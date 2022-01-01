промокод hoff

Скидки, промокоды и акции в интернет-магазине

На ограниченное количество товаров действуют скидки до 50%. Всего в разделе размещено больше 100 позиций из разных разделов сайта. Каждый месяц продукция в категории обновляется, добавляется больший ассортимент. Например, клиенты могут заказать кровати и шкафы из раздела «Для спальни», используя действующий код купона.

Бесплатная доставка в Хофф для новых и постоянных клиентов распространяется при заказе на энную сумму и определенный вес товара. Например, покупку могут привезти без дополнительной платы до указанного адреса, если оформлена покупка от 1990 рублей и весом до 10 кг. Но без применения промокода акция действовать не будет, поэтому его нужно будет активировать на сайте.

Также действует в Хофф промокод на первый заказ. Акционное предложение сработает лишь раз при оформлении первой покупки, дополнительные условия по минимальной сумме, максимальному весу и другим параметрам не предусмотрены.

Бонусная программа на сайте гипермаркета «Hoff бонус» позволяет возвращать в формате кэшбэка до 10%, оплачивать до 50% бонусами с каждой покупки и получить 500 приветственных баллов при оформлении бонусной карты. Главное правило участия — это регистрация на сайте Хофф и заполнение анкеты участника программы. После этого за пользователем закрепляется виртуальная карта. Чтобы баллы зачислились на счет, ее номер нужно указывать при оформлении покупок в разделе, где применяется скидочный купон для Hoff.

По условиям бонусной программы на сайте гипермаркета можно списывать баллы и одновременно использовать промокоды. Поэтому, зарегистрировавшись в ней, клиент сможет дополнительно сэкономить на покупки нужных товаров.