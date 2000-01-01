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7 оценок поставлено средняя 5

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Популярные магазины

Актуальные промокоды book24 и скидки на книги

Официальный интернет-магазин издательской группы Эксмо-АСТ book24 – это большой выбор литературы, насчитывающий более 60 тысяч позиций. Здесь можно купить с доставкой книги разных жанров российских и зарубежных авторов. В каталоге представлены книги современных писателей и классиков ... . Купоны book24, которые собраны на этой странице, делают их доступнее. Благодаря акциям, а также программе лояльности магазина покупать литературу можно с большими скидками.


Посетить book24
Контакты book24

Юридический адрес:
142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Белокаменное шоссе, дом 1

Электронная почта:
imarket@book24.ru

Телефон:
+7 (495) 268 08 41, 8 (800) 333 65 23

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

7 оценок поставлено средняя 5

Актуальные промокоды book24 и скидки на книги

Официальный интернет-магазин издательской группы Эксмо-АСТ book24 – это большой выбор литературы, насчитывающий более 60 тысяч позиций. Здесь можно купить с доставкой книги разных жанров российских и зарубежных авторов. В каталоге представлены книги современных писателей и классиков ... . Купоны book24, которые собраны на этой странице, делают их доступнее. Благодаря акциям, а также программе лояльности магазина покупать литературу можно с большими скидками.


Посетить book24
Контакты book24

Юридический адрес:
142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Белокаменное шоссе, дом 1

Электронная почта:
imarket@book24.ru

Телефон:
+7 (495) 268 08 41, 8 (800) 333 65 23

Соц. сети:

vkfacebook instagram

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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от book24

Подробнее о книжном магазине book24

Интернет-магазин book24 — официальное онлайн-представительство издательской группы Эксмо-АСТ. Эта компания создана в 2010-х годах как результат объединения Эксмо и АСТ. Она является книжным издателем в России, одним из крупнейших в Европе, и входит в мировой топ-50. Ежегодно Эксмо-АСТ выпускает сотни книг, которые доступны для заказа в официальном интернет-магазине. Его каталог содержит более 60 тысяч позиций и охватывает все тематические и жанровые направления. В бук24 можно купить художественную, научно-популярную и научную, публицистическую, философскую, религиозную и другую литературу. Здесь доступны для заказа произведения современных авторов, русских и зарубежных классиков.

Вся литература группы Эксмо-АСТ в одном месте

Интернет-магазин предлагает большой выбор литературы, выпущенной группой Эксмо-АСТ. В число ее подразделений, филиалов и дочерних брендов входят издательства Эксмо, АСТ, МИФ, Вилли-Винки, Комильфо, Бомбора и другие узнаваемые имена. Магазин book24 позволяет заказать их книги онлайн со скидкой в одном месте. Именно здесь в первую очередь появляются новинки издательской группы, здесь же можно оформить предзаказ на продукцию, готовящуюся к печати. В магазине регулярно проходят акции и распродажи, в рамках которых литература доступна по сниженным ценам. Получить дисконт помогут скидочные купоны магазина, собранные на этой странице.

Программа лояльности для верных читателей

Для постоянных клиентов book24, часто заказывающих книги онлайн, действует программа лояльности. Чтобы стать ее участником, нужно пройти регистрацию на сайте. Зарегистрированные читатели получают кэшбэк за каждый заказ в размере до 10%. Он начисляется на баланс аккаунта в виде баллов, которые эквивалентны рублям. Накопленные бонусы можно использовать для оплаты новых заказов, погашая ими до 99% стоимости покупок.

В рамках программы лояльности предусмотрено 4 уровня: бронзовый, серебряный, золотой и платиновый. Для перехода на следующую ступень нужно делать покупки, увеличивая общий оборот. Когда будет превышен порог, необходимый для повышения, уровень поднимается, как и размер кэшбэка. Дополнительно получать бонусы можно за регистрацию, за оформление подписки, за оставленные отзывы и другие действия. На первый заказ и на книги из раздела «Рекомендуем вам» начисляется повышенный кэшбэк.

Оплата заказов в магазине

Интернет-магазин book24 поддерживает большое количество способов оплаты. В их числе:

  • предоплата банковской картой онлайн;

  • оплата с электронных кошельков WebMoney, ЮMoney (бывшие Яндекс.Деньги), QIWI;

  • безналичный банковский перевод;

  • наложенный платеж (Почта России);

  • наличные или карта при получении;

  • подарочные сертификаты;

  • бонусы программы лояльности.

При расчете посредством подарочного сертификата, номинал которого выше суммы в чеке, оставшаяся разница не выплачивается в виде сдачи и сгорает. Если стоимость покупок больше, недостающую ее часть можно доплатить другим способом.

Способы и правила доставки

Доставка книг возможна по всей территории России и за рубеж. Выбор способов пересылки зависит от населенного пункта получателя. В Москве и других крупных городах доступен самовывоз из фирменных точек и магазинов партнеров, а также курьерская доставка. Пересылка книг осуществляется сторонними перевозчиками: 5Post, Boxberry, СДЭК. В любой населенный пункт возможна пересылка Почтой России как по предоплате, так и наложенным платежом. Доступна также международная пересылка.

Сроки и стоимость доставки зависят от объемов заказа, адреса назначения и выбранного перевозчика. Крупные посылки, стоимость которых превышает установленный порог, перевозятся бесплатно за счет магазина. Ознакомиться с более детальными условиями можно на сайте book24, предварительно указав свой город проживания для корректного отображения вариантов и условий.

Условия возврата книг

Отказаться от заказа можно в любой момент до его получения и в течение 7 дней после. Сдать книги можно, приложив заявление и переслав их транспортной компанией или лично посетив московский офис. При возврате товара надлежащего качества почтовые расходы несет покупатель. Средства перечисляются на счет или почтовым переводом в течение 10 рабочих дней. Обязательным условием для возврата товара надлежащего качества является сохранение упаковки и отсутствие следов использования.

При выявлении производственных дефектов, таких как склеенные, непропечатанные, перевернутые или отсутствующие страницы, вернуть книгу можно в течение 20 дней с момента получения заказа. Ее можно сдать дистанционно, отправив транспортной компанией, или лично в представительстве компании. К посылке следует приложить заявление о возврате товара или его замене на аналогичный новый. В таком случае расходы на пересылку оплачиваются продавцом.

Как купить книги со скидкой по промокоду в магазине book24

Помимо общедоступных скидок, в магазине бук24 действуют дисконтные предложения с промокодом. Он представляет собой особую цифро-буквенную комбинацию, которую нужно ввести на странице заказа для пересчета его стоимости. Чтобы воспользоваться таким предложением, нужно:

  1. Найти на этой странице акцию с промокодом и копировать его.

  2. Перейти в книжный магазин и добавить в корзину интересующие издания.

  3. Открыть корзину для оформления заказа и найти поле «Промокод».

  4. Вставить в отведенную графу код купона и применить его.

  5. Оформить заказ, указав подходящие способы оплаты, доставки и свои данные.

Скидки, предоставляемые по промокоду, могут сочетаться с другими видами дисконта или действовать только самостоятельно. Конкретные условия их получения зависят от правил акций, в рамках которых они предоставляются.

Часто задаваемые вопросы про book24

★ Какие скидки есть в book24?

Книжный магазин предлагает читателям большое количество скидок: на акционные позиции, на первую покупку, на рекомендуемые товары, на бестселлеры и т. д. Постоянно действует программа лояльности.

★ Где найти действующие промокоды на скидку в бук24?

Актуальные промокоды магазина можно найти на этой странице. Здесь собраны все скидочные купоны, доступные для использования сегодня.

★ Можно ли комбинировать скидки в book24?

Большинство скидок в магазине сочетается друг с другом. Детальнее о возможности комбинировать предложения можно узнать из описаний интересующих акций.

★ Сколько стоит доставка книг в бук24?

Стоимость пересылки зависит от способа доставки и адреса назначения, крупные заказы доставляются бесплатно.

★ Как начисляются бонусы book24?

Кэшбэк программы лояльности начисляется в течение 14 дней с момента оформления и оплаты заказа.

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