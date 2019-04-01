А был ли выбор?

39 кандидатов, из которых львиная доля зарегистрировалась по указанию из штаба Порошенко - вряд ли это можно назвать демократичными выборами. Здесь преследовалась лишь одна цель - обеспечить большинство наблюдателей на избирательных участках. При этом на Порошенко работала вся административная машина вместе с СБУ, которые фактически «крышевали» вбросы, «карусели» и прочие ухищрения, позволившие Порошенко проползти во 2-й тур.

Зеленский - безусловный феномен этих выборов. И теперь называть клоуном человека, за которого проголосовала треть страны как минимум некорректно по отношению к этим людям. Хотя очевидно, что его воспринимают как графу «против всех» политиков, в которых украинцы уже просто не верят. Никакого доверия к ораторам «революции достоинства» за 5 лет не осталось. Это уже факт.

Но и лидер первого тура - всего лишь ставленник Коломойского, которого кинул Порошенко. А выборы на Украине - очередная схватка олигархов, которые и дальше будут дербанить страну, пользуясь системой абсолютного подавления инакомыслия. И во втором туре речь будет идти о доступе к кормушке.

При этом первый тур наглядно показал с одной стороны катастрофически низкий уровень доверия к действующему президенту и раскол украинского общества. Только Запад проголосовал за Порошенко. Центр - за Зеленского, а Юго-Восток - за Бойко, который стал еще одним открытием этих выборов. Оказалось, что несмотря на тотальную русофобию, льющуюся в головы украинцев из каждого утюга, несмотря на атмосферу преследования за любое проявление лояльности к России, Бойко получил больше 10% голосов. А на Востоке - все 40. И это тот самый запрос на налаживание отношений с Москвой, от которого отмахнуться нельзя.

Очевидно, что для Порошенко второй тур - это «русская рулетка», на кону - его свобода, а может и жизнь. И его команда готова пойти на любые меры, чтобы удержаться на плаву. Начиная с уголовного преследования Бойко и Медведчука за их самовольный выезд в Москву, заканчивая военными провокациями (будь то Донбасс или акватория Крыма). Впереди - новая схватка олигархов, которые будут решать, кто станет президентом Украины. И в этой схватке может пролиться не голубая элитная, а кровь простого украинского народа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700638" frameborder="0"></iframe> «Шоколадный король» Порошенко еще поборется за кресло президента.21 апреля на Украине пройдет второй тур выборов президента. В нем встретятся нынешний глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

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