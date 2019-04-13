«День тишины» по-украински

Украинцы весьма болезненно реагируют на наше внимание к их выборам президента. С одной стороны, они расценивают каждый взгляд и реплику по этому поводу как вмешательство и чуть ли не агрессию. С другой стороны, они предлагают россиянам завидовать их «атмосфере свободы» и «торжеству демократии», которые, по их мнению, отличают кампанию на Украине от наших выборных процессов.

Как многократно утверждалось, на вкус и цвет сто одежек, и все без застежек. Но, честно говоря, взирая на происходящее со стороны, не вижу, чему завидовать. Уж слишком много на Украине такой специфики в этой кампании, что волосы дыбом встают и ум за разум заходит. То у них одного из кандидатов в предвыборном ролике сбивает самосвал с намеком, что он неадекватно ведет себя на дороге после употребления одного характерного белого порошка. То в пролонгированном варианте того же ролика этот кандидат оказывается живым, но на него высыпают ведро такого же порошка, а сторонники другого кандидата называют соперника своего фаворита наркоманом. В ответ на что сторонники «потерпевшего» кандидата начинают утверждать, будто их противник педофил.

А есть еще такое понятие в выборной кампании как «День тишины». Он начинается ровно за сутки до начала календарной даты голосования. И с этого момента запрещена любая предвыборная агитация, пропаганда и реклама. Любое публичное упоминание того или иного кандидата считается нарушением и даже социологические конторы не публикуют свои рейтинги. Но на Украине «День тишины» выглядит исключительно оригинально.

Вот, например, программа на 20-е апреля, тот самый «День тишины», одного из самых популярных телеканалов – «1+1».

16-35 – Программа «Вечерний Квартал». Проект студии «Квартал 95». Которую возглавляет Владимир Зеленский, являющийся главным гвоздем программы.

18-30 – Программа «Рассмеши комика. Дети». Что же за программа такая. Читаем в аннотации: «В проекте участвуют артистические дети в возрасте от 5 до 13 лет. Их задача - в течение минуты заставить улыбнуться хотя бы одного из двух членов жюри. Звездные комики (то есть те, кого надо рассмешить- прим. авт.) проекта - Владимир Зеленский и Евгений Кошевой».

20-15 – Программа «Чистоnews». А это что за зверь? «Программа Чистоnews – это только добрые и веселые новости. Квартал 95 предлагает свой ироничный взгляд на актуальные события дня». Что? «Квартал 95», чьим владельцем и творческим руководителем является Владимир Зеленский? Так точно.

А что после этих позитивных новостей?

20-25 – Программа «Вечерний Квартал». Все той же студии «Квартал 95» Владимира Зеленского.

И – под занавес: 22-20 – Художественный фильм «Я, ты, он, она». Добрая комедия про супружескую пару, которая решает развестись после 10 лет брака. И что такого, спрашивается. Ровным счетом ничего, если бы главную мужскую роль в этом фильме не исполнял бы кто? Правильно, Владимир Зеленский. Кандидат в президенты Украины.

Впрочем, почему это под занавес? Уже утром воскресенья, в день голосования телеканал в 05-00 снова показывает программы «Рассмеши комика. Дети».

Очень своеобразный «день тишины». Можно даже сказать, оглушительный. Кстати, аналогичная картина была и перед днем голосования в первом туре. «1+1» тогда также выпустил сразу несколько программ с участием Владимира Зеленского. Тогда также показывали все вышеперечисленные программы, только вместо художественного кино показывали документальный фильм «Рейган». Про актера, который смог стать президентом. Но, мало того, его еще и озвучивал все тот же Владимир Зеленский.

А, впрочем, стоит ли этому удивляться, если вспомнить, что собственником канала является украинско-израильский олигарх Игорь Коломойский, который, как считает вся Украина, стоит за спиной Зеленского.

На самом телеканале «1 + 1», однако, уверены, что ни в чем законодательства не нарушают.

- Программная сетка телеканала не адаптируется под рекламу никаких политических сил и не претерпевает кардинальных изменений уже несколько лет. Студия «Квартал 95» является долгосрочным партнером телеканала, с ней был заключен договор на несколько лет на производство продуктов по заказу «1+1». Средняя продолжительность эфирного времени существенно не менялась, говорится в специальном сообщении канала по этому поводу и подчеркивается, что Зеленский в данном случае «выступает актером, а не кандидатом». Вот только согласится ли с такой трактовкой другой кандидат и его команда? И какой вердикт по результатам выборов вынесет суд в случае обращения в него команды Порошенко с иском по этому поводу?

А с другой стороны, может, теперь еще и конфеты «Рошен» не продавать в «День тишины» и день голосования?

Но завидовать тут точно нечему.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Порошенко уже сгоняет на стадион «массовку» для своей поддержки

Самое ожидаемое политическое событие сейчас в Украине помимо второго тура голосования — дебаты кандидатов в президенты. По закону они должны состояться в последнюю пятницу перед официальным днем голосования. То есть 19 апреля с 19:00 до 22:00 и обязательно в прямом эфире (подробности)