Звезды «Красной машины»: Что нужно знать о наших хоккеистах, вопреки всему завоевавших главное "золото" Олимпиады

25 Февр. 23:19 2018-02-26T01:36:06+03:00

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Впервые за 26 лет российские хоккеисты стали Олимпийскими чемпионами, обыграв сначала чехов в полуфинале, а потом немцев в финале. Рассказываем истории спортсменов, подаривших нам эту победу.

Кирилл Капризов, нападающий

Кирилл КапризовФото: REUTERS

Решающую – «золотую» - шайбу в ворота сборной Германии забросил Кирилл Капризов, самый молодой игрок российской сборной.

Кирилл – ныне игрок московского клуба ЦСКА и национальной сборной страны – родился 26 апреля 1997 года в Новокузнецке. С хоккеем познакомился в четыре года на ледовой арене, куда его привел отец и сразу влюбился в этот вид спорта. Первый тренер мальчика Андрей Лучанский сразу разглядел в нем потенциал и на тренировках развивал все его амплуа (кроме вратарского).

Его трудолюбие, жизнь хоккеем и стремление быть первым, вести за собой, побеждать, в известной степени повлияли на исход финального матча на Олимпиаде (подробности)

Илья Ковальчук, нападающий

Илья КовальчукФото: REUTERS

К олимпийскому золоту уроженец Твери и хоккеист петербургского СКА Илья Ковальчук шел давно. Для него Игры в Пхенчхане стали пятыми, а финальный матч с немцами – 29. Вместе с Павлом Дацюком он установил новый рекорд в истории отечественного спорта. Прежде российским спортсменам не удавалось провести на олимпийском льду столько игр.

А начиналось все в Твери. Именно там маленький Илюша начал заниматься хоккеем.В 1998 году Илья Ковальчук переехал в Москву. Сначала играл за «Спартак», затем уехал из России, играть в американских клубах - на долгие 12 лет. На Родину хоккеист вернулся в 2013 году и занял место нападающего петербургского СКА.

На Олимпиаде Ковальчук дебютировал еще в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Тогда российская сборная завоевала бронзовую медаль. В 2006 году в Турине наши стали четвертыми, в 2010 в Ванкувере вовсе заняли 6 место. Потом были Игры в Сочи и пятое командное место. Олимпиада в Пхенчхане стала для Ковальчука пятой - и победной (подробности)

Павел Дацюк, нападающий, капитан команды

Павел ДацюкФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Не знаю, как у вас, у нас всех сердце после счета 2:3 просто не билось, оно провалилось. Ребята молодцы и нашли силы, проявили характер и благодаря поддержке выиграли. На душе сейчас много приятного, расслабление. С другой стороны, теперь нужно искать новую мечту, - говорил сразу после победы в финале Олимпиады журналистам капитан команды Павел Дацюк.

После этой победы 39-летний нападающий стал седьмым российским хоккеистом, которые входят в «Тройной золотой клуб». Этот клуб объединяет мастеров, выигрывавших чемпионаты мира, Кубок Стэнли и Олимпийские игры. На счету Дацюка: Олимпийские игры - 2018 год, чемпионат мира – 2012 год, Кубок Стэнли – 2002 и 2008 годы (подробности)

Никита Гусев, нападающий

Никита ГусевФото: REUTERS

Лучший друг Никиты Гусева и его тезка – Никита Кучеров сейчас блистает в НХЛ. Они вполне могли бы вместе играть и в Тампе. Но Гусев за океан не торопился, и вот он – главная звезда этой Олимпиады, лучший ее бомбардир и нападающий. Именно его шайба за 56 секунд до окончания финала перевела матч в овертайм- тогда, когда в чудо верили немногие. А прославился Никита впервые три года назад во время матча звезд КХЛ, исполнив шикарный буллит. Количество просмотров видео этого трюка уже давно перевалило за 5 миллионов. При этом, сам Гусев утверждает, что не тренировал его специально.

Он установил кучу снайперских рекордов в Кубке Харламова за «Красную армию», но во взрослом ЦСКА талант воспитанника не рассмотрели. Тверь, Хабаровск, Ханты-Мансийск- именно там закалялся его характер. В «Югре» Никита стал уже звездой и любимцем публики. СКА такой талант пропустить мимо не мог. Гусев-Капризов-Дацюк – эта тройка на Олимпиаде принесла России долгожданное золото (подробности)

Вячеслав Войнов, защитник

Вячеслав Войнов и Илья КовальчукФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В финальном матче Олимпиады именно защитник Вячеслав Войнов открыл счет. За 0,5 секунды до конца первого периода он забросил шайбу в ворота сборной Германии.

Войнов считается одним из сильнейших в России защитников. Перебравшись в 2008 году за США, он через три года стал выступать за клуб «Лос-Анджелес Кингс». Однако, его блестящая карьера в НХЛ была прервана семейным инцидентом. В октябре 2014 года Вячеслав, якобы, избил свою жену, Марту, она попала в больницу, началась расследование. И хотя сама супруга происхождение травм объясняла несчастным случаем, хоккеиста приговорили к 90 суткам заключения и 3 годам испытательного срока. Отбыв наказание, хоккеист вернулся в Россию и с тех пор выступает за СКА.

Сергей Широков, нападающий

Сергей Широков в матче против ЧехииФото: REUTERS

В отличие от своего однофамильца и воспитанника футбольного ЦСКА Романа Широкова, Сергей не так остер на язык. Зато титулов у него на порядок больше: он - дважды чемпион мира, а теперь - еще и победитель Олимпийских игр. Этого звания нет даже у его кумиров Павла Буре и Александра Могильного, наклейки с чьими фотографиями он собирал в детстве в подмосковных Озерах. Поначалу именно оттуда он на электричке каждый день мотался на тренировки в Москву. Потом, став постарше, перебрался в армейский спортинтернат. Дошел до основы ЦСКА, а в 2009-м решил попробовать себя в Северной Америке. Поиграл за «Ванкувер» и «Манитобу», но вышло не очень. Один гол в НХЛ– и дорога домой. В Россию он вернулся опять в родной ЦСКА. Затем были омский «Авангард» и СКА. С 2012-го Широков - практически незаменимый игрок сборной России, что при Билялетдинове, что при Знарке…

Алексей Марченко, защитник

Сергей Широков, Алексей Марченко, Богдан КиселевичФото: REUTERS

Как и Сергей Широков, он – воспитанник армейской школы. Начинал с молодежной команды, с «Красной армии». Выиграл с ней главный трофей МХЛ Кубок Харламова, причем получил и личный приз- имени Вячеслава Фетисова, как лучший защитник лиги. Был задрафтован командой НХЛ «Детройт Ред Уингз », где в это время играл Павел Дацюк. Вот только заокеанская карьера у Марченко, по большому счету, не получилась. Травмы замучили: то «кресты», то плечо. Перешел в «Торонто», но и там не задалось. Теперь Алексей уж точно об этом не жалеет. Игроки НХЛ на Олимпиаде в Пхенчхане так и не сыграли, а он – смог. Приглашение вернуться в прошлом году в ЦСКА оказалось очень кстати. И в сборной он пришелся ко двору.

Богдан Киселевич, защитник

Богдан Киселевич в матче против СШАФото: REUTERS

Защитник сборной России Богдан Киселевич – игрок жесткий. Любит припечатывать соперников к бортам. Может, поэтому его любимый герой – Железный человек в исполнении Роберта Дауни- младшего. Киселевич и в обычной жизни любит экстрим: аквабайк, американские горки, прыгал с парашютом.

Родился Богдан в Москве, но, вот парадокс, за столичный ЦСКА впервые сыграл лишь в 24 года – в 2014-м. До этого вся его карьера была связана с Череповцом. Его отец - военный, служил в Афганистане, по словам Богдана, был там тяжело ранен: один осколок до сих хранит под сердцем, – вот его и перевели в Вологодскую область, в училище связи. Семья – вслед за ним. Жили в съемной однушке. В хоккей, в местный «Алмаз» его отдали в 6 лет. Защитником, вспоминает Киселевич, стал случайно. Как-то на тренировке и попросили поприседать, кто сколько сможет. Вот и поприседал – на защитника. Вставать на тренировки приходилось рано: нужно было ехать на них через весь город. В 13 лет родители подумывали забрать его из спорта, чтобы Богдан сконцентрировался только на учебе. Но парень отговорил их. Постепенно дорос до основы «Северстали», а через пять лет пошел на повышение - в ЦСКА.

Андрей Зубарев, защитник

Андрей ЗубаревФото: REUTERS

Работяга – именно этим словом можно охарактеризовать новоявленного олимпийского чемпиона, уроженца Уфы Андрея Зубарева, играющего сейчас за санкт-петербургский СКА. От этого защитника никогда не стоит ждать голов, результативных передач, но он тот человек, который просто необходим в тылу. Когда на команду наседают атакующие силы соперника, а у своих игра совершенно не клеится, именно Зубарев выкатится из скамейки запасных и проведет сумасшедший хит, отправив кого-то из неприятелей за борт.

Он всегда был таким. Мощным, злым и готовым остудить пыл кого угодно. Еще когда юнцом Зубарев начинал в Уфе, сразу все подмечали, какой же он суровый на льду. Именно за это его ценят тренеры, так как для игрока результативная статистика это далеко не всегда самое главное.

Андрей Зубарев, наверное, один из немногих в команде, который действительно выстрадал эту золотую медаль и заслужил ее своей очень непростой витиеватой карьерой. Если бы не его упорство и желание, то потерю такого игрока где-то в 2009-2010 годах никто бы даже не заметил. Однако исчезли сотни других, а Зубарев, не обладая какими-то чудесными хоккейными умениями, остался и стал олимпийским чемпионом в Пхенчхане (подробности)

Артем Зуб, защитник

Артем ЗубФото: REUTERS

22-летний хоккеист родился и вырос в Хабаровске. В школу «Амура» тогда еще будущего олимпийского чемпиона в шесть лет привел отец. С самого начала было понятно, что из него вырастет отличный защитник, именно на этой позиции он и играет всю свою карьеру. В молодежной команде «Амурские тигры» он дебютировал в феврале 2012 года, а спустя три года играл уже за основную хабаровскую команду.

В ноябре 2016 года внимание на него обратил Олег Знарок - главный тренер сборной России и наставник питерского СКА. Он вызвал Артема на один из этапов Еврохоккейтура. Тогда команда нашей страны одержала победу, а перспективный хоккеист хорошо себя проявил и получил предложение перейти в питерский СКА. Основным достоинством Зуба специалисты называют особую рассудительность и предрекают ему место одного из ведущих защитников сборной (подробности)

Василий Кошечкин, вратарь

Василий КошечкинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ворота российской команды в финале защищал воспитанник тольяттинского хоккея Василий Кошечкин. По итогам турнира он вошел в символическую сборную соревнований. Компанию ему составили такие монстры отечественного хоккея, как Павел Дацюк, Илья Ковальчук и Вячеслав Войнов.

Кошечкин был в финальной игре против Германии самим воплощением спокойствия. Не сказаться на других игроках это не могло.

- Он по жизни такой спокойный, ему самое главное играть в воротах. А остальное его не касается. В финальном мачте я по его лицу видел, что он спокоен. Забьют, он не сильно переживает, наоборот, это придает ему игровой тонус. Тут же забыл что пропустил. Это с детства у него, - рассказал "КП" первый тренер чемпиона Николай Николаев.(подробности)

Главный тренер сборной - Олег ЗнарокФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КТО ЗАВОЕВАЛ ДЛЯ НАС ПОБЕДУ

Вратари: Василий Кошечкин ("Металлург"), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА). Защитники: Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Егор Яковлев - все СКА, Богдан Киселевич , Алексей Марченко, Никита Нестеров - все ЦСКА. Нападающие: Александр Барабанов, Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Илья Ковальчук, Николай Прохоркин, Вадим Шипачев, Сергей Широков - все СКА; Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Кирилл Капризов , Иван Телегин - все ЦСКА; Сергей Мозякин ("Металлург").

Главный тренер сборной Олег Знарок

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