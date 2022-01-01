промокод hoff

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Промокоды Hoff на Август

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Скидки на мебель, технику и все для дома в Hoff

В мебельном онлайн-гипермаркете можно купить все, что необходимо для обустройства интерьера: от кровати до наволочки, от смесителя до зеркала в ванную и от кухонного гарнитура до варочной поверхности. Чтобы сэкономить на мебели, технике и декоре, можно воспользоваться разделом «Тов ... ары со скидками» на сайте интернет-магазина. Здесь собраны все позиции, на которые действует распродажа. А также заглянуть в «Уцененные товары», где можно с хорошей скидкой заказать мебель и аксессуары из выставочных залов розничных магазинов сети. И следить за купонами Hoff, публикуемыми нашим сервисом, чтобы не пропустить самые выгодные акции и промокоды.


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Контакты Hoff

Юридический адрес:
г. Москва, ЮАО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая д.1, к.14

Телефон:
+7 (495) 287-77-27

Соц. сети:

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Специальные предложения от Hoff

Ассортимент товаров

Один из самых больших разделов на сайте Хофф — «Диваны и кресла». В нем представлены угловые и прямые модели из натуральной кожи или обитые тканями, предназначенные для размещения в разных комнатах. Здесь же с применением промокодов можно приобрести пуфы, ящики для белья, пледы, покрывала и сотни других товаров по выгодным ценам. 

Много внимания в Хофф уделено разделу «Освещение». Осветительные приборы в нем рассортированы по множеству параметров, например по способу расположения: настенные, потолочные, напольные и настольные светильники. Подобрать модели товара можно с использованием купонов Хофф для конкретных комнат: спальни, кухни, ванной. 

Для облагораживания дачного участка к приобретению доступны качели, кресла, стулья, скамейки. Также со скидкой по купонам Хофф в этом разделе можно найти обогреватели, бассейны, детские игровые площадки и многое другое.

Интернет-магазин товаров для дома Hoff

Сайт Hoff — это интернет-магазин по покупке товаров для дома. Мебельная сеть единственная в России работает в формате гипермаркета. На данный момент компания насчитывает 59 офлайн-магазинов по всей стране, которые ежегодно посещает более 17 млн человек. В каталоге представлено больше 50 000 позиций товаров, где можно найти все для обустройства спальни, кухни, зала, детской, санузла и садового участка.

Скидки, промокоды и акции в интернет-магазине

На ограниченное количество товаров действуют скидки до 50%. Всего в разделе размещено больше 100 позиций из разных разделов сайта. Каждый месяц продукция в категории обновляется, добавляется больший ассортимент. Например, клиенты могут заказать кровати и шкафы из раздела «Для спальни», используя действующий код купона. 

Бесплатная доставка в Хофф для новых и постоянных клиентов распространяется при заказе на энную сумму и определенный вес товара. Например, покупку могут привезти без дополнительной платы до указанного адреса, если оформлена покупка от 1990 рублей и весом до 10 кг. Но без применения промокода акция действовать не будет, поэтому его нужно будет активировать на сайте. 

Также действует в Хофф промокод на первый заказ. Акционное предложение сработает лишь раз при оформлении первой покупки, дополнительные условия по минимальной сумме, максимальному весу и другим параметрам не предусмотрены. 

Бонусная программа на сайте гипермаркета «Hoff бонус» позволяет возвращать в формате кэшбэка до 10%, оплачивать до 50% бонусами с каждой покупки и получить 500 приветственных баллов при оформлении бонусной карты. Главное правило участия — это регистрация на сайте Хофф и заполнение анкеты участника программы. После этого за пользователем закрепляется виртуальная карта. Чтобы баллы зачислились на счет, ее номер нужно указывать при оформлении покупок в разделе, где применяется скидочный купон для Hoff.

По условиям бонусной программы на сайте гипермаркета можно списывать баллы и одновременно использовать промокоды. Поэтому, зарегистрировавшись в ней, клиент сможет дополнительно сэкономить на покупки нужных товаров.

Как активировать промокод на сайте Hoff

Чтобы активировать промокод Hoff, сначала его нужно найти. Доступные коды находятся на этой странице сайта. Достаточно нажать на один из понравившихся — уникальный набор символов скопируется, и произойдет перенаправление на страницу интернет-магазина Hoff. 

Далее нужно следовать инструкции, чтобы использовать промокод: 

  1. Перейти в нужный раздел магазина Хофф и выбрать товары. 

  2. Нажать на кнопку «В корзину». 

  3. Кликнуть на кнопку «Оформить заказ».

промокод hoff

  1. Указать номер телефона при оформлении заказа. 

купоны хофф

  1. В разделе «Бонусы» найти строку «У меня есть промокод или купон» и кликнуть на нее. 

активация промокода

  1. Вставить скопированный ранее промокод Hoff. Он активируется автоматически, и стоимость покупки обновится, применится эксклюзивная скидка. 

hoff промокод на скидку


Когда промокод на сайте гипермаркета сработает, останется ввести контактную информацию о себе, способ получения, оплаты товара и оформить дополнительные услуги при необходимости. После нужно завершить покупку с использованным кодом купона Hoff, нажав на «Подтвердить заказ».

Доставка и оплата

Интернет-магазин Хофф предлагает оформить доставку курьером или самовывоз со склада. В первом случае потребуется указать адрес доставки и доплатить от 999 рублей за работу специалиста, который привезет мебель и другие товары от Hoff. Но с промокодом на скидку услугу предоставляют бесплатно.

Оплатить покупку онлайн можно картами Visa, MasterCard, МИР и Халва, частями, SberPay, в кредит. При получении товара курьером есть два варианта оплаты — наличными или картой. Один из удобных способов можно выбрать на сайте гипермаркета Hoff во время оформления заказа.

Часто задаваемые вопросы про Hoff

★ Можно ли в гипермаркете мебели заказать выезд замерщика и создание проекта кухни или гардеробной?

Да, в магазине можно заказать замер помещения и вместе со специалистом создать проект кухни, индивидуальную планировку шкафов или подобрать обивку для мебели.

★ Можно ли списывать бонусы при покупке с использованием промокода?

Нет. Если используется купон на скидку, нельзя одновременно воспользоваться бонусной картой.

★ Можно ли в Hoff заказать подъем и сборку мебели?

Да, за отдельную плату можно заказать подъем товаров на этаж и занос в квартиру, а также сборку мебели в день доставки. Кроме этого, предлагаются услуги разборки и вывоза старой мебели.

★ Предоставляет ли гипермаркет бесплатную доставку?

Да, в рамках акционных предложений возможна бесплатная доставка товаров для дома общей стоимостью от определенной суммы. Также действует бесплатный самовывоз небольших по весу и объему заказов из пунктов выдачи.

★ Какие виды промокодов Хофф бывают на сайте?

У нас вы можете найти промокоды со скидкой на весь ассортимент, на отдельные категории товаров, например мебель, бытовую технику или текстиль, на первый заказ в мобильном приложении и бесплатную доставку. Также в них могут содержаться подарки к крупным покупкам, таким как кухонный гарнитур.

Лучшие промокоды Hoff

Тип купонаОписаниеКод
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СкидкаКомпактный шкаф-купе Home c выгодой до 39% по промокоду Хоффне требуется
СкидкаУспей купить угловой диван-кровать Поло с экономией 27%не требуется
СкидкаМинус 38% при покупке кровати Bertaне требуется
СкидкаПри покупке шторы на ленте MICASA Baudry получи выгоду 27%не требуется
СкидкаДисконт 22% при покупке сковороды с крышкой MITTE Marselне требуется
СкидкаМинус 33% при покупке дивана-кровати Твиггине требуется
СкидкаФоторамка с паспарту Seseli с дисконтом 30%не требуется
СкидкаМинус 20% при покупке контейнера BERKRAFT Easyне требуется

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