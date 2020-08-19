Кому суд, а кому денег пуд: почему потерпевших в «деле Ефремова» адвокат Добровинский взялся защищать бесплатно

Адвокат Александр Добровинский - защитник потерпевшей стороны Фото: Михаил ФРОЛОВ

Конечно, сразу было понятно, что судебный процесс по делу Михаила Ефремова будет и скандальным, и рейтинговым. Ну а как еще – мегапопулярный актер сел пьяным за руль, устроил аварию и угробил ехавшего по встречной полосе случайного водителя. Шум был обеспечен. Но когда к делу подключились еще и адвокаты, началось настоящее шоу.

С одной стороны - мастодонт Александр Добровинский, давно сделавший себе имя на громких процессах. (Интересы семьи погибшего Сергея Захарова, обычных людей из Рязани, он, насколько известно, взялся представлять бесплатно). С другой - никому до этого не известный Эльман Пашаев, максимально пафосный и эпатажный. В итоге сложно вспомнить другой процесс, когда бы адвокаты так активно, продуманно и с таким смаком делали журналистам заголовки по несколько раз в неделю. Это уже настоящий театр. Адвокаты эпатируют публику дорогущими машинами, громкими заявлениями, покатушками на самокатах и хрюканьем в адрес оппонента. Видео с этими фокусами разлетается по соцсетям, про Добровинского и Пашаева пишут чуть ли не чаще, чем про их клиентов - самого Ефремова и Захаровых. Разумеется, весь этот ажиотаж привлек и других «актеров», жаждущих славы - у Пресненского суда теперь тусуются возрастные фанатки Михаила Ефремова, бросающиеся на журналистов, и просто городские сумасшедшие.

По словам экспертов, для многих адвокатов подобные дела - манна небесная. Они готовы ввязываться в такие процессы даже бесплатно. Потому что в итоге это приводит к серьезному росту доходов - гонорары увеличиваются в разы.

Добровинский со своими помощниками - Анной Бутыриной (на заднем плане) и Ириной Хайруллиной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ТЕЛЕШОУ КАК ВЫСШАЯ СТУПЕНЬ РАЗВИТИЯ

Как устроена эта система, «Комсомольской Правде» рассказал адвокат одной из крупнейших коллегий Москвы. Анонимно - потому что за критику коллег и раскрытие некоторых профессиональных «секретиков» можно нажить себе в профессии врагов.

- Суд над Ефремовым - как раз самый яркий случай, - говорит мой собеседник. - Но в первую очередь я хочу пояснить, что нужно разделять адвокатов. Есть тихие профессионалы, которые качеством своей работы за много лет создали серьезную репутацию, им не нужно светиться, люди к ним и так идут. Но есть и такая когорта людей, кто хватается за любые возможности попиариться, попасть в новости. Высшая точка - попасть в какое-нибудь рейтинговое телешоу.

Для чего? Тут все просто. Сходил несколько раз на ток-шоу - и вот тебя уже запомнили, любая домохозяйка, едва услышав фамилию, хоть ночью ее разбуди, скажет: «О! Это же этот... Адвокат!»

По большому счету, пиар помогает увеличивать клиентскую базу. И гонорары растут!

В адвокатуре ходят разговоры: среди самых высокооплачиваемых адвокатов немало довольно посредственных специалистов. Просто их по телеку показывают. И только одно это может повышать цены на их услуги в 2-3 раза.

- Подавляющее большинство населения, к сожалению, люди не самые грамотные в общем смысле, - констатирует адвокат коллегии «Фрейтак и сыновья» Вадим Багатурия. - Даже многие жены богатых людей или высокопоставленных чиновников. Они смотрят Малахова, Шепелева, Борисова. И делают выводы, исходя из того, что им там демонстрируют. Многих адвокатов страна знает в лицо. Не как профессионалов, а как адвокатов, которые комментируют различные звездные истории. Профессия с ними ассоциируется.

Другой адвокат объясняет, как в дальнейшем может монетизироваться телевизионная узнаваемость.

Самые раскрученные адвокаты, как правило, становятся «лицами» адвокатских коллегий. То есть вот тетенька, которая насмотрелась ТВ - если ей понадобится юридическая помощь, она первым делом вспоминает того, кого видела по телеку. Чаще всего этот человек из телевизора даже встречает большинство гостей в самом офисе. Поулыбался, предложил чай-кофе. «Здравствуйте, спасибо, что выбрали нас. Сам я, к сожалению, сейчас очень занят. Но у нас есть отличные специалисты. Вот - Саша, Вася, Петя…» Но если клиент хочет, чтобы его делом занимался именно адвокат из телевизора - ему называют повышенный прайс. Хотя на самом деле для умного человека решающее значение будет иметь не то, в каких громких делах засветился адвокат, а насколько он был эффективен, что он сделал для своих доверителей.

В Москве продолжается суд над актером Михаилом Ефремовым Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЗАЧЕМ БРАТЬСЯ ЗА БЕСПЛАТНЫЕ ДЕЛА?

Мой собеседник точно знает, что до Добровинского свои услуги семье Сергея Захарова настойчиво предлагали еще несколько адвокатов. Участие в таком процессе - гарантированное попадание на протяжении нескольких недель в новости крупнейших российских СМИ!

- Почему выбрали именно Добровинского?

- Поставьте себя на место простых людей из Рязани. Приезжает солидный мужчина в дорогом костюме, на дорогой машине. И начинает объяснять: мол, если в таком деле вас в суде будет представлять обычный адвокат Вася Пупкин, вас, потерпевших, просто задавят. Естественно, простые люди, не искушенные, пугаются и полностью ему доверяют вести свои дела. На мой взгляд, тут справился бы любой более-менее грамотный адвокат. Но при этом, конечно, сами доверители тоже ничего не теряют.

- Если брать общую практику подобных дел - вот, за дело берется «звездный адвокат» и объявляет, что помогает людям бесплатно. Действительно бесплатно? За ноль рублей?!

- Ну нет, конечно. В таких делах в договоре с адвокатом прописывается процент компенсации. Крутые адвокаты берут до 50% от общей суммы. А в среднем обычно это 20-30%. Надо сказать, что в Штатах, например, подобный гонорарный принцип по делам с компенсациями - обычное дело. Там адвокаты почти всегда кровно заинтересованы отсудить сумму побольше. Добровинский сейчас тоже в этом заинтересован. Хотя он и так человек небедный, мягко говоря.

Адвокат Эльман Пашаев - защитник Ефремова Фото: Михаил ФРОЛОВ

СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ АДВОКАТЫ?

Итак, что нам рассказывают представители профессии.

- У адвокатов почасовая оплата труда. В зачет идет участие в следственных действиях (присутствие на допросах и проч.), работа с клиентом в изоляторе, работа с материалами дела.

- Адвокаты фиксируют все это в своих отчетах, которые - по договоренности - пересылаются клиентам раз в неделю или раз в месяц.

- Час работы крепкого, грамотного, востребованного адвоката может стоить 10-30 тысяч рублей. У обычных тружеников профессии - от 1000 в час.

- Ценники звезд российской адвокатуры - в несколько раз выше. Стало быть, тут есть, за что биться...

По словам наших собеседников, услуги по нынешней защите Михаила Ефремова на круг могут стоить до 5 млн рублей.

КСТАТИ

«Он запросил 250 тысяч за участие в эфире»

Впрочем, свою сиюминутную славу многие адвокаты используют не только для получения гонораров по профессии. Неплохой «подработкой» может стать и участие в многочисленных ток-шоу, куда зовут всех, кто так или иначе причастен к актуальным скандалам.

Большинство, конечно, идут с удовольствием и бесплатно. Потому что телевидение - отличный пиар, - рассказала kp.ru редактор одного из популярных вечерних ток-шоу. - Но некоторые откровенно просят денег. У меня был случай, когда адвокат одной оскандалившейся знаменитости выставил финансовые условия: заплатите мне 250 тысяч рублей, и я приду. Шли переговоры, что он за отдельную сумму также втемную уговорит прийти на эфир своего клиента - мол, для тебя это сейчас важно, нужно изменить общественное мнение - но тот не согласился. А сам адвокат в итоге пришел на запись, с ним договорились на 200 тысячах.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Добровинского и Пашаева могут лишить адвокатского статуса

После первых же адвокатских шоу на суде Михаила Ефремова Федеральная палата адвокатов России заявила, что Добровинский и Пашаев своими действиями дискредитируют профессию. На обоих завели дисциплинарное дело. Это значит, что и того, и другого по итогам этих внутренних разбирательств вообще могут лишить звания адвокатов.

- Сейчас мои распоряжения о возбуждении дисциплинарного дела рассматриваются, соответственно, в Московской и Северо-Осетинской палатах, - сообщил «Комсомольской Правде» президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко. - Но я пока воздержусь от комментариев - мне бы менее всего хотелось своими высказываниями влиять на региональных коллег. У нас все-таки демократическая, независимая корпорация.

- Но в целом есть ли тенденция, когда адвокаты наперегонки хватаются за громкие дела - пусть даже бесплатно, чтобы просто попиариться?

- Наверное, есть. Но само по себе участие адвоката в каком-либо деле, в том числе и для того, чтобы прославиться, я бы не осуждал. Если это не во вред клиенту, если это параллельно с серьезной профессиональной работой, то в этом нет ничего дурного. Многое, в том числе, зависит от темперамента человека. Кто-то может быть самым эффективным, самым профессиональным адвокатом, но при этом скромность любит, вперед не лезет, и бывшие клиенты рекомендуют его друзьям без всякого пиара со стороны. А есть люди, которые вторгаются в нашу профессию из каких-то смежных вещей - им нужен вот этот цирк, шоу. (Возможно, это намек на Эльмана Пашаева. В адвокатуру он пришел после работы в азербайджанских СМИ и системе МВД, - прим. авт.).

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