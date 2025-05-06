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Выпускной 2025

Приближается выпускной 2025, а это значит, что нас ждут скидки на множество товаров! В период окончания учебы в садиках, школах, колледжах, а также университетах многие магазины запускают выгодные акции и промокоды. Причем пользоваться ими и делать покупки со скидкой могут не только выпускники. Участвуйте в праздничных акциях и распродажах, чтобы сэкономить на всем, что нужно для выпускного, или просто по доступным ценам купить товары и услуги, на которые в это время действует дисконт.

Популярные товары со скидками на выпускной

Больше всего скидок в мае, июне и июле действует на одежду для торжественных мероприятий. Повсеместно проводятся распродажи платьев, костюмов, пиджаков и брюк для последнего звонка и выпускного. При этом можно с дисконтом купить как платье принцессы для дошкольницы или элегантные вечерние наряды для одиннадцатиклассников, так и деловой лук для студента или родителя.

Также в период выпускных есть много возможностей для покупки со скидкой любых мужских и женских бьюти-услуг. Действуют дисконты на доставку букетов, выпускные альбомы и фотосессии, а также праздничный декор. И, конечно, есть промокоды на празднование выпускного в кафе, загородных отелях, парках развлечений и даже на теплоходах, а также на кейтеринг для вечеринок.

Категории товаров, часто продающихся со скидкой

В рамках праздничных распродаж также действуют скидки на универсальные товары и услуги. Они могут стать хорошим подарком учителю или выпускнику либо просто выгодной покупкой для себя. Чаще всего действуют специальные приложения на следующие категории:

  • деловую и вечернюю одежду, обувь и аксессуары;
  • технику, особенно бьюти-устройства;
  • уходовую и декоративную косметику, а также парфюмерию;
  • наборы сладостей, деликатесов и других продуктов;
  • билеты в парки развлечений, на аттракционы и квесты.

Некоторые специальные предложения действуют только для выпускников, но многие акции, приуроченные к этому важному событию, доступны всем покупателям.

Как сэкономить на подарках на выпускной

Чтобы сэкономить на нужных вещах и услугах или подарках к выпускному, используйте советы о том, как получить максимальную выгоду по промокодам:

  1. Перед любой покупкой проверяйте, есть ли на нее промокод. Скидки могут действовать даже на самые неочевидные товары и сервисы.
  2. Заранее начинайте искать скидочные купоны и регулярно проверяйте, не появились ли новые спецпредложения. Все магазины запускают акции в разное время, и они могут продолжаться всего несколько дней.
  3. Сочетайте сразу несколько типов скидок. Например, промокод и скидку по распродаже, дисконт постоянного покупателя или баллы по программе лояльности.

Кроме того, применение купонов на скидку иногда доступно при мелком опте, например, спеццена может действовать при покупке от 5 разных букетов. Поэтому, чтобы сэкономить, можно объединяться с другими.

Где найти лучшие промокоды на выпускной

Лучшие акции, распродажи и скидочные купоны в преддверии выпускного запускают магазины одежды, свадебные салоны, салоны красоты, фотографы и фотостудии, а также доставки цветов и кондитерские. Выгодных предложений стоит ожидать от отелей, загородных комплексов и парков развлечений, а также сервисов, занимающихся организацией праздников, декором и кейтерингом.

И, наконец, лучшие промокоды можно найти в крупных сетях магазинов. Например:

  • в Gepur проходит распродажа элегантных выпускных платьев, костюмов и аксессуаров со скидками до 50%;
  • М.Видео специально к выпускным запускает акцию до минус 50% на товары для красоты — от фенов и стайлеров до эпиляторов;
  • Рив Гош с 29 июня по 2 июля будет отмечать выпускной скидками до 50% на тысячи позиций косметики и парфюмерии.

Следите за обновлениями, ведь каждый день появляются новые акции и промокоды!

Часто задаваемые вопросы

Где найти список магазинов со скидками к выпускным?

На этой странице собраны все лучшие магазины и сервисы со спецпредложениями к выпускному. И их список регулярно пополняется.

Где найти актуальный промокод на выпускной?

Просто откройте вкладку нужного вам магазина в нашем каталоге, и перед вами откроются все промокоды продавца к празднику, включая эксклюзив.

Что выгодно купить по скидкам, приуроченным к выпускному?

Можно с максимальной экономией заказать наряды, аксессуары, бьюти-услуги, фотосессии и фотоальбомы, букеты, а также вечеринки в кафе и развлечения.

Что подарить на выпускной?

Промокоды действуют на одежду, обувь и аксессуары, бьюти-технику, косметику и парфюмерию, а также сладости, цветы и другие приятные подарки.

Как активировать промокод, приуроченный к выпускному?

Просто укажите его в специальной строке в корзине при оформлении заказа на сайте соответствующего магазина.