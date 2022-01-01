Компания Huawei — лидер мира электроники и мобильной техники

Бренд Huawei — лидер мирового рынка информационных технологий, телекоммуникаций и интеллектуальных устройств. Основное направление деятельности компании — производство ноутбуков, смартфонов, интеллектуальной электроники и решений для интеграции в облачные сервисы и системы «умный дом».

Представительства компании размещены по всему миру, пользователями устройств являются миллионы человек, чему способствует развитая экосистема, инновационные возможности и удобные электронные продукты. Huawei много внимания уделяет стандартам производства: от эстетики дизайна до новейших аппаратных компонентов и программного обеспечения.

Клиенты компании становятся частью сообщества Huawei: получаю доступ к приложениям, обновлениям, технической поддержке, новостям и акциям. Покупать смартфоны и другие продукты бренда можно как в розничных точках, так и в интернет-магазинах. При оформлении онлайн-заказа можно получить дополнительную выгоду от компании по купону на скидку от Huawei.