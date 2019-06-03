Топ книжных интернет-магазинов

Поклонники активного отдыха наверняка уже придумали, чем себя займут, а что же до любителей отдыха пассивного? Считаем, что лучший вариант для тёплых и спокойных летних вечеров – это время в компании любимых книг! Также парочка стоящих книг окажется незаменимым помощником в долгих путешествиях в тёплые края и при ленивом отдыхе на пляже. В нашей статье мы составили для Вас подборку лучших книжных интернет-магазинов, шоппинг в которых гарантированно скрасит Ваш досуг!

Одним из самых популярных на российском рынке книжной продукции можно смело назвать интернет-магазин Читай-город. Благодаря удобной поисковой системе каждый покупатель легко может найти в каталоге магазина то, что подходит именно ему, и при этом ещё и приобрести продукцию по выгодной цене! Это возможно благодаря тому, что в магазинах сети постоянно действуют различные распродажи и акции для клиентов. Порадует книгоманов и бесплатная доставка из магазина при заказе на сумму от 2000 рублей. Полный список актуальных спецпредложений от компании, а также купоны Читай-город на скидку Вы всегда можете найти на нашей странице.

Источник: chitai-gorod.ru

Ещё одним крупным книжным магазином с богатым ассортиментом продукции по праву считается интернет-магазин Book24. Каталог компании включает в себя более 50 тысяч книг и аудиокниг абсолютно всех жанров и тематик. Компания также является официальным ритейлером многих российских издательств, поэтому стоимость даже самых популярных книг несомненно порадует любого покупателя! Кроме того, в интернет-магазине часто проводятся различные акции, благодаря которым можно купить продукцию со скидками, приобрести два товара по цене одного или три товара по цене двух и даже получить подарки за заказ! На нашей странице магазина Вы можете найти все действующие акции и скидочные промокоды Book24.

Если Вы являетесь поклонником книг о бизнесе и маркетинге, креативе и саморазвитии, то Вам наверняка придётся по душе интернет-магазин МИФ. Одноимённое издательство Манн, Иванов и Фербер было открыто в 2004 году и за это время успело выпустить на рынок не только более 2500 книг, но и стать одним из крупнейших в стране. Стильный и очаровывающий интерфейс сайта никого не оставит равнодушным, а неповторимые обложки и высокое качество книжной продукции гарантированно сделают из покупателя, оформившего свой первый заказ – постоянного клиента интернет-магазина. Все актуальные акции и скидочные промокоды МИФ мы специально для Вас собрали на нашей странице.

Лидером среди книжных магазинов России можно назвать и интернет-магазин Лабиринт. В каталоге магазина можно найти книжную продукцию самых различных жанров: художественную литературу, книги на иностранных языках, литературу для детей и молодёжи, периодические издания, а также нехудожественную и учебную литературу и многое другое. Одним из преимуществ компании является большое количество акций для покупателей, которые обновляются каждую неделю. Кроме того, большим плюсом магазина можно назвать и сервис бесплатной доставки, который работает при заказе на сумму от 800 рублей. Все действующие акции и промокоды Лабиринт мы своевременно размещаем на нашей странице.

Интернет-магазин Буквоед также является одним из крупнейших игроков на российском рынке книжной продукции. Каталог компании насчитывает более 2 миллионов книг на всех языках мира. Помимо большого ассортимента продукции, неоспоримым преимуществом интернет-магазина является и особая программа лояльности. Например, уже при первой покупке каждый клиент может получить скидку от 7 до 15% в зависимости от суммы покупки. Кроме того, в магазине предусмотрена и специальная бонусная программа, которая позволяет накапливать баллы за каждый выкупленный заказ и впоследствии расплачиваться ими за будущие покупки! Полный список действующих акций от компании, а также коды скидок Буквоед Вы всегда можете найти на странице магазина.

Ну а если Вы бумажным книгам предпочитаете книги электронные, то рекомендуем Вам заглянуть в интернет-магазин ЛитРес. Компания ЛитРес была основана в 2005 году и за это время успела получить звание самой большой библиотеки электронных книг на российском рынке с ассортиментом более, чем 1 миллион наименований на русском и иностранным языках. В каталоге магазина также можно найти аудиоверсии любимых произведений. Обратите внимание, что помимо платного контента, в коллекции компании насчитывается и более 48 тысяч книг бесплатных. Ознакомиться с актуальными акциями, а также найти скидочные промокоды ЛитРес Вы можете на странице магазина.

Источник: litres.ru

Надеемся, что наша подборка самых крупных и популярных интернет-магазинов книжной продукции не только поможет Вам в онлайн-шоппинге, но и скрасит летний отдых во всех его проявлениях! Ещё больше информации о скидках и распродажах, акциях и специальных предложениях, промокодах и купонах от самых известных магазинов Вы всегда можете найти на нашем сайте Промокоды КП ру.

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