Про книжный маркет Лабиринт

Книжный интернет-магазин — рай для любителей читать. Здесь продается всевозможная литература: от произведений классиков до современных романов, от детских до научно-популярных книг. На сайте можно ознакомиться с рецензиями читателей к каждому изданию, а также заказать желанные тома с крупными скидками по акциям и промокодам.

Более того, это не просто книжный маркет, а сообщество книгоманов с собственным онлайн-журналом и массой развлекательного контента. В блоге можно читать статьи о популярных сегодня книгах, авторах, издательствах и самых свежих литературных новостях. Также есть разделы с обсуждениями детских книг, читательскими обзорами и подборками, периодикой и списком писателей, в разные годы получивших Нобелевскую и другие литературные премии. Кроме того, на Labirint можно почерпнуть идеи интересных занятий с детьми и развлечь себя участием в конкурсах, викторинах и тестах по романам, науке и даже «Черепашкам-ниндзя».

Какую литературу и сопутствующие товары можно здесь купить

На сайте Лабиринта в ассортименте представлены:

иноязычные книги и билингвы;

детская и молодежная литература, комиксы, манга и артбуки;

художественная и нехудожественная литература;

учебные материалы для дошкольников, школьников и студентов;

периодические и религиозные издания;

школьные, канцелярские товары и игрушки;

аудиокниги и мультимедийные самоучители.

В каталоге книжного маркета есть актуальная литература на английском, немецком, итальянском, французском и испанском языках. Можно купить книги любых жанров: от сборников стихов до детективов, а также разных тематик — по бизнесу, домоводству, рукоделию, красоте, информационным технологиям или науке.

Покупателям доступны новинки, которые готовятся к релизу, и эксклюзивы, продающиеся издательствами только через этот магазин.

Бонусная программа Лабиринт

Дешевле заказывать книги на сайте, помимо скидочных купонов, позволяет накопительная скидка. Достаточно совершить первую покупку, чтобы магазин присвоил пользователю код, которым можно пользоваться как для авторизации, так и в качестве номера дисконта. Его размер увеличивается по мере роста общей суммы покупок в книжном. Кроме того, каждый раз, когда изменяется процент дисконта, пользователю дарится дополнительная разовая скидка, которая суммируется с накопительной.

Также магазин дарит небольшую сумму в рублях при регистрации и начисляет баллы за отзывы на книги, оставленные на сайте.

Поддерживаемые способы оплаты

За купленные в онлайн-маркете книги можно рассчитаться наличными, получая посылку, или внести предоплату онлайн с помощью банковской карты MasterCard, Maestro, Visa или МИР, кошелька ЮMoney, а также сервисов Google Pay и Apple Pay. Также на Лабиринте поддерживается оплата банковским переводом, подарочными сертификатами и деньгами с баланса в личном кабинете.

Если покупатель хочет оплатить покупку бонусными средствами, накопленными благодаря кэшбэку с заказов, их нельзя использовать частично — списываются сразу все баллы.

Предлагаемые Лабиринтом варианты доставки

Покупатели внутри страны для получения книг могут воспользоваться услугами курьера, пунктами самовывоза или отделениями Почты России. Срок доставки и плата за услугу указываются в корзине при оформлении заказа. При выборе самовывоза важно забрать посылку из пункта на протяжении недели после прибытия. А заказать доставку Почтой России можно только при предварительной оплате онлайн и весе отправления до 20 килограммов.

Компания выполняет доставку не только по всей России, но и за границу. Для этого используется международная почтовая доставка Spring Global Mail и экспресс-доставка DHL.

Действующие в магазине условия возврата книг

Если книга имеет скрытый производственный или типографский брак, можно направить в магазин претензию на протяжении 20 дней с момента ее получения. Таким браком считается наличие перевернутых, пропущенных или перепутанных страниц, непропечатки и бледной печати, ухода текста и иллюстраций в корешок и других недостатков. Если литература хорошего качества, покупатель может оформить возврат на протяжении недели после совершения покупки.

Если книга доставлялась курьером, ее возврат также осуществляется курьерской службой Лабиринта, если почтой — через почту. Магазин перечисляет средства на личный баланс пользователя, но можно обратиться в службу клиентской поддержки и запросить возврат способом, который был применен при оплате.