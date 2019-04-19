Сын рассказал о последних часах жизни Ирины Цывиной

Сын скончавшейся 18 апреля актрисы Ирины Цывиной видел мать за несколько часов до ее смерти. Евгений Благонравов обнаружил бездыханное тело родительницы после возвращения с работы.

Сын Ирины Цывиной рассказал о последних часах жизни матери. Евгений перехал к ней после армии. По его словам, у него были хорошие отношения с родственницей.

"Я собирался на работу, поцеловал ее, сказал ей: «Дождись меня, я приеду и покормлю. Потом вернулся и раза три-четыре еще поцеловал. А пришел с работы и такой печальный конец", - рассказал сын актрисы в студии программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым.

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По словам Благонравова, он очень любил готовить, поэтому часто баловал маму кулинарными изысками. "Ни для кого не секрет, что у нее была вегето-сосудистая дистония и проблемы с сердцем", - добавил убитый горем Евгений.

После проверок полиции и Следственного комитета выяснилось, что криминальной составляющей в смерти Цывиной нет. О состоянии Цывиной в последние дни ее жизни рассказала и подруга звезды Ирина Грибулина.

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"Мы успели попрощаться. Мы три дня назад говорили. «Я столько текста учу!», - жаловалась Ира. Она говорила, что очень устала... Она говорила: «Если умру, то умру дома»", - поведала Грибулина, которая была знакома с Цывиной около 30 лет. Женщина добавила, что Ирина не пила алкоголь, была полна сил и энергии, строила планы на будущее.

Как писал сайт kp.ru, о смерти 55-летней Ирины Цывиной стало известно 18 апреля. Близкая подруга назвала причину смерти актрисы. Юлия Лешковцева, занимающаяся похоронами вдовы Евгения Евстигнеева, заявила, что ее подруга умерла от кардиомиопатии. У знаменитости нашли патологию сердечной мышцы, которая может возникнуть как на фоне аутоимунных заболеваний и тяжелой инфекции, так и вследствие длительного употребления алкоголя.

После печальной новости о смерти Цывиной актер Станислав Садальский сообщил о том, что по телефону люди боятся ему говорить правду. "Близкие друзья к МВД сказали, есть криминальные версии в смерти Ирины Цывиной. Соседи слышали крики, была кровь...", - написал он в своем блоге.

Актриса Ольга Спиркина, дружившая с Цывиной,поведала о ее подавленном состоянии. Артистка пила разные таблетки: от давления, от сердца, успокоительные. У нее был тяжелый нервный срыв. От Цывиной пришло одно из последних смс: "Меня точно сглазили! Сначала умирает мама, потом муж, потом брат! Мне в пору бежать к какой-нибудь бабке...".

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