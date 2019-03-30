Чего ждать России от кандидатов в президенты Украины

Эксперт Киевского центра политисследований и конфликтологии Антон Финько накануне выборов в незалежной (они пройдут 31 марта) оценил шансы претендентов на украинскую булаву.

На Украине - президентские выборы, главным феноменом которых уже стал отрыв от конкурентов человека, не имеющего никакого политического опыта.

Все социологи говорят: комик Владимир Зеленский гарантированно проходит во второй тур. И уже в нем бьет и Петра Порошенко, и Юлию Тимошенко, и оппозиционера Юрия Бойко. Шансы первой четверки кандидатов мы попросили прокомментировать эксперта Киевского центра политисследований и конфликтологии Антона Финько.

- Конечно, подлинные результаты голосования (если не случится фальсификаций. - Ред.) будут близки к данным социологов, - считает Финько. - Но есть и прогнозисты, сулящие выборы в один тур.

- Если исходить из существующего расклада?

- Лидер - Зеленский. Он - кандидат, с помощью которого молодежь показала красную карточку всему политическому классу Украины. Отсутствие политического опыта стало положительной чертой в глазах избирателей. Зеленский воспринимается как антиэлитный кандидат. Поначалу он не вызывал восторга у западных партнеров Киева. Но мы уже увидели его встречу с Международным валютным фондом, на которой было подтверждено, что в случае победы Зеленского сотрудничество с МВФ продолжится.

- А как он поведет себя по отношению к Москве?

- Пока ничего не свидетельствует о его стремлении к эскалации. Но его встреча с МВФ подчеркнула, сколь важна для Зеленского позиция Запада.

- А от других кандидатов что ждать России?

- Что касается Тимошенко, то ее всегда критикуют за непредсказуемость. Во внешнеполитических вопросах от нее можно ожидать импровизаций. А вот при Порошенко можно предполагать консервацию нынешней линии в отношении России.

Факты.

- С ним все мосты сожжены?

- В мировых конфронтациях бывают ситуации, когда на месте сожженного моста наводится понтонная переправа. Если же успеха добьется Юрий Бойко, то можно ожидать серьезной коррекции позиции Киева. Об этом говорит недавняя встреча его и Виктора Медведчука - двух главных лиц Оппозиционного блока - с премьером России. При этом любой кандидат, который на Украине будет высказываться за такие изменения, окажется под сверхинтенсивным давлением - и внутри страны, и внешним.

- У кого, на ваш взгляд, наивысшие шансы на победу?

- Мы видели, что после поездки в Москву упрочились позиции Бойко. Но все-таки социология предполагает, что борьба за выход во второй тур развернется между Зеленским, Порошенко и Тимошенко. Хотя возможны сюрпризы.

- А возможен ли майдан-3?

- Не секрет, что сценарии украинской предвыборной борьбы чертятся под внешним влиянием. А у внешних же сил два основных сценария. При первом один из кандидатов - это рыцарь в блестящих доспехах, которому противостоит другой кандидат - воплощение коррупционного зла. Ну а второй сценарий - когда внешние игроки уверены, что любой из основных кандидатов будет далее все решения согласовывать с ними и МВФ. Первый сценарий чреват майданом. Второй не исключает обвинений в фальсификации выборов. Но это не майдан. Сегодня все идет скорее по второму сценарию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700179" frameborder="0"></iframe> Выборы президента Украины: что важно знать.Кто может стать новым президентом Украины? Как это скажется на отношениях с Россией? Журналист «КП» Александр Гришин отвечает на 5 главных вопросов о выборах лидера незалежнойАлександр ГРИШИН

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рейтинг кандидатов на выборах президента Украины 2019: в тройке лидеров Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко

Социологи обнародовали рейтинг кандидатов на выборах президента Украины 2019 перед первым туром

Последние рейтинги кандидатов в президенты перед грядущими выборами президента Украины были накануне опубликованы социологическими исследовательскими компаниями. Опросы проводились по закону до 28 марта, более свежих рейтингов уже не будет. А завтра, в субботу перед выборами наступит день тишины (подробности).

ЕЩЕ

Кандидаты в президенты Украины 2019: шут, миллиардер, "газовая принцесса" с косой и другие

ЦИК Украины зарегистрировал двадцать восемь кандидатов в президенты

4 февраля на Украине закончилась регистрация кандидатов в президенты. Всего подали заявки 89 человек. Но украинский ЦИК зарегистрировал пока лишь двадцать восемь кандидатов - готовых если не занять кресло Петра Порошенко, то хотя бы хорошо попиариться (подробности).