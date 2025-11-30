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Промокоды Яндекс Практикум Английский (Yandex English) на Январь 2025

Список рабочих купонов и акций Яндекс Практикум Английский. Актуальных промокодов на сегодня: 12

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20%
20%
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-20% на курсы английского по купону
Активен до 11/30/2025
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10%
10%
Промокод
Скидка 10% на курсы общего английского
Активен до 1/1/2026
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8%
8%
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Скидка 8% на заказ по купону
Активен до 1/1/2026
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20%
20%
Акция
Скидка 20% при оплате СБП
Активен до 2/28/2025
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20%
20%
Акция
Скидка до 20% на курсы
Активен до 2/28/2025
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15%
15%
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Скидка 15% на курс после бесплатной консультации
Активен до 2/28/2025
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7%
7%
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-7% за прохождение бесплатной части курса
Активен до 2/28/2025
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Бесплатная консультация + скидка
Активен до 2/28/2025
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Курсы английского для работы в сфере IT
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8400Р
8400Р
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8400 рублей в месяц на безлимитный английский
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Разговорные занятия с преподавателями по 15 минут - в любом количестве
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Индивидуальные уроки и практика с иностранцами
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