"Мамины ухажеры лезли ко мне": дочь рассказала о пристрастии Успенской к алкоголю
Скандалу между Любовью Успенской и ее единственной дочерью Татьяной Плаксиной нет конца и края. Что ни день, то всплывают новые подробности личной жизни королевы шансона и ее единственной наследницы. На этот раз певица откровенно рассказала о пристрастии Плаксиной к наркотикам.
Единственная дочь Любови Успенской стала героиней двух выпусков программы "Пусть говорят". Ведущий Дмитрий Борисов специально отправился в Лос-Анджелес, чтобы лично поговорить с 30-летней Татьяной Плаксиной. Девушка вот уже месяц живет в США у своего отца после семейного скандала, который прогремел на всю страну.
В беседе с телеведущим наследница королевы шансона пожаловалась, что всю жизнь родительница не давала ей свободы. Поэтому теперь у нее слишком много обид. И она не будет молчать
Девушка уверяет: "Я ее всегда раздражала. Мама с детства ревнует меня к отцу. Он отдал свою жизнь ей. В молодости они выпивали. Я бы сказала, что у нее больше было проблем с алкоголем, чем у него".
По словам Плаксиной, родительница ей просто завидует. Таня заявила, что мужчины, ранее оказывавшие знаки внимания ее матери, стали заглядываться на нее.
"Мамины ухажеры сами лезли ко мне. Я от нее этого не скрывала. Это такой мир, где нет никаких моральных граней и ценностей. Конечно, ей это не нравилось. А мне нравилось получать внимание. Но я понимала, что это что-то нездоровое", - поделилась девушка.
Наследница пока не готова простить Успенскую. "Когда человек тебя всю жизнь подавляет, с ним совсем не хочется мириться", - сказала Плаксина.
Напомним, скандал между Любовью Успенской и ее единственной дочерью Татьяной Плаксиной разразился после выхода программы "Звезды сошлись", которую ведут Лера Кудрявцева и Оскар Кучера. Наследница королевы шансона раскрыла правду о жизни с родительницей. 30-летняя дочь знаменитости призналась: "Мама запирала дверь на ключ и начинала меня душить". По словам Татьяны, несколько раз мама говорила ей: "Сейчас вызовем санитаров и тебя заколют".
После шокирующих откровений Успенская заявила, что светские хроникеры попросту воспользовались психическим состоянием наследницы. Как заверила артистка, ушлые репортеры буквально взяли Татьяну в заложницы.
Любовь Успенскую бросила родная дочь.Королева шансона морально сломлена, а ее здоровье подорвано
ИСТОЧНИК KP.RU
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