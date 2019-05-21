2019-05-21T17:03:47+03:00
Общество

Вдова показала последние фото Доренко

Юлия Доренко весь день была на связи с мужем
Ольга ЛИБГАРДТ
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Сергей Доренко скончался 9 мая. Он возвращался из поездки на мотоциклеСергей Доренко скончался 9 мая. Он возвращался из поездки на мотоциклеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Юлия Доренко тяжело переживает смерть супруга Сергея Доренко. Вдова опубликовала фотографии, сделанные 9 мая за несколько часов до трагедии.

"Мне хочется поделиться с вами последним днем Сергея. Все время прокручиваю его в голове. Не могу остановиться", - подписала снимки Юлия Доренко, которые она разместила в своем блоге.

Вдова по часам расписала то, как прошел этот день. Ведь трагедии ничто не предвещало. "По порядку. 9 мая. Мы следили за Парадом Победы. Небо было серое, дороги перекрыты. Я предложила никуда не ходить и смотреть кино", - сообщила она.

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Последние фото Сергея Доренко
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Через некоторое время выглянуло солнце, распогодилась, движение на Большом Каменном мосту открыли. "Сергей решил: «Поеду к Броне!». Он часто ездил к нему в Ярославскую область", - продолжила Юля.

Муж звонил ей от друга и рассказывал про костромских мужичков, которые помогли ему с бензином в дороге. "Весело изображал их интонации, говорил, какие они славные. Восторженно описывал все, что видит вокруг, - лес, смешную девочку Брониславу, ее озорные глаза. Сергей много смеялся и был счастлив", - описывала происходящее Доренко.

Сергей Доренко успел попрощаться с другом.

Когда на Москву вновь обрушился ливень, Юлия стала волноваться и писала мужу сообщения: "Я нервничала, написала, чтобы был осторожнее, отправила видео грозы. У поворота на Бужаниново, где остановился Сергей, светило солнце. Пообещал, что поедет «потихонечку». Я не сомневалась в этом, он всегда ездил очень аккуратно. И все равно беспокоилась".

Однако после этого Сергей Доренко перестал выходить на связь. Тревогу забила его мама. Юлия позвонила взволнованной женщине, стала ее успокаивать. "Я ее утешала, все время повторяла - он осторожный. Сказала ребятам с «Говорит Москва», что Сергей не выходит на связь, попросила проверить ленты новостей - не было ли сообщений о ДТП с мотоциклистом". Через десять минут ей позвонили и сообщили трагичную новость.

Как писал сайт kp.ru, Сергей Доренко скончался 9 мая. Он возвращался из поездки на мотоцикле. Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал разрыв аорты. На Троекуровском кладбище 12 мая должна была состояться церемония прощания. Она была сорвана из-за заявления в полицию дочерей Доренко от первого брака Ксении и Екатерины Доренко. Они не исключают, что к гибели Доренко может быть причастна его вдова. У Юлии Доренко после смерти супруга остались на руках две дочки - Варвара и Вера, которых она родила от журналиста. В итоге прощание с Доренко прошло 17 мая на Троекуровском кладбище, на него собрались сотни людей. Тело журналиста было кремировано, согласно воле усопшего. Захоронение части праха состоялось 18 мая на Троекуровском кладбище на Аллее журналистов. На церемонии присутствовали только родные и близкие Сергея Доренко.

Видео с церемонии прощания с Доренко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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