57 оценок поставлено средняя 4.28
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17%
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Дополнительная скидка действует в течение 15 дней: 7 дней до + День рождения + 7 дней после. Скидка рассчитывается в зависимости от накопительной системы скидок по схеме: ваша накопительная скидка + дополнительные 2% скидки.
47%
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Юридический адрес:
115419, Москва, 2-й Рощинский проезд, дом 8, строение 4
Электронная почта:
shop@labirintmail.ru
Телефон:
8-800-500-9525
Соц. сети:
57 оценок поставлено средняя 4.28
Если вы не представляете свой досуг без книг и периодики, загляните в онлайн-магазин Лабиринт. Здесь можно купить классическую и современную литературу, книги, которые на слуху у всех, и даже издания, которых еще нет в продаже или нет нигде, кроме этого маркета. В ассортименте худож ... ественные, научпоп, обучающие и детские книги, в том числе на иностранных языках, а также все товары для школьников: от учебников до канцелярии. Сделать выбор на сайте помогают обзоры читателей, списки авторов, получивших премии, и рекомендации по книгам для малышей и подростков, а экономить на книжном шоппинге — разделы со скидками и купоны Лабиринт.
Юридический адрес:
115419, Москва, 2-й Рощинский проезд, дом 8, строение 4
Электронная почта:
shop@labirintmail.ru
Телефон:
8-800-500-9525
Соц. сети:
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Книжный интернет-магазин — рай для любителей читать. Здесь продается всевозможная литература: от произведений классиков до современных романов, от детских до научно-популярных книг. На сайте можно ознакомиться с рецензиями читателей к каждому изданию, а также заказать желанные тома с крупными скидками по акциям и промокодам.
Более того, это не просто книжный маркет, а сообщество книгоманов с собственным онлайн-журналом и массой развлекательного контента. В блоге можно читать статьи о популярных сегодня книгах, авторах, издательствах и самых свежих литературных новостях. Также есть разделы с обсуждениями детских книг, читательскими обзорами и подборками, периодикой и списком писателей, в разные годы получивших Нобелевскую и другие литературные премии. Кроме того, на Labirint можно почерпнуть идеи интересных занятий с детьми и развлечь себя участием в конкурсах, викторинах и тестах по романам, науке и даже «Черепашкам-ниндзя».
На сайте Лабиринта в ассортименте представлены:
иноязычные книги и билингвы;
детская и молодежная литература, комиксы, манга и артбуки;
художественная и нехудожественная литература;
учебные материалы для дошкольников, школьников и студентов;
периодические и религиозные издания;
школьные, канцелярские товары и игрушки;
аудиокниги и мультимедийные самоучители.
В каталоге книжного маркета есть актуальная литература на английском, немецком, итальянском, французском и испанском языках. Можно купить книги любых жанров: от сборников стихов до детективов, а также разных тематик — по бизнесу, домоводству, рукоделию, красоте, информационным технологиям или науке.
Покупателям доступны новинки, которые готовятся к релизу, и эксклюзивы, продающиеся издательствами только через этот магазин.
Дешевле заказывать книги на сайте, помимо скидочных купонов, позволяет накопительная скидка. Достаточно совершить первую покупку, чтобы магазин присвоил пользователю код, которым можно пользоваться как для авторизации, так и в качестве номера дисконта. Его размер увеличивается по мере роста общей суммы покупок в книжном. Кроме того, каждый раз, когда изменяется процент дисконта, пользователю дарится дополнительная разовая скидка, которая суммируется с накопительной.
Также магазин дарит небольшую сумму в рублях при регистрации и начисляет баллы за отзывы на книги, оставленные на сайте.
За купленные в онлайн-маркете книги можно рассчитаться наличными, получая посылку, или внести предоплату онлайн с помощью банковской карты MasterCard, Maestro, Visa или МИР, кошелька ЮMoney, а также сервисов Google Pay и Apple Pay. Также на Лабиринте поддерживается оплата банковским переводом, подарочными сертификатами и деньгами с баланса в личном кабинете.
Если покупатель хочет оплатить покупку бонусными средствами, накопленными благодаря кэшбэку с заказов, их нельзя использовать частично — списываются сразу все баллы.
Покупатели внутри страны для получения книг могут воспользоваться услугами курьера, пунктами самовывоза или отделениями Почты России. Срок доставки и плата за услугу указываются в корзине при оформлении заказа. При выборе самовывоза важно забрать посылку из пункта на протяжении недели после прибытия. А заказать доставку Почтой России можно только при предварительной оплате онлайн и весе отправления до 20 килограммов.
Компания выполняет доставку не только по всей России, но и за границу. Для этого используется международная почтовая доставка Spring Global Mail и экспресс-доставка DHL.
Если книга имеет скрытый производственный или типографский брак, можно направить в магазин претензию на протяжении 20 дней с момента ее получения. Таким браком считается наличие перевернутых, пропущенных или перепутанных страниц, непропечатки и бледной печати, ухода текста и иллюстраций в корешок и других недостатков. Если литература хорошего качества, покупатель может оформить возврат на протяжении недели после совершения покупки.
Если книга доставлялась курьером, ее возврат также осуществляется курьерской службой Лабиринта, если почтой — через почту. Магазин перечисляет средства на личный баланс пользователя, но можно обратиться в службу клиентской поддержки и запросить возврат способом, который был применен при оплате.
Чтобы использовать промокод на первую покупку книги, нужно выполнить пару простых действий:
Нажать на промокод. После автоматического сохранения кодовой фразы вы попадете в каталог литературы.
Собрать в корзину книги и другие товары и перейти к списку покупок.
В блоке с подсчетом стоимости литературы кликнуть по надписи «Указать секретное слово» и вставить код купона в появившееся поле.
Сумма заказа уменьшится на скидку, указанную в купоне.
Если в специальном предложении нет промокода, то клик по нему инициирует переход в раздел каталога интернет-магазина с книгами, участвующими в акции.
Скидки по специальным предложениям начинаются от 50 рублей и доходят до 60% стоимости заказа и больше.
Да, можно заказать книги больше чем на 500 рублей с доставкой в пункт самовывоза либо следить за появлением промокодов на бесплатную доставку.
Да, по некоторым промокодам и акциям можно получить не скидку, а бесплатную книгу, набор закладок или другой товар в подарок.
Срок доставки по России может составлять от 3 до 25 дней в зависимости от города покупателя. Он приблизительно указывается в корзине.
В каталоге магазина можно найти литературу одновременно на двух языках, подарочные издания и книги, которых нет больше нигде, а также оформить предзаказ на самые ожидаемые новинки до старта продаж.
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