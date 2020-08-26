"Ушла в полный астрал": помощнице пришлось показать певицу МакSим

Вот уже несколько месяцев нет никакой информации о том, чем занимается и как живет певица МакSим. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ведущая Алла Довлатова вот уже три месяца не может дозвониться до певицы МакSим. Звезда не появлялась в соцсетях с февраля. Что с ней сейчас происходит и как живет вокалистка, информации нет. Потому ведущая и забила тревогу. В итоге помощнице вокалистки пришлось показать фотографию исполнительницы хита "Знаешь ли ты".

Несколько месяцев нет никакой информации о том, чем занимается и как живет певица МакSим. Ее помощница Маргарита Соколова сообщала в марте, что певица страдала от сильных болей. Недуг стал следствием ДТП, в которое артистка попала в 2019 году.

Ведущая "Вечернего шоу Аллы Довлатовой" рассказала, что никак не может связаться с певицей. "Три месяца не могу до нее дозвониться. А мы с ней всегда дружили", - с тревогой отметила Алла.

Гость Довлатовой Дмитрий Губерниев заявил, что ему творчество МакSим не очень нравится. "Видимо, она ушла в полный астрал", - добавил он.

После этого помощница вокалистки вышла на связь. Она рассказала, что у МакSим все в порядке. "Для друзей и родных она никуда не пропадала. Алла Довлатова, насколько мне известно, никогда не была ее близкой подругой... С артисткой все прекрасно, не переживайте", - цитирует Маргариту "СтарХит".

Также Соколова заверила, что в жизни артистки не произошло глобальных изменений, причин для волнения нет. "Всем известно, что она взяла паузу, дабы восстановить свое здоровье. Все это время она провела с пользой для себя, прекрасно выглядит, красивая, бодрая, полна энергии. В данный момент она отдыхает на море с детьми", - цитирует помощницу 5-tv.ru.

В подтверждение своих слов Маргарита разместила видео с исполнительницей. "Утро началось с беспокойных звонков. Ах, МакSим пропала! Алла Довлатова и господин Губерниев со своими странными комментариями навели тень на плетень!.. Хочу попросить всех «подруг» и «друзей», которые очень обеспокоены жизнью артистки или хотели бы пригласить ее в гости на программу, не делать таких ярких заявлений, а просто позвонить мне", - гласит комментарий к ролику.

Напомним, после ДТП, в котором пострадала звезда, ей диагностировали частичную потерю памяти и многочисленные ушибы. У МакSим возникли проблемы с сосудами головного мозга и позвоночником. Произошло обострение - она не могла спать нормально, болели ноги. Марина (настоящее имя певицы) хочет выздороветь и начать счастливо жить.