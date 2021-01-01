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Сеть книжных магазинов Буквоед предлагает заказать книги с доставкой по России или самовывозом из ближайшего филиала. В каталоге представлен выбор современных и классических произведений, учебной литературы, а также канцелярских товаров и продукции для детей. Используя купоны Буквое ... да, книги можно покупать с дисконтом. Все актуальные акции магазина собраны на этой странице. Чтобы экономить еще больше, можно стать участником программы лояльности, накапливать баллы и оплачивать ими книги при заказе.
Юридический адрес:
192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, литер Б
Телефон:
8 800 250 06 18, +7 (812) 601-0-601
Соц. сети:
50 оценок поставлено средняя 4.18
Сеть книжных магазинов Буквоед предлагает заказать книги с доставкой по России или самовывозом из ближайшего филиала. В каталоге представлен выбор современных и классических произведений, учебной литературы, а также канцелярских товаров и продукции для детей. Используя купоны Буквое ... да, книги можно покупать с дисконтом. Все актуальные акции магазина собраны на этой странице. Чтобы экономить еще больше, можно стать участником программы лояльности, накапливать баллы и оплачивать ими книги при заказе.
Юридический адрес:
192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, литер Б
Телефон:
8 800 250 06 18, +7 (812) 601-0-601
Соц. сети:
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В этом разделе собраны общедоступные скидочные купоны книжного магазина, доступные всем, и промокоды для активации специальных дисконтных предложений. Они представляют собой специальные комбинации символов, ввод которых в окне заказа активирует скидку. Чтобы получить ее в интернет-магазине, нужно:
Выбрать интересующую акцию и открыть ее купон.
Скопировать промокод и перейти в каталог магазина по ссылке.
Выбрать в каталоге книги, участвующие в акции, и добавить их в корзину.
Перейти в корзину для оформления заказа.
Найти пункт «Указать промокод» в нижней части окна заказа и активировать его.
В открывшееся поле ввода вставить код купона и применить его для пересчета стоимости.
Завершить оформление заказа.
При заказе необходимо учитывать, что не все акции сочетаются друг с другом. Например, промокод может быть не сработать при покупке товара, доступного всем с крупной скидкой, или при оплате заказа бонусными баллами.
Книжная сеть Буквоед — это одна из крупнейших российских книготорговых организаций. Компания владеет сотнями розничных точек в стране и онлайн-порталом, на котором можно заказать печатную продукцию. В интернет-магазине представлены тысячи книг, среди которых новые произведения современных авторов, классические сочинения, учебная литература, периодические издания. Можно заказать их со скидкой, участвуя в акциях и используя промокоды интернет-магазина, собранные на этой странице.
В интернет-магазине Буквоед доступен большой выбор книг со скидками. Здесь также можно купить с дисконтом печатную продукцию, канцтовары, игрушки и другие товары для детей. В разделе «Акции» представлен список актуальных предложений со скидками, действующих для всех читателей. На сайте также представлена рубрика «Книги с полки», в которой собраны демонстрационные экземпляры книг. Они имеют небольшие следы использования, но зато доступны с большой уценкой.
Чтобы получить еще больше скидок, можно установить приложение книжного магазина, зарегистрироваться в нем и подписаться на рассылку уведомлений. Компания периодически будет присылать персональные дисконтные предложения.
Для постоянных клиентов в магазине действует программа лояльности «Карта знакового читателя». Чтобы принять в ней участие, нужно оформить покупку на сумму от 1000 рублей, получить карту и активировать ее. Активация возможна на сайте, в приложении или одном из отделений сети Буквоед.
Участники программы лояльности получают бонусы с каждой покупки. Чем больше общая сумма заказов читателя — тем выше процент от суммы в чеке, зачисляемый на бонусный баланс. Для новичков он составляет 2,5% на онлайн-заказы и 5% — на покупки в магазинах, а для активных клиентов может достигать 7,5 и 15% соответственно.
Бонусы начисляются после получения заказа и активируются в течение 14 дней. Их можно использовать для оплаты следующих покупок, погашая до 100% от их стоимости. Срок действия бонусных баллов составляет 180 дней.
Оплатить заказ в интернет-магазине можно заранее и при получении. Для оплаты на сайте при заказе используется платежный сервис Сбербанка. Поддерживаются российские и иностранные банковские карты систем Мир, Visa, MasterCard, JCB. Юридическим лицам также доступен безналичный расчет на реквизиты компании.
При выборе оплаты в момент получения используется наличный расчет. Возможность оплаты картой необходимо уточнять во время оформления заказа. Расчет картой возможен при выборе адресной курьерской доставки или самовывозе из пункта выдачи.
Выбор доступных способов доставки и ее длительность зависит от города проживания читателя. В населенных пунктах присутствия сети Буквоед возможен бесплатный самовывоз заказа из ближайшего книжного магазина компании. В некоторых городах также возможна доставка до пунктов выдачи партнеров, но эта услуга платная. Ее стоимость рассчитывается во время оформления заказа.
Доставка по территории РФ возможна курьерскими компаниями и Почтой России. Список городов, в которых можно заказать отправку на адрес, выводится при оформлении покупки. Если ни один из способов быстрой доставки недоступен, пересылка осуществляется Почтой России. Эта опция доступна на всей территории страны. Стоимость доставки рассчитывается при оформлении заказа. Если посылка отправляется наложенным платежом, перевозчик дополнительно взымает оплату за обратную пересылку денег.
По условиям книжного магазина отказаться от товара можно в любой момент до его получения. Возврат продукции надлежащего качества после ее передачи покупателю возможен в течение 7 дней при условии сохранения упаковки и отсутствия следов использования. Стоит учитывать, что защитная полиэтиленовая пленка, в которую может быть запаяна книга, тоже считается упаковкой, и после ее снятия вернуть товар уже нельзя.
При обнаружении дефектов (брак переплета, склеенные или непропечатанные страницы и т. д.) вернуть бракованный товар можно в течение 14 дней с момента получения. Если заказ был получен самовывозом из магазина, для возврата следует обратиться в пункт выдачи. В остальных случаях пересылка книг продавцу осуществляется почтой за счет клиента. В посылку с возвращаемыми товарами необходимо вложить письменное заявление. Средства, потраченные на заказ, вернут в течение 10 дней.
В книжном магазине регулярно проводятся акции, в рамках которых покупатели получают дисконт на первый заказ, избранные издания, подборки книг и другие позиции.
Все акции интернет-магазина, действующие сегодня, доступны здесь и в его приложении. Актуальные промокоды на скидку при покупке книг можно найти на этой странице.
Бесплатная доставка на постоянной основе возможна при выборе самовывоза из ближайшего магазина. В рамках акций возможно пересылка за счет продавца покупок на сумму, превышающую оговоренный правилами акции лимит.
Сроки доставки зависят от наличия выбранных позиций на складе и адреса получателя. Они составляют от 1 до 30 дней.
Бонусы начисляются за каждую покупку, сделанную в магазине или на сайте. Дополнительные баллы можно получать, оставляя отзывы о книгах, добавляя любимых авторов и совершая другие действия, предусмотренные программой лояльности.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Минус 10% на все книги из раздела акции с промокодом Буквоед
|Boo***
|Скидка
|Экономия 15% при покупке мотивационных книг от ЭКСМО
|не требуется
|Скидка
|Минус 10% на покупку российских детективов по купону Буквоед
|не требуется
|Скидка
|Успей купить пазлы и настольные игры с выгодой 10%
|не требуется
|Скидка
|Минус 10% на книги по психологии по купону Буквоед
|не требуется
|Скидка
|Лучшие зарубежные детективы с выгодой до 10%
|не требуется
|Скидка
|Подборка книг по русскому языку дешевле на 10% с купоном Буквоед на скидку
|не требуется
|Скидка
|Бесплатная доставка в пункты выдачи заказов
|не требуется