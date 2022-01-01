Подробнее о видеосервисе Start

Онлайн-кинотеатр START — первая в России видеоплатформа, занимающаяся трансляцией собственного контента. Компания создала более 60 проектов, в числе которых — популярные фильмы и сериалы. Сервис работает по всему миру и позволяет смотреть кино онлайн в любом месте. Оно доступно в высоком качестве Full HD 1080p, в русской озвучке и с субтитрами на иностранных языках для пользователей из других стран. Для доступа ко всему контенту сервиса достаточно оформить единую подписку.

Сделать просмотр фильмов и сериалов доступнее позволяют акции компании, проводимые регулярно. Актуальные и рабочие промокоды сервиса СТАРТ, купоны для бесплатного просмотра и другие выгодные предложения можно найти на этой странице. Мы публикуем только свежие и работающие купоны и специальные предложения в период действия акций.