Путешествие по Океании. Восточный Тимор: хрупкая демократия

СЕГОДНЯ 10:00 2018-03-13T10:21:45+03:00

Наш корреспондент отправился с гуманитарной миссией на затерянные далекие острова. Публикуем восьмую часть его репортажа

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Продолжение. Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4. Часть 5. Часть 6. Часть 7.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ СОСЕДИ

Летим на Восточный Тимор, или по терминологии ООН и в португальском произношении - Тимор-Лешти. Это небольшое государство на одноименном острове (западную часть его территории, за исключением маленького тиморского анклава, занимает Индонезия), население которого около 1 миллиона 200 тысяч человек. Мои спутники, члены Заявочного комитета по проведению ЭКСПО-2025 в уральской столице, шутят: «В Екатеринбурге живет примерно столько же людей, так что нашим тиморским собеседникам будут понятны масштабы мероприятия…».

Промежуточная остановка на маленьком индонезийском острове Биак, в самой горловине залива Чендравасих у Новой Гвинеи. Здесь расположен резервный аэродром для самолетов, летящих из Юго-Восточной Азии в Папуа-Новую Гвинею и Австралию. Фактически аэродром подскока. Каким он и был в годы Второй мировой войны.

Садимся здесь для дозаправки. Из салона не выходим, но индонезийские власти требуют паспорта «для проверки». Впрочем, возвращают их быстро и даже штамп не ставят. Хорошо, что время сэкономили и багаж не стали досматривать...

Говорят, здесь всегда так. Особенно по отношению к пассажирам, летящим в Восточный Тимор. Индонезия вообще относится к тиморским соседям, скажем так, с прищуром. Особенно после того, как на референдуме 1999-года почти 80 процентов населения Тимора-Лешти высказалось за независимость от Индонезии, и на острове вспыхнула настоящая гражданская война, которая продолжалась без малого семь лет и сопровождалась чередой военных переворотов и кровавых инцидентов. Угли тех событий тлеют до сих пор.

Правда, в последнее время Индонезия окончательно смирилась с потерей Восточного Тимора: на границе спорные участки получили четкую принадлежность – вот это тиморская территория, а это уже индонезийская.

Точно так же тиморцы договорились и с Австралией по поводу исключительной экономической зоны в Тиморском море, где добываются нефть и газ. Теперь можно смело обращаться за иностранными инвестициями, и, поговаривают, что наш Газпром ускорил тянувшиеся несколько лет переговоры о российском участии в нефтегазовых проектах на шельфе.

МИРОТВОРЦЫ ПАКУЮТ ВЕЩИ

Разговариваю с двумя новозеландскими копами в аэропорту столицы страны Дили:

- Что вы здесь делаете?

Новозеландцы улыбаются:

- Нам бы самим это знать…

- Когда домой?

- Мы в августе, но вообще полицейская миссия в Восточном Тиморе продлится еще два года, до 2020-го...

Новозеландские копы входят в состав полицейских миротворческих сил ООН, которые были введены в Восточный Тимор в 2006 году. Через два года эти силы должны полностью покинуть страну.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Это остатки миротворческого и полицейского контингента, который был введен в Тимор-Лешти в мае 2006-го, когда здесь была очередная вспышка насилия.

Солдаты-миротворцы из Австралии, Новой Зеландии, Малайзии, Португалии и других стран уже вернулись на родину. Остались только инструкторы, обучающие молодую тиморскую армию. Ну и полицейские, занятые тем же в местных силах охраны порядка.

Но при всем том уже десять лет страна живет спокойно и размеренно. На улицах городов вполне тихо, и немногочисленным иностранцам можно без опаски за жизнь и кошелек гулять по улицам.

Машины с маркировкой новозеландской полиции нередко встретишь на улицах Дили - столицы страны.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

БОГ С НИМИ…

Едем к Кристо Рей Дили – 27-метровой статуе Христа-царя, которая возвышается на утесе при входе в бухту Дили. Этот монумент входит в десятку аналогичных крупнейших памятников Христу в мире, но тиморский в отличие от них сделан не из камня, а из меди. Его тиморцам подарила Индонезия уже на исходе своего правления в провинции, в 1996-м. Как знак веротерпимости мусульман и христиан.

27-метровая медная статуя Христа-Царя, установленная на высоком холме у входа в бухту Дили, входит в число 10 аналогичных самых крупных в мире скульптур.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Тиморцы, а они в подавляющем большинстве своем католики с доставшимися от правивших страной 270 лет португальцев именами, выбрали свой путь. Недаром сейчас быстрыми темпами на центральной улице Дили строится посольство Ватикана очень внушительных размеров.

Самый популярный общественный транспорт в Дили – ярко раскрашенные микроавтобусы.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Под утесом нечто вроде парка. К Христу ведут три с лишним тысячи ступеней, разбитых на 220 уровней. Казалось бы, подниматься на холм должно быть несложно, но 30-градусная жара и очень высокая влажность сделали свое дело – к концу пути мою футболку можно выжимать. С интересом смотрю на молодых тиморцев, для которых дорога к Христу как спортивный тренажер: они преодолевают этот путь бегом, причем неоднократно.

Восточные тиморцы – спортивная нация, поэтому подъем на гору к памятнику Кристо Рей Дили часто используют как спортивный тренажер.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Восточный Тимор вообще молодая и очень приверженная здоровому образу жизни страна. По данным переписи 2012 года, треть населения не достигла 15 лет. Может, поэтому на городской набережной очень много подростков в спортивной форме - бегают, играют в футбол, занимаются силовыми упражнениями. Открытые, веселые лица, приветливые взгляды. Ни следа столь привычного в странах Юго-Восточной Азии пристрастия к легкому наркотику бетелю. Людей с характерными для его потребления черными деснами встретишь разве что среди пожилых жителей страны.

Молодые лица молодого Тимора-Лешти.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ

Воскресный день. Поэтому у береговой кромки в открытых беседках много отдыхающих. Приходят семьями, устраивая пикники на обочине трудовой жизни. Еду приносят с собой или готовят на мангалах. Пока взрослые общаются, дети лезут в море. Голышом.

В воскресный день тиморцы собираются семьями на пикник на берегу моря.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Но как здесь можно купаться?! Прямо в бухту из города выносит по бетонным коллекторам канализационные стоки, а береговая линия на многие километры завалена пустыми пластиковыми бутылками и прочим мусором. Чтобы зайти в воду, нужно разгрести себе путь ногами.

Нда-а-а, западным туристам здесь вряд ли понравится…

Живописный вид с горы от скульптуры Христа-Царя на бухту Дили.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

НЕ СТОИТ ВЕРИТЬ МИФАМ

Еще раз убеждаюсь: никогда не стоит верить своим представлениям о странах и народах, которые почерпнуты из не слишком достоверных источников и доработаны стереотипами катастрофического сознания. Вот и с Тимором-Лешти так: когда летел сюда, думал, что после двадцати лет гражданской войны, которую подстегивали извне, в стране голод и разруха, а на улицах столицы сплошной гоп-стоп.

Центр духовной жизни страны – кафедральный католический собор в центре Дили, открытый в 2009 году.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Но ведь и близко ничего такого нет! Столица и страна энергично развиваются и растут очень быстро. Рядом с бывшими колониальными особняками много новых зданий, в том числе и гостиницы. Правда, их пока не хватает.

Так выглядит Министерство иностранных дел и сотрудничества Восточного Тимора.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

У нас есть серьезные ограничения по количеству людей, которых можем принять, - признается на встрече с российской делегацией министр туризма Восточного Тимора Мануэль Вонг. - Мы весьма хрупкие и нуждаемся в поддержке.

Мануэль Каносса Вонг, министр туризма Восточного Тимора выразил надежду, что российские туристы все же станут заглядывать в места, восточнее Бали. Фото Роман Тульнов

Генеральный директор заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак подарила министру иностранных дел и сотрудничества Тимора-Лешти Антониу Гуттерешу копию яйца Фаберже.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Коллективный снимок на память в министерстве культуры Восточного Тимора.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Хотя и на очень популярном у россиян индонезийском курорте Бали еще пару десятков лет назад не было ни особой инфраструктуры, ни условий для отдыхающих. Зато теперь...

Из-за близости к экватору тарелки космических антенн нацелены прямо в зенит.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

А ведь это совсем недалеко - от Денпасара до Восточного Тимора лететь всего полтора часа. Рейсы регулярные, граница открытая, а тиморская виза легко оформляется по прибытии прямо в аэропорту. Так что для российских любителей неизведанного, экстремального и экологического туризма открывается новый адрес…

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Сергей РОССОМАХОВ, торговый представитель России в Индонезии и Восточном Тиморе:

- Для меня, как и для подавляющего большинства россиян, это во многом неизвестная страна. Тем не менее для нас Восточный Тимор – одно из очень перспективных государств, в котором есть видимая перспектива развития взаимного сотрудничества в таких сферах, как энергетика, инфраструктурное строительство, информационные технологии, здравоохранение, образование и туризм. Сейчас торговые отношения находятся на минимальном уровне: в прошлом году, например, весь товарооборот составил около 30 тысяч долларов, а это, сами понимаете, ничтожно мало. Мы можем импортировать из Восточного Тимора кокосовое масло, кофе, строительные материалы, но прежде всего – сырье для пищевой промышленности. И главное – развивать здесь туризм, особенно экстремальный. Возможно, планы покажутся фантастическими, но мечтаем, чтобы появилось и встречное туристическое движение. Возможно, найдутся тиморцы, которые захотят посетить Россию этим летом в связи с Чемпионатом мира по футболу – эта спортивная игра очень популярна в Восточном Тиморе.

Пригородные автобусы в Дили всегда переполнены: жители предместий ездят в столицу на работу или на рынок.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

На рынке ремесленников в центре Дили можно увидеть, как покрывала и платки ткут вручную.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Изделия ручного ковроткачества стоят совсем недорого – 10-15 долларов.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Незатейливые тиморские сувениры для иностранцев.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

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