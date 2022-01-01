промокод hoff

500Р
на всё
70%
купон
39%
купон
27%
купон
38%
купон
27%
купон
22%
купон
33%
купон
30%
купон
20%
купон
28%
купон
33%
купон
17%
купон
40%
купон
500Р
на всё
70%
купон
39%
купон
27%
купон
38%
купон
27%
купон
22%
купон
33%
купон
30%
купон
20%
купон
28%
купон
33%
купон
17%
купон
40%
купон
50%
купон
500Р
на всё
70%
купон
33%
купон
50%
купон
500Р
на всё
6 оценок поставлено средняя 5
В мебельном онлайн-гипермаркете можно купить все, что необходимо для обустройства интерьера: от кровати до наволочки, от смесителя до зеркала в ванную и от кухонного гарнитура до варочной поверхности. Чтобы сэкономить на мебели, технике и декоре, можно воспользоваться разделом «Тов ... ары со скидками» на сайте интернет-магазина. Здесь собраны все позиции, на которые действует распродажа. А также заглянуть в «Уцененные товары», где можно с хорошей скидкой заказать мебель и аксессуары из выставочных залов розничных магазинов сети. И следить за купонами Hoff, публикуемыми нашим сервисом, чтобы не пропустить самые выгодные акции и промокоды.
Юридический адрес:
г. Москва, ЮАО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая д.1, к.14
Телефон:
+7 (495) 287-77-27
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Один из самых больших разделов на сайте Хофф — «Диваны и кресла». В нем представлены угловые и прямые модели из натуральной кожи или обитые тканями, предназначенные для размещения в разных комнатах. Здесь же с применением промокодов можно приобрести пуфы, ящики для белья, пледы, покрывала и сотни других товаров по выгодным ценам.
Много внимания в Хофф уделено разделу «Освещение». Осветительные приборы в нем рассортированы по множеству параметров, например по способу расположения: настенные, потолочные, напольные и настольные светильники. Подобрать модели товара можно с использованием купонов Хофф для конкретных комнат: спальни, кухни, ванной.
Для облагораживания дачного участка к приобретению доступны качели, кресла, стулья, скамейки. Также со скидкой по купонам Хофф в этом разделе можно найти обогреватели, бассейны, детские игровые площадки и многое другое.
Сайт Hoff — это интернет-магазин по покупке товаров для дома. Мебельная сеть единственная в России работает в формате гипермаркета. На данный момент компания насчитывает 59 офлайн-магазинов по всей стране, которые ежегодно посещает более 17 млн человек. В каталоге представлено больше 50 000 позиций товаров, где можно найти все для обустройства спальни, кухни, зала, детской, санузла и садового участка.
На ограниченное количество товаров действуют скидки до 50%. Всего в разделе размещено больше 100 позиций из разных разделов сайта. Каждый месяц продукция в категории обновляется, добавляется больший ассортимент. Например, клиенты могут заказать кровати и шкафы из раздела «Для спальни», используя действующий код купона.
Бесплатная доставка в Хофф для новых и постоянных клиентов распространяется при заказе на энную сумму и определенный вес товара. Например, покупку могут привезти без дополнительной платы до указанного адреса, если оформлена покупка от 1990 рублей и весом до 10 кг. Но без применения промокода акция действовать не будет, поэтому его нужно будет активировать на сайте.
Также действует в Хофф промокод на первый заказ. Акционное предложение сработает лишь раз при оформлении первой покупки, дополнительные условия по минимальной сумме, максимальному весу и другим параметрам не предусмотрены.
Бонусная программа на сайте гипермаркета «Hoff бонус» позволяет возвращать в формате кэшбэка до 10%, оплачивать до 50% бонусами с каждой покупки и получить 500 приветственных баллов при оформлении бонусной карты. Главное правило участия — это регистрация на сайте Хофф и заполнение анкеты участника программы. После этого за пользователем закрепляется виртуальная карта. Чтобы баллы зачислились на счет, ее номер нужно указывать при оформлении покупок в разделе, где применяется скидочный купон для Hoff.
По условиям бонусной программы на сайте гипермаркета можно списывать баллы и одновременно использовать промокоды. Поэтому, зарегистрировавшись в ней, клиент сможет дополнительно сэкономить на покупки нужных товаров.
Чтобы активировать промокод Hoff, сначала его нужно найти. Доступные коды находятся на этой странице сайта. Достаточно нажать на один из понравившихся — уникальный набор символов скопируется, и произойдет перенаправление на страницу интернет-магазина Hoff.
Далее нужно следовать инструкции, чтобы использовать промокод:
Перейти в нужный раздел магазина Хофф и выбрать товары.
Нажать на кнопку «В корзину».
Кликнуть на кнопку «Оформить заказ».
Указать номер телефона при оформлении заказа.
В разделе «Бонусы» найти строку «У меня есть промокод или купон» и кликнуть на нее.
Вставить скопированный ранее промокод Hoff. Он активируется автоматически, и стоимость покупки обновится, применится эксклюзивная скидка.
Когда промокод на сайте гипермаркета сработает, останется ввести контактную информацию о себе, способ получения, оплаты товара и оформить дополнительные услуги при необходимости. После нужно завершить покупку с использованным кодом купона Hoff, нажав на «Подтвердить заказ».
Интернет-магазин Хофф предлагает оформить доставку курьером или самовывоз со склада. В первом случае потребуется указать адрес доставки и доплатить от 999 рублей за работу специалиста, который привезет мебель и другие товары от Hoff. Но с промокодом на скидку услугу предоставляют бесплатно.
Оплатить покупку онлайн можно картами Visa, MasterCard, МИР и Халва, частями, SberPay, в кредит. При получении товара курьером есть два варианта оплаты — наличными или картой. Один из удобных способов можно выбрать на сайте гипермаркета Hoff во время оформления заказа.
Да, в магазине можно заказать замер помещения и вместе со специалистом создать проект кухни, индивидуальную планировку шкафов или подобрать обивку для мебели.
Нет. Если используется купон на скидку, нельзя одновременно воспользоваться бонусной картой.
Да, за отдельную плату можно заказать подъем товаров на этаж и занос в квартиру, а также сборку мебели в день доставки. Кроме этого, предлагаются услуги разборки и вывоза старой мебели.
Да, в рамках акционных предложений возможна бесплатная доставка товаров для дома общей стоимостью от определенной суммы. Также действует бесплатный самовывоз небольших по весу и объему заказов из пунктов выдачи.
У нас вы можете найти промокоды со скидкой на весь ассортимент, на отдельные категории товаров, например мебель, бытовую технику или текстиль, на первый заказ в мобильном приложении и бесплатную доставку. Также в них могут содержаться подарки к крупным покупкам, таким как кухонный гарнитур.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Hoff промокод: дарим 500 приветсвенных бонусов на первый заказ за подписку на новости
|не требуется
|Скидка
|Выгодные предложения августа: экономия до 70% с промокодом Хофф
|не требуется
|Скидка
|Компактный шкаф-купе Home c выгодой до 39% по промокоду Хофф
|не требуется
|Скидка
|Успей купить угловой диван-кровать Поло с экономией 27%
|не требуется
|Скидка
|Минус 38% при покупке кровати Berta
|не требуется
|Скидка
|При покупке шторы на ленте MICASA Baudry получи выгоду 27%
|не требуется
|Скидка
|Дисконт 22% при покупке сковороды с крышкой MITTE Marsel
|не требуется
|Скидка
|Минус 33% при покупке дивана-кровати Твигги
|не требуется
|Скидка
|Фоторамка с паспарту Seseli с дисконтом 30%
|не требуется
|Скидка
|Минус 20% при покупке контейнера BERKRAFT Easy
|не требуется