Промокоды Яндекс Практикум Английский (Yandex English) на Январь 2025
Список рабочих купонов и акций Яндекс Практикум Английский. Актуальных промокодов на сегодня: 12
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20%
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Скидка 20% при оплате СБП
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Скидка до 20% на курсы
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-7% за прохождение бесплатной части курса
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Бесплатная консультация + скидка
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Курсы английского для работы в сфере IT
8400Р
8400Р
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8400 рублей в месяц на безлимитный английский
Акция
Разговорные занятия с преподавателями по 15 минут - в любом количестве
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Лучшие промокоды Яндекс Практикум Английский
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|-20% на курсы английского по купону
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|Промокод
|Скидка 10% на курсы общего английского
|PRO***
|Промокод
|Скидка 8% на заказ по купону
|ADM***
|Скидка
|Скидка 20% при оплате СБП
|не требуется
|Скидка
|Скидка до 20% на курсы
|не требуется
|Скидка
|Скидка 15% на курс после бесплатной консультации
|не требуется
|Скидка
|-7% за прохождение бесплатной части курса
|не требуется
|Скидка
|Бесплатная консультация + скидка
|не требуется
|Скидка
|Курсы английского для работы в сфере IT
|не требуется
|Скидка
|8400 рублей в месяц на безлимитный английский
|не требуется