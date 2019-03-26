Промоутер Сергей Лавров: Юлю Началову заказывали на корпоративы не петь, а просто полюбоваться

Внезапная смерть 38-летней Юлии Началовой до сих пор не укладывается в голове. Карьера артистки началась в пять лет, когда девочка из Воронежа вместе с родителями приехала покорять Москву. Потом были победа на «Утренней звезде» и триумф на западном конкурсе талантов Big Apple, где Юля обошла даже Кристину Агилеру.

Потом она споет свой единственный хит «Герой не моего романа», написанный отцом, композитором Виктором Началовым. Но большой славы у певицы так и не было. И дело не только в ее болезнях.

Любила не тех?

Одной из причин стала сложная личная жизнь. Началовой было 19, когда она вышла замуж за солиста группы «Премьер-Министр» Дмитрия Ланского. Ради мужа она начала голодать - ему нравились стройные девушки. Дошло до анорексии. Врачи тогда сказали Юле: «О детях забудьте».

К счастью, со вторым мужем футболистом Евгением Алдониным у Юли родилась дочь Вера. Но давняя анорексия спровоцировала проблемы в организме, из-за которых позже развился диабет. Плюс ослаб иммунитет, и артистку начала мучить подагра (этот недуг, как правило, передается через гены). Увы, брак с Алдониным вскоре распался.

Дочь Юли Началовой, 12-летняя Вера Алдонина, будет жить с бабушкой и дедушкой - родителями певицы. Фото: instagram.com/julianachalova

- Она, как и многие красавицы, порой не ценила тех, кто ее по-настоящему любил, и любила тех, кто, возможно, не заслуживал ее любви. Женя Алдонин боготворил Юлю, но она ушла к хоккеисту Александру Фролову, - рассказывает «КП» подруга семьи Алдонина.

Но после пяти лет гражданского брака и этот союз развалился. Мало того, Фролов подал в суд, требуя 20 млн рублей, которые он, по его словам, давал Юле в долг для записи альбома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697904" frameborder="0"></iframe> Юлию Началову убила случайность.Трагедия Юлии Началовой обросла миллионом версий. Сложно поверить, что молодую, красивую, талантливую женщину сгубила... случайность

Басков и Киркоров поддержали рублем

Несмотря на небедных бывших мужей и последнего бойфренда - судью Вячеслава Кудрю, певицу не на что было хоронить. Денег на ее счетах не было.

В числе первых родителей Юлии финансово поддержал Николай Басков. Потом подключились Филипп Киркоров, телеканал «Россия-1», Диана Гурцкая. Кто-то ресторан оплатил, кто-то с транспортом помог. Место на Троекуровском кладбище стоило 1 млн 300 тыс. рублей. После того, как телеведущая Оксана Пушкина написала письмо в правительство Москвы, место на погосте и траурный зал для прощания выделили для Началовой безвозмездно.

- Все считали, что Юля обеспечена, а она едва сводила концы с концами! - поделились с «КП» друзья Началовой. - Мало выступала. Последний заработок (около 250 тыс. руб.) у нее был на шоу «Один в один», где она была наставником.

Выступала за любые деньги

- В последнее время Юля Началова жила только на алименты Алдонина, которые он перечислял на дочь, - рассказывает звездный промоутер Сергей Лавров. - И то, видимо, часть этих средств уходила на лечение. Увы, концертов у нее не было. Юля соглашалась работать за любые деньги. Даже гонорар не называла - главное, чтобы была работа. В последний раз мы платили ей 150 тысяч рублей за концерт.

Вспоминаю один заказник с ней. Заказчик сказал: «Не важно, что Юля будет петь. Она такая красивая. Такое кукольное личико. Пусть приедет, со мной поужинает и потом споет, что захочет». То есть он платил за возможность увидеть красивую девушку из телевизора, а не за ее песни.

«Слишком скромная для шоу-бизнеса»

Говорили, что отец Юли Виктор Началов, сам будучи композитором, не давал дочери петь песни других авторов. Но это не так. У Юли есть альбом, записанный с крутым западным композитором, двукратным обладателем «Грэмми» Уолтером Афанасьевым (он писал хиты для Мэрайи Кэри, Селин Дион, Барбры Стрейзанд). Увы, он тоже не принес певице желаемой славы.

- Обидно, что с таким волшебным голосом и талантом Юля не сделала блестящую карьеру, - говорит друг Началовой и ее подопечный на шоу «Один в один» телеведущий и певец Егор Иващенко. - Плюс Юля сама комплексовала по поводу внешности. Прятала руки, которые были деформированы подагрой. Она не стремилась к эпатажу, не оголялась лишний раз. Наверное, моральные принципы не давали ей возможности развернуться на эстраде и действовать на потребу рынку с его скандалами и кричащей сексуальностью в образе. Когда на тусовку приходит артистка с внушительным декольте и смелым разрезом на платье, конечно, репортеры и фотографы обращают внимание именно на нее, а не на скромницу, пусть даже и невероятно талантливую. Порой артисты, у которых нет хитов, привлекают внимание только шикарными формами. И это тоже работает. А Юля стеснялась.

- Я согласен с Сергеем Лазаревым, который называл Юлю русской Мэрайей Кэри. К сожалению, у нас такая музыка не востребована, - объясняет промоутер Сергей Лавров. - Продать сложно - это не попса. На корпоративах наиболее желанны «поющие трусы» или весельчаки, как Коля Басков. Поэтому и выступлений у Юли почти не было. Плюс у нее был специфичный тембр голоса. Слишком элитарный, да и некоммерческий музыкальный жанр она выбрала.

- Печально, что об артисте вспоминают только тогда, когда с ним случается что-то плохое, - говорит друг Началовой Егор Иващенко. - Сейчас, конечно, ее песни слушают, они вновь поднимаются в хит-парадах - но Юле это уже не поможет.

ДОСЛОВНО

Юлия Началова: Я не хотела быть одной из кукол Барби

Коллеги Началовой вспоминают, что она не хотела зарабатывать славу шикарными формами - верила в силу таланта. Но однажды певица все-таки решилась улучшить свою внешность: в 2007 году она увеличила грудь. Сама Юля вспоминала, что сделала пластику из-за давления шоу-бизнеса: ей хотелось соответствовать стандартам.

- Это было модно, - рассказывала Началова в 2012 году журналистам. - Свою дочь Веру я какое-то время кормила грудью, после чего бюст потерял форму. И мне захотелось это исправить. Я была зациклена на идее, что должна восстановиться после родов как можно скорее. Выйти на сцену и выглядеть шикарно!

В российской клинике ей вставили импланты четвертого размера. Естественно, изменения заметили окружающие. Юлии предложили сняться полуобнаженной для обложки мужского журнала, которая вышла с заголовком: «Памела, подвинься!»

Юля была настоящей красавицей, но все равно решила усовершенствовать себя и сделала пластику груди.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- И тут вдруг впервые мелькнула мысль: я становлюсь каким-то другим персонажем, не собой, - признавалась певица. - С каждым годом мода на кукол Барби все усиливалась, а мне не хотелось быть одной из них. Возникли психологические проблемы: как будто бы грудь чужая и живет своей жизнью. Особых физических проблем у меня не было (ну разве что двигаться по сцене стало тяжелее). Я смотрела по сторонам и видела одно и то же - длинные кудри, большой силиконовый бюст. Так выглядит большинство женщин в шоу-бизнесе. Будто бы это проходной билет в особый мир. И я, всегда мечтавшая быть не такой, как все, незаметно слилась с глянцевой толпой. Во мне зрел протест - я этого не хотела!

В итоге спустя пять лет после пластики Юлия решила убрать силикон из груди в одной из калифорнийских клиник. Последствия этой операции мы знаем: певице занесли инфекцию, и начались ее проблемы со здоровьем - сепсис, отказали почки.

- Врачи буквально вытащили меня с того света, - рассказывала Началова. - Я ощущала, как из меня уходит жизнь. В произошедшем я не винила ни врачей, ни судьбу. Во всем виновата сама. Ведь это блажь и глупость - исправлять природу!

Ирина СУХАНОВА.

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