Владимир Соловьев - о том, почему так много людей скорбит о Началовой: Девочка боролась, не показывала слабость. И потому ее смерть - шок

- Владимир, вот чисто по-человечески. Социологи такие исследования не проводят, как мы выяснили. Звонили им - они открещиваются. Но феномен-то остается! Не стало Юлии Началовой, и все (!) информационное пространство вдруг заслонило ее имя. Чем это объяснить?

- Это абсолютно понятно. Когда умирает молодая, красивая, успешная женщина, то, конечно, для людей это шок. Потому что - кому могло прийти в голову? Человеку 38 лет. Ее имя на слуху. У нее не было никакой длинной истории болезни, о которой бы знали все.

Общество было уже «разогрето» неожиданной смертью Децла в 35 лет... Ну ладно, там еще какие-то мысли были, что-то пытались придумать, все-таки такое направление в искусстве определенное. Хотя выяснилось, что никаких субстанций, ничего не было.

Но когда умирает молодая красивая женщина, начинаются разговоры: а от чего она умерла?

- Это тоже важно?

- Да! Люди же эту ситуацию проецируют на себя. Если молодые, знаменитые, со связями – и то не могут справиться, то что же случилось, что это за болезнь?

- И ее не смогли спасти...

- Вот! Потому что простые ответы не работают. Можно сказать: ах, врачи упустили. Но это означает, что есть какой-то набор болезней, которые сильнее, чем наше понимание о медицине. Ведь лучшие врачи наверняка были подключены.

- Я так понял, что, допустим, мы знали, что с Женей Осиным происходит, для нас не было шоком, когда Крис Кельми ушел…

- Жене Осину было немало лет. И Крису Кельми было немало. И они нарушали режим. И они как раз пытались из своего образа жизни еще выдавливать какие-то дивиденды… Ну, что говорить об ушедших? Ну, было много передач о том, как им нехорошо. Здесь совсем другое. Здесь как раз девочка боролась, никому не показывая слабость...

- Но не все же так сильно переживали...

- Конечно, очень странно слышать таких людей, как тот же Невзоров, который даже здесь пытается хоть как-то напомнить о себе.

Вот сказать гадость о Началовой. Вот это, знаете... Невзоров мне напоминает, был такой феномен очень печальный, когда знаменитая Джуди Гарленд, которая прославилась своей великой песней в фильме «Волшебник страны Оз». Ее уже никто не узнавал, и она была в ресторане, зашли в ресторан две дивы знаменитые, в полном таком ореоле славы, и на них все обратили внимание, а на нее – нет. И вот тогда она вскочила на стол, уже совсем не молодая, уже совсем не в форме, и попыталась запеть ту песню, которую пела, еще будучи совсем девчонкой.

Вот это мне сейчас напоминает Невзорова, который где-то пытается вскочить и сказать: смотрите, я еще хоть кому-нибудь должен быть интересен.

А Юлю Началову бесконечно жалко.

Я как подумаю о ее семье, о ее родителях, о дочке... Слушайте, все же люди, ну какой нормальный человек может к такой трагедии отнестись равнодушно?

- Это наше общество, мы его с вами узнали, оно такое вот, да? Общество сострадания…

- Это любое общество. Любое человеческое общество такое. Даже во время войны, даже во время самых тяжелых испытаний, все равно люди остаются людьми.

- Вы с ней - с Юлией Началовой - не были знакомы?

- Только шапочно знакомы. Мы же из разных направлений деятельности. Я отношусь к ней с большим уважением. Просто нам негде было пересекаться.

- А СМИ в целом нормально к этой драме…

- СМИ - это СМИ. Здесь нет такого – нормально, ненормально. Нормальные СМИ относились нормально. Ненормальные СМИ относились нормально для себя, то есть ненормально для всех окружающих.

- Еще раз, Владимир: люди возбудились, потому что это - мы…

- Да потому что - повторяю - молодой человек умер. Это всегда шок. Смерть молодого здорового человека, известного – это всегда шок. Все, что нарушает естественный ход вещей, конечно, вызывает у людей множество вопросов...

ЗВОНОК В «ЛЕВАДА-ЦЕНТР»

«Светская хроника намного интереснее, чем какие-то политические события»

Так считает Денис Волков, руководитель отдела прикладных социологических исследований

- В связи с уходом Юлии Началовой произошел какой-то эмоциональный всплеск в обществе, в информационном пространстве. Люди интересуются всеми деталями этой драмы. Мужья, болезни, репертуар, жизнь... Чем это объяснить?

- Во-первых, она была известной личностью. Ее, действительно, любили.

А то, что так рано уходит человек... К этому сложно быть морально готовым.

Мы видим в своих опросах, что смерть известных, любимых людей, - она всегда вызывает очень большой отклик. И вообще - светская хроника намного более интересна, чем какие-то политические события. Это то, на что люди реагируют, то, за чем они следят...

- С какими еще событиями сравнима смерть Юлии Началовой?

- Со смертью Жанны Фриске, например.

Когда мы изучаем общественное мнение, просим отвечать и на такой вопрос - какие события вы считаете главными? Пока что в этом месяце такой опрос не проводили. И конкретно про Юлию Началову спрашивать не будем, но я уверен - смерть певицы обязательно появится в перечне главных событий марта...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/698752" frameborder="0"></iframe> Социолог «Левада-Центра» Денис Волков про Юлию Началову.

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