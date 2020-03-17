2020-03-17T20:16:21+03:00
Звезды

"Мамины ухажеры лезли ко мне": дочь рассказала о пристрастии Успенской к алкоголю

Татьяна Плаксина живет в США и отказывется мириться со звездной родительницей
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
После шокирующих откровений Успенская заявила, что светские хроникеры попросту воспользовались психическим состоянием наследницыПосле шокирующих откровений Успенская заявила, что светские хроникеры попросту воспользовались психическим состоянием наследницыФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Скандалу между Любовью Успенской и ее единственной дочерью Татьяной Плаксиной нет конца и края. Что ни день, то всплывают новые подробности личной жизни королевы шансона и ее единственной наследницы. На этот раз певица откровенно рассказала о пристрастии Плаксиной к наркотикам.

Единственная дочь Любови Успенской стала героиней двух выпусков программы "Пусть говорят". Ведущий Дмитрий Борисов специально отправился в Лос-Анджелес, чтобы лично поговорить с 30-летней Татьяной Плаксиной. Девушка вот уже месяц живет в США у своего отца после семейного скандала, который прогремел на всю страну.

В беседе с телеведущим наследница королевы шансона пожаловалась, что всю жизнь родительница не давала ей свободы. Поэтому теперь у нее слишком много обид. И она не будет молчать

Девушка уверяет: "Я ее всегда раздражала. Мама с детства ревнует меня к отцу. Он отдал свою жизнь ей. В молодости они выпивали. Я бы сказала, что у нее больше было проблем с алкоголем, чем у него".

По словам Плаксиной, родительница ей просто завидует. Таня заявила, что мужчины, ранее оказывавшие знаки внимания ее матери, стали заглядываться на нее.

"Мамины ухажеры сами лезли ко мне. Я от нее этого не скрывала. Это такой мир, где нет никаких моральных граней и ценностей. Конечно, ей это не нравилось. А мне нравилось получать внимание. Но я понимала, что это что-то нездоровое", - поделилась девушка.

Наследница пока не готова простить Успенскую. "Когда человек тебя всю жизнь подавляет, с ним совсем не хочется мириться", - сказала Плаксина.

Напомним, скандал между Любовью Успенской и ее единственной дочерью Татьяной Плаксиной разразился после выхода программы "Звезды сошлись", которую ведут Лера Кудрявцева и Оскар Кучера. Наследница королевы шансона раскрыла правду о жизни с родительницей. 30-летняя дочь знаменитости призналась: "Мама запирала дверь на ключ и начинала меня душить". По словам Татьяны, несколько раз мама говорила ей: "Сейчас вызовем санитаров и тебя заколют".

После шокирующих откровений Успенская заявила, что светские хроникеры попросту воспользовались психическим состоянием наследницы. Как заверила артистка, ушлые репортеры буквально взяли Татьяну в заложницы.

Любовь Успенскую бросила родная дочь.Королева шансона морально сломлена, а ее здоровье подорвано

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Любовь Успенская: Досье kp.ru»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию
МИД создал штаб помощи россиянам, оставшимся за рубежом из-за коронавируса
Причина смерти Эдуарда Лимонова: писатель скончался в больнице
МИД призвал россиян вернуться из-за границы, пока есть возможность
Перенос Roland Garros 2020: Турнир по теннису состоится осенью из-за коронавируса
Социальные пенсии проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
В России закрываются театры, цирки и музеи
От участников реалити-шоу скрыли пандемию коронавируса
Греф рекомендовал пользоваться банкоматами в перчатках
Мишустин: правительство делает все необходимое для борьбы с коронавирусом
"Авито" и "Юла" будут блокировать объявления о продаже медицинских масок
Путина удивил рост цен на бензин
Никаких очередей, дистанция - метр: Минпромторг разослал рекомендации магазинам
Голикова: Карантин по коронавирусу не должен влиять на доходы россиян
Путин: в России удалось сдержать массовое проникновение коронавируса
Отнеситесь с пониманием: Путин назвал оправданными меры по борьбе с коронавирусом
Неизвестные "заминировали" три вылетевших из Москвы самолета
УЕФА официально отложил все матчи еврокубков из-за коронавируса
Путин разрешил онлайн-продажу безрецептурных лекарств
Рестораны McDonalds закроют в США из-за коронавируса
ЛДПР предложила лишить мандата депутата, который нарушил карантин
Вне зависимости от сезона: врач рассказал, убьет ли лето коронавирус
Число зараженных коронавирусом в России возросло до 114 человек
Подмосковный донор сдал кровь в 80-й раз