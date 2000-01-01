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Промокоды Все Инструменты на Август

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Скидка
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Скидка
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Скидки, промокоды и купоны Все Инструменты

На этом сайте можно найти подробную информацию о бонусах, скидках, купонах и промокодах Все Инструменты. Это магазин электроинструмента, который также предлагает много других товаров: запчасти и аксессуары для авто, сантехнику, крепеж, отопительное оборудование. Цены на большую част ... ь позиций каталога в полтора-два раза ниже, чем у офлайн-продавцов. Действует доставка по всей Российской Федерации. Предлагается большой выбор способов оплаты заказа.


Посетить Все Инструменты
Контакты Все Инструменты

Юридический адрес:
109451, Россия, Москва, улица Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3

Электронная почта:
zakaz@vseinstrumenti.ru

Телефон:
8 800 550-37-53, +7 (3412) 26-03-55

Соц. сети:

vk

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Информация о компании Все Инструменты

Компанию основали в 2006 году студенты МФТИ Виктор Кузнецов и Николай Гудовских. Торговать через интернет решили с самого начала: на полноценный офлайн-магазин у партнеров не было денег. Продавать стали инструменты — ребята прекрасно понимали их рынок и разбирались в самой продукции. А еще у отца Гудовских была компания, которая работала в том же направлении. Бизнес делали буквально на коленке — штаб-квартира Vse Instrumenti находилась в студенческом общежитии МФТИ.

В середине 2000-х сфера онлайн-продаж была неразвита, поэтому приносила неплохой доход. Уже за первые годы работы предприниматели получили хорошую прибыль. Они решили вложить ее в развитие бизнеса. Партнеры увеличили ассортимент электроинструментов и добавили на сайт новые категории товаров. Вскоре интернет-магазин привлек внимание крупных инвесторов и стал расширяться еще активнее.

Сегодня ритейлер предлагает купить инструмент, предметы для дома, сантехнику, крепеж, автотовары и многое другое. Цены на большую часть продукции ниже, чем в офлайне. Сделать их еще меньше помогут действующие купоны и промокоды Vse Instrumenti.

Самые популярные товары магазина Все Инструменты

Несмотря на значительное расширение ассортимента, наибольшей популярностью по-прежнему пользуется электроинструмент. Главная причина — огромный выбор товара. Но она не единственная, покупателей также привлекает цена, которая существенно ниже, чем в офлайн-сетях. Например, на сайте вполне реально найти лобзик или ударную дрель по цене до 1500 рублей. В наземном магазине это практически невозможно.

Вторая по популярности категория товара — это автоинструменты, автозапчасти и аксессуары для автомобилей. Причины востребованности те же: выбор и цены. В каталоге Все Инструменты можно найти домкраты, ключи, аккумуляторы, щетки и многое другое. Стоимость всего этого примерно в полтора раза ниже, чем в офлайне.

Программа лояльности Все Инструменты

В магазине действует программа лояльности, которая называется «Клуб Все Инструменты». Она предоставляет клиентам ритейлера скидки и некоторые другие привилегии. Чтобы стать участником, достаточно купить товар на сумму от 5000 до 30 000 рублей. После этого продавец выдаст клубную карту и присвоит покупателю статус Gold. Она дает возможность дополнительно уменьшить на 10% цену вещей с распродажи и увеличивает гарантийный срок до 180 календарных дней. Если сумма покупки превышает 30 000 рублей, то магазин выдает карточку Elite. По ней гарантия продлевается до 360 суток, а также предоставляется 4 бесплатные доставки заказов (но только в пределах Москвы и Московской области).

Как оплатить покупку

Одно из достоинств онлайн-магазина — большой выбор способов оплаты заказа. Сегодня перечислить деньги за покупку можно с помощью следующих платежных инструментов:

  • электронных кошельков Qiwi, ЮMoney, WebMoney;

  • банковских карт Visa, MasterCard и МИР;

  • систем бесконтактных платежей Google Pay, Samsung Pay и Apple Pay;

  • интернет-банкинга Сбербанка.

Единственное ограничение на сегодня — юридическим лицам нельзя перечислить деньги с помощью электронного кошелька. Зато им доступна оплата путем безналичного расчета.

Как получить товар

Получить заказ можно несколькими способами. Если покупатель живет в городе, где располагается склад компании, он может заказать курьерскую доставку. Ее онлайн-магазин осуществляет самостоятельно. Услуга платная, ее стоимость зависит от населенного пункта. Товар привозят прямо к двери квартиры (или в любое другое место, указанное клиентом). 

Если покупатель живет далеко от склада, он может заказать доставку почтовой или транспортной компанией. Доступны Почта России, ПЭК, СДЭК, ЖелДорЭкспедиция. Цена услуги зависит от выбранной организации и удаленности пункта назначения от склада Vse Instrumenti. Также товар можно получить в фирменных магазинах компании. Местонахождение ближайших из них показано на виртуальной карте в разделе «Доставка».

Как вернуть товар

По закону любой товар, кроме технически сложного, можно вернуть или обменять в течение 14 суток. Но магазин Все Инструменты увеличил этот срок до 365 календарных дней. Возврат покупки возможен при условии, что сохранены упаковка, комплектация, товарный вид и чек. Вещь не должна быть в эксплуатации. Чтобы вернуть товар, нужно отправить его на склад компании любым удобным способом: с курьером магазина, через транспортную компанию или по почте. 

Для возврата по браку действуют другие правила. На него дается всего 14 дней с момента покупки. Если вещь технически сложная, ее вернуть или обменять вообще не получится. В этом случае продавец предоставляет услугу по бесплатному гарантийному ремонту.

Как активировать купон или промокод магазина Все Инструменты

Для активации промокода на скидку необходимо сделать следующее:

  1. Найти актуальный код здесь и скопировать его.

  2. Перейти на сайт Vse Instrumenti, выбрать подходящий товар и добавить его в корзину.

  3. На странице оформления заказа найти поле «Введите промокод» и вставить туда скопированные цифры.

  4. Подтвердить покупку.

После этого пользователя перенаправят в раздел оплаты. Цена будет выставлена уже с учетом скидки, которая заложена в код и может отличаться.

 

В некоторых купонах нет промокодов, поэтому их активируют иначе. Чтобы воспользоваться скидочным предложением, нужно кликнуть по подходящему варианту с этой страницы, а после переадресации оформить заказ. Цена будет уменьшена автоматически в соответствии с номиналом купона.

Часто задаваемые вопросы про Все Инструменты

★ Как найти офлайн-магазин компании?

На ее сайте есть виртуальная карта, где отмечены все торговые точки.

★ Как узнать, отправили мне товар или нет?

На ресурсе Все Инструменты есть опция проверки статуса заказа по номеру.

★ Как связаться с техподдержкой ритейлера?

По бесплатному телефону, email или через онлайн-чат на сайте.

★ Как узнавать о новых поступлениях или скидках?

Подписаться на рассылку продавца.

★ Где можно узнать подробнее о популярных товарах из каталога?

Прямо на сайте продавца, там есть раздел с обзорами.

Лучшие промокоды Все Инструменты

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СкидкаАккумуляторный степлер Ryobi ONE+дешевле на 10%не требуется
СкидкаПри покупке кейса для инструмента NEO Tools получи выгоду 30%не требуется
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