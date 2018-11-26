Украинские соцсети: «Порошенко послал пацанов на убой»

После «Азовского инцидента» украинцы в соцсетях разделились на два лагеря. Одни понимают: Порошенко специально затеял провокацию, чтобы сохранить свою власть, пусть и под предлогом военной диктатуры.

Другие же (с майданом в голове) призывают пальнуть по России из всех пушек и пулеметов.

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Сергей Туров, Киев:

Я не удивлюсь, если там именно наши провоцировали. Кто знает, как оно было на самом деле там, в море. Порошенко понял, что выборы

проиграны. Военное положение означает для него практически пожизненное президентство. Пацанов наших жалко, Порошенко послал их на убой.

Дмитрий Улянов, Одесса:

Сделали бы все по закону, ведь знают же, что для прохода нужно заполнить соответствующие бумаги. А тут, очевидно, выполняли приказ. Делали все возможное на своих суденышках, чтобы устроить провокацию. А если бы пролилась кровь, в Киеве бы с улыбкой потирали руки - опять можно кричать на всех углах об агрессоре и выпрашивать у США порцию новых санкций для России.

Андрей Музычко, Харьков:

Порошенко сам лично парней сдал для кипежа и популизма. Теперь героически будет говорить об их освобождении.

Татьяна Жук, Харьков:

В Донбассе людей убивает уже 5 лет, и почему-то не вводили военное положение. А тут решил отправить для провокации три корабля. Отсрочит выборы, наворует еще.

Дмитрий Костинюк, Николаев:

Нам терять нечего, а вот Порошенко и его своре есть, поэтому погонят народ на убой.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

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- Благодаря интернету люди могут сами разбираться в новостях, - рассказал «КП» психолог Павел Жавнеров. - Если бы все поголовно украинцы смотрели на происходящее по телевизору, то на них могла бы явно подействовать пропаганда. Но здесь народ сам может сопоставить факты: у Порошенко на носу выборы, происходит совершенно ненужная провокация. И вот украинцы высказывают свое мнение

о происходящем. Читая их отклики, можно понять, что многие ра-зочаровались в своих идеях и убеждениях. Им обещали одно на майдане, а попали они во времена хуже, чем при Януковиче. Но немало и тех, кто еще не нахлебался досыта войны и экономических бед, либо ничего не видит, кроме пропаганды по украинскому ТВ. Эти люди пока еще в националистическом и антироссийском угаре приветствуют военное положение. Уверен, что отрезвление для них наступит очень быстро.

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