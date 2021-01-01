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29%
купон
26%
купон
25%
купон
23%
купон
23%
купон
22%
купон
20%
купон
18%
купон
12%
купон
10%
купон
7000Р
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3250Р
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58 оценок поставлено средняя 4.3
Чтобы использовать промокод от 123 ru, достаточно скопировать его и указать при покупке на сайте магазина. Это позволит получить скидку на электронную технику, бытовые приборы и другие товары продавца. Каталог компании содержит более 150 000 позиций, поэтому выбирать есть из чего. П ... остоянным клиентам здесь открывают доступ к специальным ценам. Для перехода в привилегированный статус нужно лишь потратить на заказы определенную сумму. В интернет-магазине 123 ру регулярно проводят разовые акции, участникам которых полагаются дисконт и подарки.
Юридический адрес:
107023, г. Москва, Барабанный пер., д.4, стр.2
Электронная почта:
info@123.ru
Телефон:
8 (495) 225-91-23, 8 (800) 333-9-123
Соц. сети:
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Интернет-магазин 123 ru — это более 150 000 товаров для дома, дачи и офиса. Основной упор сделан на электронику и бытовые приборы, но ими выбор не ограничивается. Здесь продают только сертифицированную продукцию с официальной гарантией производителя. Никаких серых схем. На сайте также можно заказать услуги по установке, настройке и ремонту техники.
Портал 123 ру начал работу в 2010 году. Сейчас это один из самых посещаемых интернет-магазинов Рунета (в топ-10 лидеров по онлайн-продажам). Компания постоянно улучшает сервис, делая процесс оформления и получения заказа еще более комфортным для покупателей. Есть отдельные предложения для оптовых клиентов. К 2021 году сеть насчитывает около 6800 пунктов самовывоза, действующих в сотнях городов России.
Многие товары на сайте 123 ru доступны по дисконтной цене. Постоянные покупатели получают еще и поощрения за лояльность. При отсутствии скидки можно использовать промокод. Такие купоны бесплатно распространяют через партнерские онлайн-площадки. Все действующие акции продавца собраны на этой странице. Для активации бонуса не нужно регистрироваться, достаточно выбрать предложение и оформить его на сайте магазина.
На портале 123 ру продают десятки тысяч товаров следующих категорий:
смартфоны, гаджеты, планшеты;
компьютеры, ноутбуки + комплектующие, аксессуары, сетевое оборудование, периферия;
телевизоры, аудио-, фото- и видеотехника;
бытовая техника;
товары для дома, сада, строительства и ремонта, автомобиля;
офис и канцелярия;
бытовая химия, косметика, красота и здоровье;
детские товары.
На сайте также можно заказать услуги по сборке, настройке, модернизации и ремонту техники. Клиентам готовы помочь с восстановлением товарного вида или документов.
В марте 2021 года компания 123 ru приостановила свою бонусную программу, пообещав перезапустить ее в ближайшие месяцы. В качестве компенсации для постоянных клиентов началась акция «Цена для своих». Чтобы получать постоянную скидку, достаточно зарегистрироваться на сайте и потратить на покупки определенную сумму. Чтобы заказы учитывались, нужно авторизоваться. После превышения лимита пользователю присваивают привилегированный статус и открывают доступ к оптовым ценам. Кроме того, он будет получать персональные промокоды.
При доставке курьером, самовывозе из пункта выдачи 123 ru или отделения транспортной компании всегда принимают наличные рубли. Если хочется рассчитаться картой, лучше заранее уточнить этот момент у менеджера. Перевозчики обычно берут комиссию за услугу наложенного платежа. Предварительная оплата через сайт избавит от этих лишних расходов. Внести деньги можно с банковской карты.
Для юридических лиц доступен безналичный расчет. После оформления заказа оператор пришлет документы в электронном виде. Останется распечатать счет и оплатить его через личный кабинет или кассу (в последнем случае взимают комиссию). Любую оплаченную покупку можно отменить до момента отправки со склада. Для этого нужно позвонить оператору на горячую линию.
Доступные способы получения заказа зависят от конкретного населенного пункта. Доставку товаров 123 ru по России осуществляют несколько транспортных компаний. У большинства из них, кроме пунктов выдачи, есть курьерская служба. Это означает, что посылку могут привезти на дом или в офис. Если опция отсутствует, придется лично явиться в ближайшее отделение перевозчика.
Скорость доставки зависит от удаленности города от Москвы и графика транспортной компании. В день прибытия заказа на телефон и электронную почту придут уведомления с информацией, которую нужно сообщить при получении. Стандартный срок хранения товара на складе ТК — 5 дней, при необходимости его можно продлить. Иногда список вариантов доставки ограничен в связи с нестандартными габаритами груза или большим объемом партии.
Исправную технику или вещь нормального качества можно вернуть в течение 14 дней. Если после извлечения товара клиент обнаружил, что тот не подходит, нужно аккуратно вложить его в коробку. Не должно остаться никаких следов эксплуатации. О том, что упаковка вскрывалась, следует сообщить в гарантийный отдел 123 ру. Проблем с возвратом в таких случаях не возникает, за исключением технически сложных товаров, не принимаемых обратно.
Если обнаружен заводской дефект, потребовать деньги или обмен можно в течение гарантийного срока. Для начала компания отправит технику на проверку в авторизованный сервисный центр. Если экспертиза покажет, что неисправность не вызвана действиями клиента, ему вернут деньги, включая расходы на обратную доставку, или заменят товар.
Все акционные предложения продавца собраны на этой странице. Для активации купона достаточно по нему кликнуть. Иногда пользователь сразу перемещается на нужную страницу сайта 123 ru и ему остается лишь оформить покупку. Но, если внутри купона есть комбинация символов или слово (промокод), следует скопировать данные и указать их при подаче заявки. Краткая инструкция:
Выбрать товар или услугу (для упрощения поиска можно использовать фильтры).
Перейти в корзину для оформления заказа.
Вставить скопированную комбинацию в поле «Ввести промокод».
Нажать «Применить», чтобы увидеть скидку.
Продолжить оформление заявки.
Для покупки регистрироваться необязательно, но это лишит возможности заработать привилегированный статус и доступ к оптовым ценам. Промокоды обычно не суммируются с другими акциями.
Сайт выполняет гарантийные обязательства ровно столько, сколько обещает производитель.
Сегодня на сайте доступна только оплата картами Visa, Мир и MasterCard или безналичный расчет.
Нет, но ничто не мешает делать заказы через браузер в удобной адаптированной версии сайта.
Клиент может заказать индивидуальную сборку компьютера, самостоятельно отобрав комплектующие. Гарантия магазина — 1 год.
Здесь собраны все действующие акции от сайта компании.
|Тип купона
|Описание
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|не требуется
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|Диски и дискеты от лучших мировых производителей с дисконтом до 22%
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