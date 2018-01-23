Дневник трижды мамы: ”Рита сама себе хозяйка. Хочет надеть мамины колготки – пожалуйста!”

23 Янв. 2018 2018-01-23T10:29:33+03:00

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Читать Часть двадцать восьмая, Часть двадцать седьмая, Часть двадцать шестую, Часть двадцать пятую, Часть двадцать четвертую, Часть двадцать третью, Часть двадцать вторую, Часть двадцать первую, Часть двадцатую, Часть девятнадцатую, Часть восемнадцатую, Часть семнадцатую, Часть шестнадцатую, Часть пятнадцатую, Часть четырнадцатую, Тринадцатую часть, Двенадцатую часть, Одиннадцатую часть, Десятую часть, Девятую часть, Восьмую часть, Седьмую часть, Шестую часть, Пятую часть, Четвертую часть, Третью часть, Вторую часть, Первую часть и Вступление

***

Да здравствуют все бабушки планеты, выручающие мамаш в декрете кто чем может! Сие благословение и нашу семью постигло вместе с новым, 2018 годом. Мама моя, - дай ей бог здоровья и долгих лет жизни, в этом моя прямая заинтересованность - на пенсию вышла окончательно и бесповоротно. Собрала свой нехитрый скарб и перебралась в район поближе к нам, лишенцам. Теперь, если отцовская смена неудачная, бабушка помогает отвести и забрать детей из садика. Учитывая снегопады, такую помощь трудно переоценить – опыт показал, что коляска по снегу не едет, а вести Змея Горыныча трудно даже на поводках: чудище разваливается на части, головы делают попытки укатиться в разные стороны, я мечтаю про мёртвую водицу – испить и положить этому всему конец.

***

Практически одновременно с вышеописанным чудом, наступил и новый этап детсадовской жизни: Аксяны уже дней пять как остаются на обед! Пацаны колобками выкатываются после трапезы, сытые и довольные. Первое, салат, второе и компот - ни от чего не отказывается братва. Таким образом, считая завтрак, я отжала ещё немного времени и сил, сэкономив их на приготовлении завтрака и обеда. В счастье своё поверить до сих пор не могу. Можно немного работать и успевать ходить пешком на свежем воздухе. Удовольствие от прогулок не поддается описанию. Достаточно сказать, что за почти два года взаперти, я начала понимать Ганнибала Лектора («Молчание ягнят) – недаром он согласился сотрудничать со следствием ради малюсенького окошка в камере и возможности выходить на прогулку. На днях планируем детей и на сон оставить. Тщательно заплёвываю всё вокруг – чтобы не сглазить. Молюсь всем известным мне богам и полубогам греческого пантеона - на всякий случай. Лишь бы не болели дети! Готова даже свечку поставить в любое место! Хотя предпочла бы, конечно, ради такого дела скататься в Иерусалим. Жаль, у нас не настолько мощная и прокачанная бабушка и бюджет хлипковат.

***

Маргарита Ивановна в последнее время литрами пьёт мою кровь. У неё к раннему бытовому развитию прилагается не менее раннее осознание себя как полноправной личности. Отсюда душераздирающие истерики каждые полчаса – попробуй сделай что-нибудь не так, как хочет Маргарин. Я, конечно, авторитет отстаиваю по принципиальным вопросам, например, стоит ли идти босиком на мороз, и удачная ли идея бить брата тарелкой по голове. В остальном, Рита сама себе хозяйка. Хочет надеть мамины колготки – пожалуйста! Главное, закатать и зафиксировать труселями излишки длины. Модно, стильно, молодёжно. Желает девочка шастать по квартире в резиновых сапожках – извольте, отчего же нет! Лишь бы не кричала.

Долго выбирала, в чём бы сегодня ходить по квартире. Резиновые сапоги - самое то.Фото: Анастасия АКСЯНОВА

В садике вот мои методы невмешательства в личное Маргариново безумие не срабатывают. Второй день девица воет, как сирена перед бомбёжкой. И время выбрала обеденное. Воспитатели – святые люди – успокаивали по-всякому и даже пытались в раскрытую варежку еду кидать. Не сработало. Надежда у нас только на то, что виною всему магнитные бури, которые не вечны. Ничем другим такое поведение Ритунишки объяснить нельзя, даром что на прошлой неделе всё шло как по маслу.

***

Братва выбрала себе по любимчику. Федя млеет от бабушки. Час может разбегаясь кидаться ей в объятия, хохоча и блаженно выдыхая.

Очередная попытка сорвать с себя покровы. Зато сапоги. Маргарин дал.Фото: Анастасия АКСЯНОВА

Иван тоскует, когда рядом нет отца. Ходит по квартире и причитает «папа-папа-папа-у-у-у-у-у-у-у». Стоит отцу переступить порог квартиры, как у Ванадия просыпается горячая любовь и мальчик взахлёб начинает болтать на неизвестном землянам языке. По сто раз требует называть всевозможные предметы. Особенной популярностью пользуется люстра. Настолько, что иной раз мне хочется её снять и спрятать, погрузив Домик кума Тыквы во мрак и тишину. Самой прикинуться мумией. С табличкой «Смертного, нарушившего покой усопшей, постигнет страшная кара в виде слипшихся макарон и пересоленой куриной печени. Проклятие и лучи поноса падут на всех потомков этого смертного до конца времён». Мечты, мечты.

***

Реклама детских игрушек повергает меня в ужас. Разнообразие настолько огромно, а цены настолько беспощадны, что поневоле начнёшь пересчитывать свои и мужнины здоровые органы, годные на продажу. Пока Змей Горыныч ни шиша не смыслит в этих дорогущих, которые настолько умны, что им можно было бы доверить воспитание, главное – вовремя менять батарейки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/636305" frameborder="0"></iframe> Бардак после Ритиного ритуала выбора одежды.

До сего момента лучшими для игры всегда оставалась кухонная утварь, мамина косметика и всё то, что удавалось украсть. Ни одна роскошная кукла, умеющая пить и писать, не превратит 20 квадратных метров в подобие пляжей Тайланда. А пачка соды – запросто. До возможности ходить в СПА нужно дорасти. Чтобы сделать себе обертывания из оливкового масла холодного отжима, достаточно воспользоваться маминой рассеянностью. Как же у людей всё усложняется с возрастом!

Продолжение следует.

Читать Часть двадцать восьмая, Часть двадцать седьмая, Часть двадцать шестую, Часть двадцать пятую, Часть двадцать четвертую, Часть двадцать третью, Часть двадцать вторую, Часть двадцать первую, Часть двадцатую, Часть девятнадцатую, Часть восемнадцатую, Часть семнадцатую, Часть шестнадцатую, Часть пятнадцатую, Часть четырнадцатую, Тринадцатую часть, Двенадцатую часть, Одиннадцатую часть, Десятую часть, Девятую часть, Восьмую часть, Седьмую часть, Шестую часть, Пятую часть, Четвертую часть, Третью часть, Вторую часть, Первую часть и Вступление