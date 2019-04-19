Малахов столкнул лбами Волочкову и Собчак

Анастасия Волочкова твердо решила поставить на место свою обидчицу Ксению Собчак. Скандальная балерина вызвала гламурную телеведущую на дуэль. Пикантность ситуации заключается в том, что блондинки встретятся в передаче Андрея Малахова.

Между Анастасией Волочковой и Ксенией Собчак давно пробежала черная кошка. Несколько лет назад девушки разругались якобы из-за жениха. По слухам, Анастасия отбила у Ксении любимого мужчину. Впрочем, танцовщица сей факт не признает и прямо говорит, что никого у Собчак не уводила.

В качестве примирительного жеста Волочкова согласилась дать заклятой подруге интервью и пригласила Ксению в свой роскошный особняк. Однако вместо примирения беседа блондинок обернулась чудовищным скандалом.

volochkova_art Малахов заорал от вида раздевшейся перед ним Волочковой

В ситуацию даже вмешался телеведущий Андрей Малахов. Чтобы поддержать танцовщицу, через несколько дней после скандала с Собчак он нагрянул в гости к Насте. Балерина была на седьмом небе от счастья. Анастасия выложила Андрею всю правду об отношениях с бывшим мужем Игорем Вдовиным, заставила Малахова кричать при виде ее поперечного шпагата на бочке с ледяной водой и сочувствовать ей после исповеди о личной жизни.

И вот теперь Андрей Малахов пригласил Волочкову и Собчак в свою передачу "Привет, Андрей" на телеканале "Россия 1".Телеведущий в буквальном смысле столкнул знаменитостей лбами. Прилюдная дуэль обещает быть жаркой и непредсказуемой. Звезды решили встретиться лично в программе, чтобы разобраться в претензиях друг к другу.

volochkova_art Главные дебаты года!

Скандально известная балерина записала и выложила в блоге видео, в котором бросает вызов Ксении Собчак. Звезда балета обращается к телеведущей на "вы" и рассказывает, как Собчак в очередной раз оболгала ее. Волочкова молчать и прощать не собирается.

"Я обращаюсь к вам, Ксения Собчак. Вы в очередной раз попытались опозорить и оболгать меня в интернете. Вы думали, я стерплю, но нет, нет и нет! Я вызываю вас на дуэль. Моим оружием будет правда и, конечно же, мой шпагат. Я хочу, чтобы этот поединок увидела вся Россия. Жду вас в субботу на телеканале «Россия» в студии программы «Привет, Андрей». Думайте", - обратилась к обидчице решительная Волочкова.

В комментарии к видео предстоящую словесную дуэль звезда называет дебатами года. "Главные дебаты года! Вся правда! Волочкова/Собчак! Впервые у Андрея Малахова", - написала танцовщица.

Собчак не заставила себя долго ждать и приняла вызов. По словам телеведущей, ей нечего скрывать, поэтому из этой битвы она обязательно выйдет победительницей. "Госпожа Волочкова, я рада, что вы набрались смелости и решили выяснить наши отношения. Да, мои ценности не совпадают с вашими. И да, я не люблю пошлости. В отличие от вас, Анастасия Юрьевна, я ни перед кем не встану на колени. Ну, и не сяду на шпагат тоже. Я принимаю ваш вызов. Наш поединок покажет, на чьей стороне правда", - безапелляционно подчеркнула Собчак.

xenia_sobchak Собчак и Волочкова парятся в бане

Как писал сайт kp.ru, конфликт между знаменитостями вспыхнул c новой силой после выхода программы "Осторожно, Собчак". Беды ничто не предвещало. В роскошный особняк Анастасии Ксения нагрянула с вещами, цветами и бутылкой вина. Звезды мило беседовали, в какой-то момент Настя так разоткровенничалась, что расплакалась. А потом девушки пошли париться в баню.

Уже потом выяснилось, что Собчак показала соперницу в нелестном свете и даже пощупала ее грудь. Далее была длительная перепалка в соцсетях. Анастасия обвинила Ксению в том, что та установила скрытую камеру в бане, рыскала по ее дому и рылась в вещах, найдя в спальне лишь одиноко лежащий топор. Волочкова назвала поступок теледивы "мерзостным и пакостным", а ее - "человеком, который пойдет на все ради лайков".

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