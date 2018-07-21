Гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин: Пришло письмо: «Спасибо за этот праздник! Бабушка Рая, 81 год»

СЕГОДНЯ 01:06 2018-07-21T01:13:52+03:00

Уже неделю мы учимся жить без чемпионата мира. Привыкаем, что бесшабашные латиноамериканцы исчезли с улиц российских городов, а вечером безуспешно переключаем с канала на канал, в поисках футбола. И вспоминаем, как это было

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Сейчас - с одним из главных организаторов ЧМ-2018, гендиректором оргкомитета «Россия-2018» Алексеем Сорокиным.

НА ЧМ-2018 НЕ ПУСТИЛИ СОТНЮ ФАНАТОВ

- Алексей Леонидович, ЧМ-2018 стал одним из самых ярких приключений в новейшей истории целой страны. А у вас?

- Долгое приключение оказалось - девять лет. Мы недавно вспоминали с коллегами как все начиналось. Для нас отсечкой был май 2009 года, когда мне позвонил Виталий Леонтьевич Мутко и сказал: заявке быть, все согласовано, работаем. Конечно, мы понимали, что чемпионат мира – это большое, крутое событие, планетарный футбол! Но такого размаха никто не мог тогда предположить.

- Много писали, гадали, успеем, не успеем мы все подготовить. Сильно трясло вас?

- Не могу сказать, что нас трясло. Да, сроки были сжатые, стадионы в таком количестве возвести практически за 2,5-3 года – это настоящий строительный подвиг. Но опасений, что у нас будет какой-то недострой, не было. Опасались, что не успеем до ЧМ провести необходимое количество матчей на новых аренах. Но минимум выполнили, на каждом стадионе три матча были сыграны. Если были недочеты - исправили.

- Ваш самый страшный сон перед чемпионатом мира?

- Было одно опасение, абсолютно иррациональное и абстрактное: вдруг мы что-то важное забыли. Что-то упустили, не предусмотрели и мы, и ФИФА. А что именно - не знаешь, потому что ты это забыл! Вот такое странное фантомное ощущение, что вот сейчас приедет к нам сотни тысяч людей, и что-то эдакое всплывет, о чем мы ни сном ни духом. Но оказалось, что это просто сон.

- Были опасения, что фанаты будут агрессивно себя вести, но все прошло гладко. Как удалось этого добиться?

- Мы изначально всем говорили, что на чемпионат мира никто не ездит драться 50 на 50. Традиционно болельщики ЧМ совершенно другого плана люди. Это наполовину болельщики, наполовину туристы, и едут в другую страну с благими намерениями – побывать на огромном футбольном празднике. Плюс слаженная работа правоохранительных органов и международное сотрудничество в этой области. У нас был очень хорошо скоординированный международный центр полицейского сотрудничества, где присутствовали представители правоохранительных органов других стран. В общем, все, кому нельзя попадать на стадион, туда не попали.

- Много таких было?

- Более сотни, тех, кому запрещен доступ на стадион в других странах, кто был отмечен в каких-то противоправных действиях и т.д. Плюс система идентификации болельщиков (Fan ID или «паспорта болельщиков» - прим. ред.) сразу создает понимание, что не нужно ничего такого планировать, за что потом будет неудобно.

Генеральный директор Оргкомитета "Россия-2018" Алексей СорокинФото: Александр ГЛУЗ

БРИТАНЦЫ И ПЛАКАТЫ: «ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗДЕСЬ!»

- Давайте поговорим про Fan ID. По реакции зарубежной прессы, можно было сделать вывод, что было у них сомнение о сохранности личных данных, которые болельщики предоставляли оргкомитету.

- Для Fan ID мы собирали меньше данных, чем ФИФА собирает, продавая билеты. Но это достаточно сложная комплексная система, которая прежде не применялась на таких крупных соревнованиях, и были сомнения - сможем ли мы это организовать. Но постепенно сомнения мы рассеяли, вся система сработала очень хорошо, без очередей, без сложностей. Мы с самого начала говорили, что это инструмент, больше несущий преимущества, чем ограничения. С этим документом можно было без визы въехать в Россию, на поезде прокатиться бесплатно, на шаттле от аэропорта добраться в центр города.

- Это правда, что Катар, где пройдет следующий ЧМ, хочет у нас позаимствовать, или даже купить эту систему?

- Скорее думает. Такой пристрелочный вопрос у них был, они теперь решают, применять это или нет.

- Была история про того самого болельщика, который испортил памятник Черенкову на стадионе «Спартак». Его действительно по Fan ID вычислили?

- И по Fan ID, и по камерам безопасности. И мне кажется, его счастье, что его вычислили власти, а не болельщики «Спартака». Он, по-моему, принял наиболее взвешенное решение покинуть страну побыстрее (улыбается). Я уверен, никто из наших болельщиков такого не позволил бы себе в другой стране.

Закончился футбольный карнавалФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- В России в разгар ЧМ-2018 шла натуральная охота за билетами. Мы лично столкнулись с тем, что в билетном центре на Житной скапливались спекулянты из Франции и Алжира. Вы ставили себе цель каким-то образом бороться со спекулянтами?

- Fan ID спекуляцию билетами отменить и остановить полностью не мог. В принципе я не верю, что что-то когда-то остановит перепродажу билетов на чемпионате мира, когда спрос настолько обгоняет предложение. Но при этом мы не можем отмечать какой-то большой размах у этих действий. Здесь тоже наши силы правопорядка сработали очень хорошо, были соответствующие мероприятия, которые выявляли все эти действия. Но это победить невозможно. Другое дело, что у ФИФА есть система, которая позволяет не делать этот процесс массовым. Четыре билета в руки, хорошая защищенность от подделок, это понимание куда пойдет каждая группа билетов.

- Еще был страх, что на не топовых матчах будут свободные места.

- А у нас посещаемость 98%. Это фантастика для любого турнира. Но мы думали, что так и будет. Допускали, конечно, что будет не 98, а меньше, но верили в лучшее. А удивило распределение стран, болельщики которых покупали наибольшее количество билетов. География получилась нестандартная: Европа этот поединок проиграла странам Латинской и Центральной Америки. Мы уже говорили, что у нас в топ-10 стран, купивших наибольшее количество билетов, только одна европейская – Германия (если не считать хозяйку турнира Россию).

Для Fan ID собирали меньше данных, чем ФИФА собирает, продавая билетыФото: Михаил ФРОЛОВ

- А вы зафиксировали всплеск интереса со стороны Великобритании, когда сборная Англии дошла до полуфинала?

- Да. Они сразу массово начали оформлять Fan ID и покупать билеты. У нас этот внезапный приток – 12 тыс. человек. Это большие цифры. Мы видели, как позитивно реагируют английские болельщики, какие сообщения они пишут в социальных сетях своим коллегам: здесь все прекрасно, бояться нечего, а те, кто вас пугали, тем большой привет! На меня очень произвело, когда в телекадр попали англичане на трибуне с табличками, обращенными к оставшимся в Англии: «Вы должны быть здесь!».

- Британские политики очень много говорили о бойкоте чемпионата мира. Потом они прощупывали почву: а можно ли нам подъехать?

- Мы констатировали такой поворот в риторике. Сначала действительно было намерение бойкотировать, не ездить, призывы к другим своим гражданам не ездить. А потом внезапно все поменялось, и пошел разговор, что это футбол, это плей-офф, наша команда хорошо выступает. Это хорошо, это значит, мы своей организацией смогли эту риторику повернуть вспять.

- Ваш стол сейчас заполнен благодарственными письмами? Нам, например, запомнилась фотография из раздевалки сборной Японии, где футболисты убрались за собой и оставили записку.

- Да, «Спасибо, Россия». Трогательно. Но знаете, к нам поступило одно письмо от одной женщины из колхоза в Краснодарском крае. Она благодарила оргкомитет за чемпионат мира, за праздник. И подпись – «бабушка Рая, 81 год». Очень трогательно... А так благодарностей много. Все конфедерации нам написали благодарственные письма, мои коллеги по совету ФИФА... Это не оргкомитету, это нашей стране всей, всем, кто был вовлечен. Это тысячи людей. Сам оргкомитет, конечно, один ничего не смог бы сделать. Оргкомитет – это лишь ограниченная группа в 1,5 тысячи человек. Вовлечено в подготовку было гораздо больше.

Английские болельщики массово подъехали только к полуфиналуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МАРАДОНА И ЦАРЬ

- Выступление сборной России тоже повлияло на то, что ЧМ-2018 мы запомним, как праздник. Повезло?

- Ну это же не рулетка, не покер. Здесь немножко играть надо уметь, пенальти забивать. Думаю, что огромную роль сыграл настрой, мотивированность, заряженность на успех, на то, чтобы не посрамить землю русскую. Ребята показали хорошую степень воли, характера.

- Вы встречались с командой в эти дни?

- Немного, но встречался. Чтобы не отвлекать. Я понимаю, что когда 20 человек подходят и хлопают по плечу, уже плеча не хватит. После Испании был в раздевалке. Была атмосфера тотальной радости. С Хорватией ребята немножко грустные были, но понимали при этом, что результат хороший, по пенальти проиграть не стыдно. Но все равно остается это ощущение «мы были близки».

- Вы сами смотрели футбол из правительственной ложи?

- По-разному. Иногда – да. У меня есть место как у члена совета ФИФА в определенной ложе среди коллег. Но иногда смотрел с других мест, иногда и с простых трибун. Традиционно трибуна с руководителями не может себе позволить какого-то неистового боления. Но футбол есть футбол, там проявляются эмоции. Все как у обычных болельщиков. Это же тоже люди.

- Трудно было оградить чемпионат от политики?

- Чемпионат мира – событие такого масштаба, что неизбежно какая-то политическая составляющая пытается вписаться. ФИФА всегда заявляла: «руки прочь от футбола», «футбол вне политики». То же самое делали и мы. Самое главное, что чемпионат не стал главной ареной для политических заявлений, движений. Этого нам удалось избежать. И даже те рьяные иностранные политики, которые пытались воспользоваться этим, остались незаметными.

После матча с Испанией была атмосфера тотальной радостиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Были транспаранты, флаги, которые пытались пронести?

- Конечно, пытались. На каждый ЧМ кто-то что-то пытается пронести. У нас с самого начала было понимание запрещенных предметов, флагов, лозунгов, лозунгов политического характера. Все вовремя отсекалось. В мягкой форме просили людей не проносить флаги с какими-то политическими символами, объясняя, что это не совсем то место.

- Но был и выбег странных женщин во время финала. Как вы на это отреагировали?

- Я в футболе уже 10 лет, от таких происшествий сердце у меня не разрывается. На каждом финале выбегают, это стало традицией. Здесь просто максимально изобретательно товарищи подошли - одели форму полиции, тем они немного смутили стюардов. Но я к этому отношусь как к мелкому хулиганству. Просто жаль, что люди пытались таким образом нивелировать усилия огромного количества людей по хорошей организации чемпионата мира. Очень жаль, что это наши соотечественники. Если бы я их встретил, я бы их... пристыдил.

На каждом финале хулиганы выбегают на поле, это стало традициейФото: REUTERS

- Самый, пожалуй, яркий болельщик на ЧМ - это Марадона. Он действительно такой эмоциональный, не может все держать в себе?

- Я бывал с ним вместе на мероприятиях. Он был нашим гостем и даже участником финальной жеребьевки. Футбольная звезда, что тут скажешь. Он очень эмоциональный, видно, что переживает за команду. Мы с ним рядом сидели на матче в Казани. И видно, как до сих пор ему кричат аргентинские болельщики, как его приветствую. Народную любовь он не утратил.

- Бросалось в глаза, что нет какой-то яркой идеи, как российским болельщикам болеть. Был клич «Россия, Россия», иногда пели «Катюшу», и все. 25 песен у мексиканцев, гимны у хорватов и англичан, организация у исландцев и безумие у Аргентины, мы терялись. Не нужен ли нам «оргкомитет по болению»?

- Давайте создадим! Бюджет есть? (смеется)

- Мы уже нашли место для офиса - Никольская улица!

- Причем офис должен быть прозрачный, со стеклянными стенами, чтобы всем было видно, чем люди занимаются! На счет Никольской - я не думал, что это будет так сосредоточено на одной улице. Я думал, что весь праздник равномерно распределится между Арбатом, Камергерским, Никольской, Красной площадью. Но так сложилось, что у нас образовалась такая концентрированная импровизированная фан-зона на Никольской улице. Многие даже думали, что она была специально украшена только для чемпионата мира, хотя она всегда так выглядит. Мы не стали коллег разочаровывать.

- Кто из фанатов на вас произвел наибольшее впечатление?

- Хорошо болели перуанцы, колумбийцы. Слаженно. Традиционно мексиканцы с бразильцами отличаются костюмами экстравагантными. Пожалуй, латиноамериканцы.

- Нам запомнились австралийцы верхом на кенгуру. И фараоны египетские в золотых одеяниях.

- А наш болельщик в одеянии царя?! В 30-градусную жару в такой шапке и шубе!

Самый, пожалуй, яркий болельщик на ЧМ - это МарадонаФото: REUTERS

КТО ВЫБИРАЕТ АРТИСТОВ

- Давайте поговорим о церемониях открытия и закрытия. Они были очень непродолжительные, но очень насыщенные. Эта была идея оргкомитета или ФИФА?

- Как ни странно, она гармонично пришла всем в голову сразу после церемонии открытия Кубка Конфедерации. Мы поняли, в том виде, в котором всегда было, не сработает. Людей за полтора часа еще нет на трибунах, их собрать сложно. Многие телеканалы не берут это в трансляцию. Так что идея не вызвала ни дебатов, ни обсуждений. Единственный фактор, который мы учитывали, максимально сохранить поле. Мы не могли большое количество людей выпустить, коней, тяжелую технику (улыбается). Идея сработала. Насыщенная и жирная на контент церемония. Очень была хорошо воспринята и попала в трансляции.

- Как выбирались артисты для церемоний?

- Это право ФИФА. У них достаточно долгий контракт с Sony Music. А наша страна добавляет наших артистов для паритета, для того, чтобы был баланс. В этот раз все блестяще получилось. Церемонию мы делали с Первым каналом. Это наш давний партнер. Очень талантливо получилось. Спасибо всем, кто принимал участие в креативной части.

- Для вас есть какая-то цифра, характеризующая ЧМ-2018? 98% заполняемость стадионов, 700 тысяч иностранных туристов...

- 850 тысяч! А с сопровождающими больше миллиона. Это меня впечатлило. У нас было 3 млн билетов. «Ну сколько приедет из-за границы?» - прикидывали мы. - «Ну одна треть, самый максимум». Но это как на день рождения ты зовешь всех друзей, но сто процентов никогда не приходит - кто-то заболел, у кого-то форс-мажор. А тут наши самые утопичные планы оказались реальностью. Миллион человек! Если говорить о нагрузке на авиатранспорт, то 15 миллионов человек переварил наш авиационный транспорт в городах-организаторах турнира. Это огромная цифра. А фестивали болельщиков? Никогда не думал, что мы побьем все рекорды. 7 миллионов 700 тысяч человек прошло через фанфесты! Точно не ожидал, что мы побьем Бразилию в этом плане - там фанзоны были всегда полными. Еще будут цифры по телеаудитории. Третья впечатляющая цифра – доля 63 во время матча Россия-Хорватия. Это беспрецедентно. Такого в истории у нас не было.

- Нас неделю не покидает ощущение улетевшего олимпийского мишки. Хочется вернуть всех обратно. Впереди у нас Евро-2020, в рамках которого Санкт-Петербург должен принять 4 матча. Может что-то еще?

- Санкт-Петербург очень хорошо экипирован для подобных мероприятий. Подлинно туристический город, прекрасно предназначенный для любого количества туристов. Он имеет всю инфраструктуру. 4 матча и все мероприятия примем с легкостью... А что-то еще. Летних Олимпийских игр давно не было! И имеет смысл с новыми стадионами выдвигаться на финальные матчи европейских кубковых соревнований, финал Лиги чемпионов мы можем принять запросто сейчас в «Лужниках», у анс есть арена в Краснодаре, в Санкт-Петербурге, на все еврокубковые финалы можем и будем выдвигаться. Когда? С 2021 года. В 2020-м году невозможно, мы принимаем Евро.

- Импульс нашему, российскому, футболу будет?

- Неизбежно. Он всегда бывает после чемпионата мира. И мы не будем исключением. Инфраструктура сейчас даст огромный толчок. Чемпионат мира - ведь это не только 12 арен. Были еще и 95 небольших стадионов под базы – это приличная цифра для европейской части страны. Это станет огромным подспорьем. Плюс метафизика футбола, энергия даст воплощение.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Как изменится Россия после ЧМ-2018

Павел САДКОВ

Чемпионат мира многое может поменять в нашей стране в лучшую сторону. Но, чтобы не упустить шанс, работать надо прямо сейчас

Как изменится Россия после ЧМ? Никак - ответит скептик. Стояла, и дальше не шелохнется Русь-матушка. И это тот редкий случай, когда скептик ошибается.

Чемпионат мира перетряс страну, вдохнул массу нового, и вложил в нас что-то, чего точно раньше не было. Конечно, вопрос хорошо это или плохо останется открытым. Ответ узнаем в течении ближайших лет десяти. (подробности)

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