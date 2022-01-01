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Купоны Start — скидки онлайн-кинотеатра

Онлайн-кинотеатр Start — платформа, на которой собраны тысячи фильмов и сериалов. Просмотр доступен со смартфонов, планшетов, телевизоров и компьютеров. Сервис предлагает единую онлайн-подписку, работающую на 5 устройствах одновременно, с гибкой тарификацией. Постоянным клиентам дос ... тупен и дополнительный дисконт по персональным предложениям, а новичкам — бесплатное тестирование. С промокодами Старта можно получать еще больше скидок, чтобы смотреть кино, сериалы и мультфильмы в качестве Full HD. Помимо обычных трансляций онлайн, доступна загрузка контента.


Посетить Start
Контакты Start

Электронная почта:
support@start.ru

Телефон:
7 (499) 649-74-51

Соц. сети:

vkyoutube

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Специальные предложения от Start

Подробнее о видеосервисе Start

Онлайн-кинотеатр START — первая в России видеоплатформа, занимающаяся трансляцией собственного контента. Компания создала более 60 проектов, в числе которых — популярные фильмы и сериалы. Сервис работает по всему миру и позволяет смотреть кино онлайн в любом месте. Оно доступно в высоком качестве Full HD 1080p, в русской озвучке и с субтитрами на иностранных языках для пользователей из других стран. Для доступа ко всему контенту сервиса достаточно оформить единую подписку.

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Сделать просмотр фильмов и сериалов доступнее позволяют акции компании, проводимые регулярно. Актуальные и рабочие промокоды сервиса СТАРТ, купоны для бесплатного просмотра и другие выгодные предложения можно найти на этой странице. Мы публикуем только свежие и работающие купоны и специальные предложения в период действия акций.

Выбор контента видеосервиса СТАРТ

Подписчикам сервиса START доступны фильмы, мультфильмы и сериалы собственного производства компании. В каталоге представлены боевики, комедии, драмы, детективы, документальные, семейные и детские проекты. Поддерживается специальный детский профиль, с помощью которого можно открыть детям доступ к выбранным продуктам, при этом ограничив просмотр нежелательного контента.

Доступ к сервису СТАРТ можно получить практически с любого устройства, подключенного к интернету. Помимо онлайн-кинотеатра в веб-версии, работают также приложения на Android и iOS. Их можно загрузить из Google Play, Apple App Store и Huawei AppGallery. Программы работают на смартфонах, планшетах, смарт-ТВ и других устройствах.

Бесплатный просмотр START и способы получения скидок

Услуги сервиса предоставляются на основе подписки, открывающей доступ к полному каталогу контента. Новым пользователям доступен льготный период 7 дней, в течение которых можно бесплатно смотреть все фильмы и сериалы платформы. По завершении испытательного срока можно продлить использование сервиса на платной основе.

Дополнительную экономию клиенты СТАРТ получают за счет акций и других выгодных предложений. Компания регулярно публикует купоны для получения скидки, устраивает распродажи, дарит бесплатный просмотр кино. Найти действующие купоны можно на страницах платформы в социальных сетях и на этой странице. Мы постоянно следим за новостями компании и добавляем новые промокоды в каталог. Воспользоваться ими и участвовать в акциях могут все читатели.

Как использовать промокоды в онлайн-кинотеатре START

Чтобы воспользоваться промокодом кинотеатра СТАРТ и получить скидку или бесплатный период, необходимо быть клиентом платформы. Пройти регистрацию можно с заполнением анкеты вручную или с привязкой к аккаунту Google. Чтобы применить купон, нужно:

  1. Открыть описание с условиями акции и скопировать промокод.

  2. Перейти на сайт сервиса СТАРТ и войти в аккаунт.

  3. Нажать кнопку личного кабинета и найти поле «Есть промокод?».

промокод start

  1. Открыть форму ввода.

активация промокода

  1. Вставить код купона и активировать его, указав согласие с правилами использования промокодов.

После активации купона будет предоставлен бонус, предусмотренный условиями акции. Это может быть скидка на оформление подписки или ее продление на указанный период.

Как оформить подписку на сервисе

Чтобы смотреть все фильмы и сериалы на сервисе, необходимо пройти регистрацию нового пользователя. Она выполняется следующим образом:

  1. Перейдите на сайт видеосервиса и нажмите «Попробовать бесплатно», а затем введите адрес электронной почты и придумайте пароль или нажмите «Продолжить через Google».

  2. После создания аккаунта войдите в учетную запись и введите код при его наличии.

  3. В меню оформления подписки укажите номер банковской карты, срок ее действия и код CVV.

  4. Подтвердите привязку карты и оплату по СМС или в банковском приложении.

Оплатить подписку можно картами систем МИР и Visa. После поступления средств вы сможете смотреть все фильмы и сериалы в высоком качестве. Для экономии можно найти в настройках подписки, на которые действуют выгодные цены. При оформлении заказа на 3 месяца скидка составит 13%, на 6 месяцев — 23%, а на год — 33%.

Часто задаваемые вопросы про Start

★ В каких странах доступен Start?

Сервис доступен во всем мире, при этом для платы используется валюта, выбранная при регистрации. Содержимое каталога контента в разных странах может отличаться, что обусловлено территориальными ограничениями лицензий на показ фильмов и сериалов.

★ Есть ли возврат денег?

Опции возврата средств за случайно оформленную подписку по умолчанию нет. Деньги можно получить обратно, если оплата выполнена через мобильное приложение, а с момента ее совершения прошло не более 2 суток.

★ Можно ли отменить подписку?

Отмена подписки доступна в личном кабинете. Чтобы деньги за следующий период не списались, желательно отключить автопродление не позже чем за сутки до даты следующего платежа.

★ Где найти действующий скидки сервиса Старт?

Все актуальные акции Start, доступные сегодня, и скидочные купоны с промокодами можно найти на этой странице.

★ Какие скидки предлагает Start?

Сервис предлагает всем пользователям скидку на подписку при оформлении ее на длительный срок. Персональные акции компания может присылать на электронную почту.

Лучшие промокоды Start

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодИспользуйте промокод Start и получите 2 недели бесплатного использования подпискиEG1***
Промокод14 дней бесплатной подписки по промокоду СтартEG1***
СкидкаПромокод Старт дарит выгоду 38% на оплату годовой подпискине требуется
СкидкаПромокод Start: минус 29% при оплате полугодовой подпискине требуется
СкидкаВыгода 17% при оплате на три месяца с промокодом Старт на подпискуне требуется
СкидкаПромокод Start: новая музыкальная драма "Смычок" уже доступна к просмотруне требуется
СкидкаСериал "Мой любимый враг" уже доступен по подпискене требуется
СкидкаПремьера нового комедийного сериала "ИП Пирогова" уже доступна по подпискене требуется
СкидкаСмотри сериал Смычок по подписке Startне требуется
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