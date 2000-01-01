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48 оценок поставлено средняя 4.1
В фирменном магазине можно выбрать бытовую технику, товары для ухода за собой, все для материнства и детей, а также бытовое медицинское оборудование и десятки прочих товаров. Все они сопровождаются гарантией, а на возврат техники у покупателя есть 28 дней. Благодаря постоянным акция ... м и промокодам в Philips можно платить за покупки меньше изначальной цены, получать подарки и расширенную гарантию. Акции магазина, действующие сегодня, собраны на этом портале.
Юридический адрес:
117218, г. Москва, Дмитрия Ульянова, д.42, стр.2, этаж 1, комната 1
Телефон:
+7 (800) 200-44-77, +7 (495) 926-26-27
Соц. сети:
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В 2021 году компания отпраздновала свое 130-летие. С момента основания она многократно меняла приоритетное направление своей работы, выпуская сначала лампочки, затем бытовую электронику и медицинское оборудование. Такая динамика позволила адаптироваться к меняющимся условиям рынка.
В продуктах бренда реализуются современные решения, что делает технику надежной. За время работы компания открыла десятки дочерних предприятий, занимающихся разработками в отдельных направлениях, и сегодня это многомиллиардный холдинг с представительствами во всем мире.
Покупатели российского фирменного магазина могут рассчитывать на качественный сервис и всестороннюю помощь в выборе товаров. Здесь постоянно проходит множество акций, действует программа лояльности, а для экономии уже с первой покупки можно применять промокоды. На нашем портале собраны все действующие варианты снижения стоимости покупок. Список обновляется ежедневно, так что здесь всегда можно найти способ платить за товары меньше их изначальной цены.
В сегменте бытовой техники и электроники у компании есть свои бестселлеры. Это категории товаров, оказывающиеся в корзине покупок чаще других. Самыми популярными можно считать технику для ухода за собой, отпариватели, электрочайники, климатические системы и кофемашины. Их покупают частные и юридические лица для домов и офисов. На главной странице сайта есть пункт «Лидеры продаж». В него попадают товары, чаще всего оказывающиеся в списке покупок в последнее время.
Кроме этих категорий, в магазине можно выбрать телевизоры, видео- и аудиотехнику, кнопочные мобильные телефоны, компьютеры, все для ухода за кожей и волосами, технику для дома и кухни. Также есть светильники, обычные и ультрафиолетовые лампы, профессиональное и автомобильное освещение, система умный дом. Ассортимент включает в себя даже бытовое медицинское оборудование и товары для матери и ребенка.
Техникой бренда пользуются миллионы семей во всем мире, она надежна и работает долго. Неудивительно, что многие покупатели российского интернет-магазина снова возвращаются сюда за покупками. Уже после первого заказа на сайте можно стать членом клуба Philips и получить дополнительные преимущества. В первую очередь это дополнительная гарантия на все товары, ускоренное сервисное обслуживание и возможность участвовать в акциях, недоступных обычным покупателям.
Для участия в клубе постоянных покупателей нужно зарегистрироваться на сайте. Понадобится указать адрес своей электронной почты, номер телефона, персональные данные и подтвердить действие. Затем оформить заказ на сайте и следить за спецпредложениями в личном кабинете. При покупке техники члены клуба получают расширенную гарантию. Уведомление об этом приходит им на почту, остается только активировать предложение и получить подтверждение с идентификатором расширенной гарантии. В рамках предложения к периоду стандартной гарантии добавляется 1 год.
Компания предлагает покупателям выбрать один из способов внесения средств на этапе оформления заказа. Доступна оплата наличными при получении, подарочным сертификатом, картой, а также внесение средств по реквизитам банковским переводом. На технику можно оформить кредит в банках-партнерах — Сбербанке и Тинькофф Банке.
У компании есть собственная курьерская служба по Москве и Московской области. Покупатели могут забрать технику в одном из более чем 2000 пунктов выдачи заказов по всей России. Кроме того, возможна доставка транспортными компаниями DPD и Почта России. Покупатели из Беларуси и Казахстана могут заказать международную транспортировку.
В случае возврата техники она должна сохранить свой товарный вид, комплектацию и потребительские свойства. Это можно сделать в течение 28 дней с момента покупки, оставив заявку в личном кабинете на сайте или связавшись с менеджерами. После ее рассмотрения покупателю перезвонит консультант для уточнения деталей возврата.
Скидочные купоны могут использовать новые и постоянные клиенты. В рамках таких дисконтных предложений скидка предоставляется на весь ассортимент, отдельные категории или ограниченный список моделей. Независимо от типа промокода, его можно применить в корзине товаров, выполнив несколько простых действий. Для начала понадобится скопировать код, кликнув по нему и дождавшись переадресации в магазин, а затем:
Выбрать модели и переместить их в список покупок.
Открыть корзину товаров, кликнув по значку, изображаемому тележку с покупками в верхней части сайта.
Убедиться, что все необходимые товары помещены в корзину.
Заполнить поле для ввода промокода, расположенное под перечнем товаров.
После пересчета конечной стоимости заказа и отражения итоговой суммы можно завершить оформление. Для этого следует выбрать удобный способ доставки, оплаты и ввести персональную информацию получателя. При применении промокода важно, чтобы в корзине находились товары, участвующие в акции, иначе акция может не примениться к заказу.
Сумма скидки зависит от акции. Условия участия и размер экономии в рамках каждого конкретного предложения есть на этой странице.
Промокоды могут действовать на все товары, отдельные модели или разделы техники.
В таком случае можно вернуть его или поменять его на подходящий. На это у покупателя будет 28 дней с момента получения.
Дополнительных скидок, системы накопления бонусных рублей и других видов поощрений для зарегистрированных клиентов в магазине нет.
Сделать это можно, скопировав код и вставив его в соответствующее поле в корзине покупок.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Промокод Philips даёт скидку в 3% на все товары, включая спеццены
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|Скидка
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