На суде предположили, что машиной Михаила Ефремова "могли управлять извне"

Пашаев вызвал эксперта, который рассказал, что могло произойти с машиной актера 8 июня Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Пресненском суде продолжается слушание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Заседание было прервано сигналом тревоги, но после проверки здания, всех участников процесса вернули в зал суда. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию с места событий.

Адвокат Ефремова взял слово после перерыва и стал зачитывать отчет своего эксперта, который поставил под сомнение результаты экспертизы, проведенной на месте аварии. Он усомнился в компетентности специалистов, проводивших осмотр автомобилей.

«Не понятно, кто, когда и где поводил аттестацию экспертов...Не приведены данные, когда залит асфальт, не понятно, какое сцепление у шин было с дорогой... Какой химией обрабатывалась дорога, имеется ли колея...», - начал Пашаев.

Он подчеркнул, что в предоставленных экспертами документах, после осмотра места ДТП, нет указаний номерных знаков.

«Это наводит на мысль - а те ли это автомобили, которые участвовали в аварии?», - зачитывает Пашаев.

Адвокат намекает суду на то, что его экспертиза оказалась намного информативнее, чем те материалы, которые передали эксперты полиции.

«Имеются случаи неожиданного ускорения автотранспорта», - зачитывает Пашаев отчёт своего эксперта об автомобиле Ефремова.

Сложными словами эксперт пишет о том, что машина может подчиняться "чужим командам извне", передает журналист kp.ru из зала суда. Речь в зачитываемом документе идёт о возможном "влиянии лазеров, спутников, мобильных сетей".

После перерыва адвокаты потерпевшей стороны поставили эти заявления под сомнение:

- Мы возражаем против показаний нового свидетеля-автоэксперта, так как изначально экспертизу проводило компетентное учреждение, подведомственное МВД, - говорит адвокат потерпевшей стороны, ставя под сомнение, что автомобилем актёра мог управлять кто-то через интернет, с помощью лазера или спутника.

Напомним, что ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль артиста вылетел на встречную полосу и столкнулся с машиной Сергея Захарова. Жителя Рязани экстренно направили в НИИ Склифосовского, где он скончался от полученных травм. Сын погибшего требует от Ефремова 6,5 миллионов рублей.