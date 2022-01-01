Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
38%
купон
29%
купон
17%
купон
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
лучшее
предложение
лучшее
предложение
лучшее
предложение
лучшее
предложение
лучшее
предложение
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
38%
купон
29%
купон
17%
купон
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
лучшее
предложение
лучшее
предложение
лучшее
предложение
лучшее
предложение
лучшее
предложение
249Р
купон
38%
купон
38%
купон
29%
купон
33%
купон
12%
купон
12 оценок поставлено средняя 4.5
Онлайн-кинотеатр Start — платформа, на которой собраны тысячи фильмов и сериалов. Просмотр доступен со смартфонов, планшетов, телевизоров и компьютеров. Сервис предлагает единую онлайн-подписку, работающую на 5 устройствах одновременно, с гибкой тарификацией. Постоянным клиентам дос ... тупен и дополнительный дисконт по персональным предложениям, а новичкам — бесплатное тестирование. С промокодами Старта можно получать еще больше скидок, чтобы смотреть кино, сериалы и мультфильмы в качестве Full HD. Помимо обычных трансляций онлайн, доступна загрузка контента.
Электронная почта:
support@start.ru
Телефон:
7 (499) 649-74-51
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Онлайн-кинотеатр START — первая в России видеоплатформа, занимающаяся трансляцией собственного контента. Компания создала более 60 проектов, в числе которых — популярные фильмы и сериалы. Сервис работает по всему миру и позволяет смотреть кино онлайн в любом месте. Оно доступно в высоком качестве Full HD 1080p, в русской озвучке и с субтитрами на иностранных языках для пользователей из других стран. Для доступа ко всему контенту сервиса достаточно оформить единую подписку.
Сделать просмотр фильмов и сериалов доступнее позволяют акции компании, проводимые регулярно. Актуальные и рабочие промокоды сервиса СТАРТ, купоны для бесплатного просмотра и другие выгодные предложения можно найти на этой странице. Мы публикуем только свежие и работающие купоны и специальные предложения в период действия акций.
Подписчикам сервиса START доступны фильмы, мультфильмы и сериалы собственного производства компании. В каталоге представлены боевики, комедии, драмы, детективы, документальные, семейные и детские проекты. Поддерживается специальный детский профиль, с помощью которого можно открыть детям доступ к выбранным продуктам, при этом ограничив просмотр нежелательного контента.
Доступ к сервису СТАРТ можно получить практически с любого устройства, подключенного к интернету. Помимо онлайн-кинотеатра в веб-версии, работают также приложения на Android и iOS. Их можно загрузить из Google Play, Apple App Store и Huawei AppGallery. Программы работают на смартфонах, планшетах, смарт-ТВ и других устройствах.
Услуги сервиса предоставляются на основе подписки, открывающей доступ к полному каталогу контента. Новым пользователям доступен льготный период 7 дней, в течение которых можно бесплатно смотреть все фильмы и сериалы платформы. По завершении испытательного срока можно продлить использование сервиса на платной основе.
Дополнительную экономию клиенты СТАРТ получают за счет акций и других выгодных предложений. Компания регулярно публикует купоны для получения скидки, устраивает распродажи, дарит бесплатный просмотр кино. Найти действующие купоны можно на страницах платформы в социальных сетях и на этой странице. Мы постоянно следим за новостями компании и добавляем новые промокоды в каталог. Воспользоваться ими и участвовать в акциях могут все читатели.
Чтобы воспользоваться промокодом кинотеатра СТАРТ и получить скидку или бесплатный период, необходимо быть клиентом платформы. Пройти регистрацию можно с заполнением анкеты вручную или с привязкой к аккаунту Google. Чтобы применить купон, нужно:
Открыть описание с условиями акции и скопировать промокод.
Перейти на сайт сервиса СТАРТ и войти в аккаунт.
Нажать кнопку личного кабинета и найти поле «Есть промокод?».
Открыть форму ввода.
Вставить код купона и активировать его, указав согласие с правилами использования промокодов.
После активации купона будет предоставлен бонус, предусмотренный условиями акции. Это может быть скидка на оформление подписки или ее продление на указанный период.
Чтобы смотреть все фильмы и сериалы на сервисе, необходимо пройти регистрацию нового пользователя. Она выполняется следующим образом:
Перейдите на сайт видеосервиса и нажмите «Попробовать бесплатно», а затем введите адрес электронной почты и придумайте пароль или нажмите «Продолжить через Google».
После создания аккаунта войдите в учетную запись и введите код при его наличии.
В меню оформления подписки укажите номер банковской карты, срок ее действия и код CVV.
Подтвердите привязку карты и оплату по СМС или в банковском приложении.
Оплатить подписку можно картами систем МИР и Visa. После поступления средств вы сможете смотреть все фильмы и сериалы в высоком качестве. Для экономии можно найти в настройках подписки, на которые действуют выгодные цены. При оформлении заказа на 3 месяца скидка составит 13%, на 6 месяцев — 23%, а на год — 33%.
Сервис доступен во всем мире, при этом для платы используется валюта, выбранная при регистрации. Содержимое каталога контента в разных странах может отличаться, что обусловлено территориальными ограничениями лицензий на показ фильмов и сериалов.
Опции возврата средств за случайно оформленную подписку по умолчанию нет. Деньги можно получить обратно, если оплата выполнена через мобильное приложение, а с момента ее совершения прошло не более 2 суток.
Отмена подписки доступна в личном кабинете. Чтобы деньги за следующий период не списались, желательно отключить автопродление не позже чем за сутки до даты следующего платежа.
Все актуальные акции Start, доступные сегодня, и скидочные купоны с промокодами можно найти на этой странице.
Сервис предлагает всем пользователям скидку на подписку при оформлении ее на длительный срок. Персональные акции компания может присылать на электронную почту.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Используйте промокод Start и получите 2 недели бесплатного использования подписки
|EG1***
|Промокод
|14 дней бесплатной подписки по промокоду Старт
|EG1***
|Скидка
|Промокод Старт дарит выгоду 38% на оплату годовой подписки
|не требуется
|Скидка
|Промокод Start: минус 29% при оплате полугодовой подписки
|не требуется
|Скидка
|Выгода 17% при оплате на три месяца с промокодом Старт на подписку
|не требуется
|Скидка
|Промокод Start: новая музыкальная драма "Смычок" уже доступна к просмотру
|не требуется
|Скидка
|Сериал "Мой любимый враг" уже доступен по подписке
|не требуется
|Скидка
|Премьера нового комедийного сериала "ИП Пирогова" уже доступна по подписке
|не требуется
|Скидка
|Смотри сериал Смычок по подписке Start
|не требуется
|Скидка
|Сериал Жиза онлайн по подписке Старт
|не требуется