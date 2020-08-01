Елена Степаненко впервые рассказала, как Евгений Петросян объявил ей о разводе

В 2018 году Елена Степаненко и Евгений Петросян подали на развод после 33 лет брака. Для многих поклонников пары эта новость стала шоком. Меж тем, как выяснилось, настоящее потрясение испытала и четвертая жена сатирика. Она впервые поведала о том, как муж объявил ей о разводе.

Елена Степаненко рассказала о своей реакции на заявление Евгения Петросяна о разводе. Артистка разоткровенничалась в рамках своего шоу "Еще не вечер!". В очередном выпуске гостья программы Татьяна Васильева спросила, плакала ли когда-нибудь звезда из-за мужа. " Я плакала очень страшно. Обидно, что мы из-за них плачем. А ты из-за своего?", - поинтересовалась она у Елены Григорьевны.

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"Я нет", - отчеканила Степаненко. Бывшая жена Петросяна объяснила, что восприняла произошедшее как благо. И сразу приняла ситуацию. Она вспомнила, как именно ей о разводе сообщил ее муж.

"Это было большой неожиданностью. Представляешь, это мне говорится где-то в 12 часов ночи. Я встала попить и еду в гастроли продолжительные по Сибири. И он мне говорит: «Ты знаешь, я хочу тебе сказать…». Человек все говорит, и я так слушаю. А потом отвечаю: «Я сейчас водички попью, а завтра в пять утра я улечу. Я над этим подумаю»", - поведала Степаненко.

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Васильева поразилась стойкости и выдержки подруги, отметив, что "грохнулась бы в обморок прям там, где стояла". "Ну круто, круто! Я б так не смогла. Я б не проронила ни слова. Ты вообще молодец, я тобой горжусь", - впечатлилась актриса.

Степаненко, к слову, не раз отпускала колкости в адрес бывшего супруга, который променял ее на молодую помощницу Татьяну Брухунову. Впрочем, в последнее время юмористка признается, что смогла простить Петросяна. В рамках шоу она приняла участие в забавном задании. Ведущая вместе с Васильевой и Семеном Стругачевым разучивала, как правильно держать боксерский удар.

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Звезда поначалу скромно отметила, что еще никогда никого не била и сомневается в успехе. Однако вскоре вошла во вкус и стала активно колотить манекен. "Слушай, это же не Петросян!", - поспешил остановить ее Стругачев.

Однако на шутливое замечание ответила: "Нет! Петросян вот так, - сказала она, обнимая манекен. - Дорогой мой, живи долго и счастливо. Будь здоров, хороший!".

Напомним, о свадьбе Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой стало известно в конце декабря 2019 года. За год до этого сатирик развелся с четвертой женой Еленой Степаненко после 33 лет брака. Расставание было скандальным. А бракоразводный процесс между бывшими супругами не завершен и по сей день. В марте 2020 года поползли слухи о том, что у артиста и его пятой жены родился ребенок. В начале мая юморист впервые опубликовал совместное фото с молодой женой. Сенсационный кадр произвел фурор среди пользователей соцсетей.