На перевале Дятлова погибли не 9, а 11 человек?

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.

Памятная табличка у места гибели Группы Дятлова.Фото: Евгений САЗОНОВ

Мы уже писали, что на перевал Дятлова отправилась экспедиция журналистов «Комсомолки», телеканала «Россия 1», экспертов и сотрудников прокуратуры.

Снегоходы участников экспедиции.Фото: Евгений САЗОНОВ

Эксклюзив "КП". Первые итоги уникальной совместной экспедиции "Комсомолки", прокуратуры и Андрея Малахова на перевал Дятлова 00:00 00:00

Экспедиция проходила в два этапа. Большинство участников - на снегоходах. Известный ведущий Андрей Малахов, съемочная группа - вертолетом. Дабы отсечь всякие домыслы, сразу скажу, что вертолетная поездка была организована из-за очень плотного съемочного графика Андрея.

Андрей Малахов и съемочная группа "России 1" прибыли на вертолете.Фото: Евгений САЗОНОВ

И вот первый этап завершен. Мы с командой Малахова вернулись в Москву и собрались в студии «Прямого эфира», чтобы поделиться впечатлениями от поездки.

Приезд ведущего такого уровня на перевал Дятлова - событие, безусловно, неординарное. Можно ведь годами рассуждать о событиях на Северном Урале, сидя в студии, строить самые нелепые версии, но при этом совершенно не представлять, как выглядит место трагедии.

В ближайшее время я обязательно расскажу все подробности нашей поездки, после которой Андрей решительно отмел версии о гибели туристов при встрече с росомахой, медведями, ураганом и прочую нелепицу. На первый план вышла конспирология.

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин и ведущий телепередачи "Прямой эфир" Андрей Малахов.Фото: Евгений САЗОНОВ

Бывший директор Ивдельского историко-этнографического музея Вера Беллендир рассказала ведущему свою версию событий на перевале.

Андрей Малахов во время беседы с Верой Белендир.Фото: Евгений САЗОНОВ

В 1959 году, будучи 13-летним подростком, она услышала разговор своих родителей про то, что на самом деле в горах погибли не 9, а 11 туристов. И двое из них - дети советского военачальника, генерала армии Дмитрия Лелюшенко.

Вера Беллендир уверена, что вся засекреченность расследования трагедии связана именно с детьми генерала.

Установка палатки на месте трагедии, случившейся много лет назад.Фото: Евгений САЗОНОВ

Тюменский писатель Олег Архипов уверяет, что слышал подобные рассказы не только от Беллендир, но и от других жителей Ивделя.

- Есть еще старожилы, которые помнят, как Лелюшенко приезжал в Ивдель в 1959 году и был убит горем, - рассказывает Олег Архипов. - Но все это лишь рассказы, документально не подтвержденные.

Безмолвный Перевал Дятлова, главная цель экспедиции журналистов "Комсомольской правды" и телеканала "Россия 1".Фото: Евгений САЗОНОВ

Обсуждение конспирологических версий накалило атмосферу в студии до предела. Камнем преткновения стала палатка дятловцев. Вернее, место ее реальной установки. По мнению многих участников, туристы не могли поставить ее на голом, продуваемом ветрами склоне. И это одна из главных загадок рокового перевала.

Не буду до конца раскрывать интригу.

«Прямой эфир». Сегодня, 17.25, Россия 1.

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