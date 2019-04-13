2019-04-13T21:33:04+03:00
Выборы президента Украины 2019

«День тишины» по-украински

Телеканал Коломойского будет показывать Зеленского перед голосованием несколько часов подряд
Александр ГРИШИН@orgstrukОбозреватель
Поделиться:
Комментарии: comments2
В первом туре «1+1» также выпустил сразу несколько программ с участием Владимира Зеленского.В первом туре «1+1» также выпустил сразу несколько программ с участием Владимира Зеленского.Фото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Украинцы весьма болезненно реагируют на наше внимание к их выборам президента. С одной стороны, они расценивают каждый взгляд и реплику по этому поводу как вмешательство и чуть ли не агрессию. С другой стороны, они предлагают россиянам завидовать их «атмосфере свободы» и «торжеству демократии», которые, по их мнению, отличают кампанию на Украине от наших выборных процессов.

Как многократно утверждалось, на вкус и цвет сто одежек, и все без застежек. Но, честно говоря, взирая на происходящее со стороны, не вижу, чему завидовать. Уж слишком много на Украине такой специфики в этой кампании, что волосы дыбом встают и ум за разум заходит. То у них одного из кандидатов в предвыборном ролике сбивает самосвал с намеком, что он неадекватно ведет себя на дороге после употребления одного характерного белого порошка. То в пролонгированном варианте того же ролика этот кандидат оказывается живым, но на него высыпают ведро такого же порошка, а сторонники другого кандидата называют соперника своего фаворита наркоманом. В ответ на что сторонники «потерпевшего» кандидата начинают утверждать, будто их противник педофил.

А есть еще такое понятие в выборной кампании как «День тишины». Он начинается ровно за сутки до начала календарной даты голосования. И с этого момента запрещена любая предвыборная агитация, пропаганда и реклама. Любое публичное упоминание того или иного кандидата считается нарушением и даже социологические конторы не публикуют свои рейтинги. Но на Украине «День тишины» выглядит исключительно оригинально.

Вот, например, программа на 20-е апреля, тот самый «День тишины», одного из самых популярных телеканалов – «1+1».

16-35 – Программа «Вечерний Квартал». Проект студии «Квартал 95». Которую возглавляет Владимир Зеленский, являющийся главным гвоздем программы.

18-30 – Программа «Рассмеши комика. Дети». Что же за программа такая. Читаем в аннотации: «В проекте участвуют артистические дети в возрасте от 5 до 13 лет. Их задача - в течение минуты заставить улыбнуться хотя бы одного из двух членов жюри. Звездные комики (то есть те, кого надо рассмешить- прим. авт.) проекта - Владимир Зеленский и Евгений Кошевой».

20-15 – Программа «Чистоnews». А это что за зверь? «Программа Чистоnews – это только добрые и веселые новости. Квартал 95 предлагает свой ироничный взгляд на актуальные события дня». Что? «Квартал 95», чьим владельцем и творческим руководителем является Владимир Зеленский? Так точно.

А что после этих позитивных новостей?

20-25 – Программа «Вечерний Квартал». Все той же студии «Квартал 95» Владимира Зеленского.

И – под занавес: 22-20 – Художественный фильм «Я, ты, он, она». Добрая комедия про супружескую пару, которая решает развестись после 10 лет брака. И что такого, спрашивается. Ровным счетом ничего, если бы главную мужскую роль в этом фильме не исполнял бы кто? Правильно, Владимир Зеленский. Кандидат в президенты Украины.

Впрочем, почему это под занавес? Уже утром воскресенья, в день голосования телеканал в 05-00 снова показывает программы «Рассмеши комика. Дети».

Очень своеобразный «день тишины». Можно даже сказать, оглушительный. Кстати, аналогичная картина была и перед днем голосования в первом туре. «1+1» тогда также выпустил сразу несколько программ с участием Владимира Зеленского. Тогда также показывали все вышеперечисленные программы, только вместо художественного кино показывали документальный фильм «Рейган». Про актера, который смог стать президентом. Но, мало того, его еще и озвучивал все тот же Владимир Зеленский.

А, впрочем, стоит ли этому удивляться, если вспомнить, что собственником канала является украинско-израильский олигарх Игорь Коломойский, который, как считает вся Украина, стоит за спиной Зеленского.

На самом телеканале «1 + 1», однако, уверены, что ни в чем законодательства не нарушают.

- Программная сетка телеканала не адаптируется под рекламу никаких политических сил и не претерпевает кардинальных изменений уже несколько лет. Студия «Квартал 95» является долгосрочным партнером телеканала, с ней был заключен договор на несколько лет на производство продуктов по заказу «1+1». Средняя продолжительность эфирного времени существенно не менялась, говорится в специальном сообщении канала по этому поводу и подчеркивается, что Зеленский в данном случае «выступает актером, а не кандидатом». Вот только согласится ли с такой трактовкой другой кандидат и его команда? И какой вердикт по результатам выборов вынесет суд в случае обращения в него команды Порошенко с иском по этому поводу?

А с другой стороны, может, теперь еще и конфеты «Рошен» не продавать в «День тишины» и день голосования?

Но завидовать тут точно нечему.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Порошенко уже сгоняет на стадион «массовку» для своей поддержки

Самое ожидаемое политическое событие сейчас в Украине помимо второго тура голосования — дебаты кандидатов в президенты. По закону они должны состояться в последнюю пятницу перед официальным днем голосования. То есть 19 апреля с 19:00 до 22:00 и обязательно в прямом эфире (подробности)

Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр ГРИШИН

 
Читайте также
Порошенко уже сгоняет на стадион «массовку» для своей поддержки
Пока еще действующий президент Украины заставляет своих подчиненных в приказном порядке идти на стадион «Олимпийский» 14 апреля, да еще и родственников с собой привести. Но далеко не все с этим согласны
Юлия Латынина - «КП»: За три часа Порошенко не сказал мне ни слова правды
По всем опросам социологов, победу во втором туре президентской гонки должен взять актер Владимир Зеленский. Но он до сих пор не управлял ни одной госструктурой. Может ли «кухарка» руководить страной?
Геннадий Онищенко: Зеленский и Порошенко больше озабочены качеством анализов вместо того, чтобы звать на борьбу с эпидемией кори
Экс-главсанврач России, а ныне - первый зампред Комитета Госдумы по науке и образованию - в эфире Радио «Комсомольская правда» [аудио, видео]
Геннадий Онищенко - об анализах Порошенко и Зеленского: Этиленозависимые "лицедеи" не могут руководить ни государством, ни колхозом
Об этом эксглавсанврач России, а ныне депутат Госдумы заявил в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым в эфире Радио "Комсомольская правда" [видео]
Сергей Станкевич - о предстоящих дебатах на Украине: Порошенко на стадионе в Киеве может попасть в свой же капкан, который он поставил на Зеленского
Об этом известный политик, эксперт Фонда имени Собчака рассказал нашему обозревателю Александру Гамову в эфире Радио "Комсомольская правда"
Новости 24
Минобороны Украины: Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат
Глава МИД Украины поблагодарил Польшу за отказ пустить в свои территориальные воды российский парусник
В Одессу прибыла партия бронированных американских Hummer
В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины
Самый большой самолет в мире совершил первый полет в Калифорнии
Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА
Два автобуса столкнулись на юго-западе Москвы
Погода в Москве на следующей неделе будет теплая и без осадков
В Швеции гоночный автомобиль врезался в зрителей, пострадали пять человек
Грушко: Россия будет реагировать на планы НАТО в Черном море
Украина получила от Германии грамоту Петра I, датированную 1708 годом
Полиция применила слезоточивый газ против участников протеста «желтых жилетов» в Париже
Банк России допускает снижение ключевой ставки в 2019 году
В Лондоне рядом с украинским посольством произошла стрельба
Лавров обвинил США в очередных попытках свергнуть законную власть в Венесуэле
В Москве 600 человек эвакуированы из торгового центра из-за пожарной сигнализации
Лавров: в США возобладали сторонники новой гонки вооружения
Трамп позитивно отреагировал на готовность Ким Чен Ына провести третий саммит
В Австралии котенок выжил после стирки в машинке
Протесты «желтых жилетов» в Тулузе переросли в столкновения с полицией
Помпео заявил о намерении США и их союзников усилить изоляцию Мадуро
Группа кораблей ВМФ России вошла в Южно-Китайское море
Власти Японии выразили протест США из-за убийства женщины на Окинаве
В США мужчина сбросил пятилетнего мальчика с третьего этажа торгового центра