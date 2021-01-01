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Все промокоды Буковоеда — книги со скидками

Сеть книжных магазинов Буквоед предлагает заказать книги с доставкой по России или самовывозом из ближайшего филиала. В каталоге представлен выбор современных и классических произведений, учебной литературы, а также канцелярских товаров и продукции для детей. Используя купоны Буквое ... да, книги можно покупать с дисконтом. Все актуальные акции магазина собраны на этой странице. Чтобы экономить еще больше, можно стать участником программы лояльности, накапливать баллы и оплачивать ими книги при заказе.


Посетить Буквоед
Контакты Буквоед

Юридический адрес:
192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, литер Б

Телефон:
8 800 250 06 18, +7 (812) 601-0-601

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

50 оценок поставлено средняя 4.18

Все промокоды Буковоеда — книги со скидками

Сеть книжных магазинов Буквоед предлагает заказать книги с доставкой по России или самовывозом из ближайшего филиала. В каталоге представлен выбор современных и классических произведений, учебной литературы, а также канцелярских товаров и продукции для детей. Используя купоны Буквое ... да, книги можно покупать с дисконтом. Все актуальные акции магазина собраны на этой странице. Чтобы экономить еще больше, можно стать участником программы лояльности, накапливать баллы и оплачивать ими книги при заказе.


Посетить Буквоед
Контакты Буквоед

Юридический адрес:
192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, литер Б

Телефон:
8 800 250 06 18, +7 (812) 601-0-601

Соц. сети:

vkfacebook instagram

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Специальные предложения от Буквоед

Как купить книги в Буквоеде со скидкой, используя промокоды

В этом разделе собраны общедоступные скидочные купоны книжного магазина, доступные всем, и промокоды для активации специальных дисконтных предложений. Они представляют собой специальные комбинации символов, ввод которых в окне заказа активирует скидку. Чтобы получить ее в интернет-магазине, нужно:

  1. Выбрать интересующую акцию и открыть ее купон.

  2. Скопировать промокод и перейти в каталог магазина по ссылке.

  3. Выбрать в каталоге книги, участвующие в акции, и добавить их в корзину.

  4. Перейти в корзину для оформления заказа.

  5. Найти пункт «Указать промокод» в нижней части окна заказа и активировать его.

  6. В открывшееся поле ввода вставить код купона и применить его для пересчета стоимости.

  7. Завершить оформление заказа.

При заказе необходимо учитывать, что не все акции сочетаются друг с другом. Например, промокод может быть не сработать при покупке товара, доступного всем с крупной скидкой, или при оплате заказа бонусными баллами.

Подробнее о книжном интернет-магазине Буквоед

Книжная сеть Буквоед — это одна из крупнейших российских книготорговых организаций. Компания владеет сотнями розничных точек в стране и онлайн-порталом, на котором можно заказать печатную продукцию. В интернет-магазине представлены тысячи книг, среди которых новые произведения современных авторов, классические сочинения, учебная литература, периодические издания. Можно заказать их со скидкой, участвуя в акциях и используя промокоды интернет-магазина, собранные на этой странице.

Книги и другие товары со скидками в магазине Буквоед

В интернет-магазине Буквоед доступен большой выбор книг со скидками. Здесь также можно купить с дисконтом печатную продукцию, канцтовары, игрушки и другие товары для детей. В разделе «Акции» представлен список актуальных предложений со скидками, действующих для всех читателей. На сайте также представлена рубрика «Книги с полки», в которой собраны демонстрационные экземпляры книг. Они имеют небольшие следы использования, но зато доступны с большой уценкой.

Чтобы получить еще больше скидок, можно установить приложение книжного магазина, зарегистрироваться в нем и подписаться на рассылку уведомлений. Компания периодически будет присылать персональные дисконтные предложения.

Программа лояльности для постоянных читателей

Для постоянных клиентов в магазине действует программа лояльности «Карта знакового читателя». Чтобы принять в ней участие, нужно оформить покупку на сумму от 1000 рублей, получить карту и активировать ее. Активация возможна на сайте, в приложении или одном из отделений сети Буквоед.

Участники программы лояльности получают бонусы с каждой покупки. Чем больше общая сумма заказов читателя — тем выше процент от суммы в чеке, зачисляемый на бонусный баланс. Для новичков он составляет 2,5% на онлайн-заказы и 5% — на покупки в магазинах, а для активных клиентов может достигать 7,5 и 15% соответственно.

Бонусы начисляются после получения заказа и активируются в течение 14 дней. Их можно использовать для оплаты следующих покупок, погашая до 100% от их стоимости. Срок действия бонусных баллов составляет 180 дней.

Способы оплаты заказов

Оплатить заказ в интернет-магазине можно заранее и при получении. Для оплаты на сайте при заказе используется платежный сервис Сбербанка. Поддерживаются российские и иностранные банковские карты систем Мир, Visa, MasterCard, JCB. Юридическим лицам также доступен безналичный расчет на реквизиты компании.

При выборе оплаты в момент получения используется наличный расчет. Возможность оплаты картой необходимо уточнять во время оформления заказа. Расчет картой возможен при выборе адресной курьерской доставки или самовывозе из пункта выдачи.

Доставка покупок в Буквоеде

Выбор доступных способов доставки и ее длительность зависит от города проживания читателя. В населенных пунктах присутствия сети Буквоед возможен бесплатный самовывоз заказа из ближайшего книжного магазина компании. В некоторых городах также возможна доставка до пунктов выдачи партнеров, но эта услуга платная. Ее стоимость рассчитывается во время оформления заказа.

Доставка по территории РФ возможна курьерскими компаниями и Почтой России. Список городов, в которых можно заказать отправку на адрес, выводится при оформлении покупки. Если ни один из способов быстрой доставки недоступен, пересылка осуществляется Почтой России. Эта опция доступна на всей территории страны. Стоимость доставки рассчитывается при оформлении заказа. Если посылка отправляется наложенным платежом, перевозчик дополнительно взымает оплату за обратную пересылку денег.

Условия возврата

По условиям книжного магазина отказаться от товара можно в любой момент до его получения. Возврат продукции надлежащего качества после ее передачи покупателю возможен в течение 7 дней при условии сохранения упаковки и отсутствия следов использования. Стоит учитывать, что защитная полиэтиленовая пленка, в которую может быть запаяна книга, тоже считается упаковкой, и после ее снятия вернуть товар уже нельзя.

 

При обнаружении дефектов (брак переплета, склеенные или непропечатанные страницы и т. д.) вернуть бракованный товар можно в течение 14 дней с момента получения. Если заказ был получен самовывозом из магазина, для возврата следует обратиться в пункт выдачи. В остальных случаях пересылка книг продавцу осуществляется почтой за счет клиента. В посылку с возвращаемыми товарами необходимо вложить письменное заявление. Средства, потраченные на заказ, вернут в течение 10 дней.

Часто задаваемые вопросы про Буквоед

★ Какие есть скидки в магазине Буквоед?

В книжном магазине регулярно проводятся акции, в рамках которых покупатели получают дисконт на первый заказ, избранные издания, подборки книг и другие позиции.

★ Где найти промокоды магазина Буквоед?

Все акции интернет-магазина, действующие сегодня, доступны здесь и в его приложении. Актуальные промокоды на скидку при покупке книг можно найти на этой странице.

★ Есть ли бесплатная доставка в магазине Буквоед?

Бесплатная доставка на постоянной основе возможна при выборе самовывоза из ближайшего магазина. В рамках акций возможно пересылка за счет продавца покупок на сумму, превышающую оговоренный правилами акции лимит.

★ Сколько занимает доставка в Буквоеде?

Сроки доставки зависят от наличия выбранных позиций на складе и адреса получателя. Они составляют от 1 до 30 дней.

★ Как получать бонусы Буквоеда?

Бонусы начисляются за каждую покупку, сделанную в магазине или на сайте. Дополнительные баллы можно получать, оставляя отзывы о книгах, добавляя любимых авторов и совершая другие действия, предусмотренные программой лояльности.

Лучшие промокоды Буквоед

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