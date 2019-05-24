Кто такой Король Ночи и зачем Арья училась менять лица: отвечаем на главные вопросы о финале «Игры престолов»

Что же на самом деле произошло в последнем сезоне "Игры престолов". Главные вопросы:

— Почему не отдали трон Джону, если он законный наследник?

Потому что теперь это уже никого не волнует. Станнис тоже был законным наследником. Нед Старк был законным регентом и у него об этом даже была бумажка. Да в общем и Дейнерис понадобилось две армии, три дракона и восемь сезонов, чтобы ее претензии стали иметь какое-то значение.

Почему Дейнерис не увидела целый флот?Фото: кадр из фильма

— Как Дейнерис не увидела флот Эурона и летящее в нее копье?

Так же, как ее пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-прабабушка, Рейнис Таргариен, сестра и жена Эйгона Завоевателя. Она в процессе освобождения Вестероса от свободы полетела жечь упершийся рогами Дорн, где локальный резистанс из такого же скорпиона зафигачил её драконице Мераксес копьем прямо в глаз. Тоже не учла, что объекты в зеркале ближе, чем кажутся.

— Какая мотивация была у Иных (Белых Ходоков)?

Примерно такая же, как у ядерной бомбы или вируса сибирской язвы. Иные это оружие массового уничтожения, вышедшее из-под контроля и обратившееся против создателей. Если бы на месте Иных была армия отъехаших роботов, то их мотивация наверняка не вызывала бы ни у кого особых вопросов.

— Кто же такой Король Ночи?

Тот, кого первым превратили в Иного Дети Леса, нулевой пациент. Это показали еще в шестом сезоне и неизвестно почему теории про Брана жили до восьмого. Кстати, этого персонажа нет в книгах. Вообще. Возможно, он там в какой-то момент и в каком-то виде появится, если способ победы над Иными останется таким же, но сейчас его нет.

— Почему его убил простой ножик?

Потому что валирийская сталь убивает Иных? Звезду Смерти, уничтожавшую планеты, тоже сломал один ловкий говнюк на самолетике и обычная ракета.

Знаки, которые нашли Тормунд и БерикФото: кадр из фильма

— Что за знаки они оставляли из кусков тел?

Знаки Детей Леса, которые были выложены из камней в той самой сцене, где создают Короля Ночи. Чем вы смотрите сериал?

— Бран предвидел, что все так закончится?

В том или ином виде. Я сам забыл, могут ли древовидцы видеть будущее и сделал фактчек: могут, в «зеленых снах». Жойен Рид видел будущее, Бран видел во сне нападение Теона на Винтерфелл. Образно, но тем не менее. После стажировки в пещере его скиллы в интерпретации, скорее всего, сильно прокачались.

— Что же с аркой искупления Джейме?

А что c ней? Она благополучно завершилась, когда он приехал в Винтерфелл сражаться с зомбями. Ему нужно было отрезать себе вторую руку и обе ноги, похоронить еще троих детей или выпрыгнуть в окно, чтобы считаться полностью искупленным?

— Зачем Арья научилась менять лица, если это не сыграло роли в финале?

Арья училась не только менять лица, но в первую очередь быть ниндзей-убийцей, что дало ей возможность вынести противника, которого никто не смог бы убить в открытом бою. С помощью подмены лиц она убила садиста-педофила Меррина Транта и потом отомстила за Красную Свадьбу, вырезав целое семейство Фреев. Сколько еще проблем в сериале эта способность должна была решить?

Мартин, по его словам, намеренно не создает сверхсильных юнитов, потому что, например, маг, способный в одиночку уложить целую армию — это бессмысленная имба. Поэтому Мелисандра не метает фаерболы в мертвецов, хотя я бы с удовольствием на это посмотрел.

— Вот как кончились книги, так все скатилось.

Ровно по книге снят только первый сезон. Все остальные следуют за книгами в важных ключевых моментах, но расходятся во второстепенном чем дальше, тем сильнее. Так что «отсебятину от шоураннеров» мы смотрим не с шестого, а гораздо раньше, но никто особенно не ныл.

Джон Сноу и лютоволкФото: кадр из фильма

— С Джоном все-таки грусняво(

Там скоро будет нормальное такое королевство: судя по той же серии из шестого сезона, до создания Иных в тех местах не было вечных снегов, скоро все растает и будет всесоюзная здравница.

Материал опубликован на личной странице Александра Байкина в Facebook

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