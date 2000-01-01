26 оценок поставлено средняя 4.46
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Новинки литературы, бестселлеры и классические произведения, а также канцелярские принадлежности и другие товары можно купить с существенной скидкой по актуальным промокодам от Читай-города. Еще здесь действует выгодная бонусная система, проводятся акции, распродажи и интересные мер ... оприятия для клиентов. С ритейлером сотрудничают популярные российские издательства Эксмо, АСТ, Азбука, Альпина Паблишер и Росмэн. Для тех, кто затрудняется с выбором, магазин предлагает интересные подборки и рубрику «Что еще почитать?».
Юридический адрес:
127322, г. Москва, Огородный проезд, д.20, стр.27
Телефон:
8 (800) 444-8-444
Соц. сети:
26 оценок поставлено средняя 4.46
Новинки литературы, бестселлеры и классические произведения, а также канцелярские принадлежности и другие товары можно купить с существенной скидкой по актуальным промокодам от Читай-города. Еще здесь действует выгодная бонусная система, проводятся акции, распродажи и интересные мер ... оприятия для клиентов. С ритейлером сотрудничают популярные российские издательства Эксмо, АСТ, Азбука, Альпина Паблишер и Росмэн. Для тех, кто затрудняется с выбором, магазин предлагает интересные подборки и рубрику «Что еще почитать?».
Юридический адрес:
127322, г. Москва, Огородный проезд, д.20, стр.27
Телефон:
8 (800) 444-8-444
Соц. сети:
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Торговая сеть Читай-город основана в 2009 году, а в 2012 году открылся онлайн-магазин с уникальным ассортиментом книг, настольных игр, наборов для творчества, канцелярии и сувениров. Сегодня ритейлер располагает сетью из более 500 торговых залов и около 1000 пунктов самовывоза, расположенных по всей России. В своей работе торговая компания опирается на товарное разнообразие, клиентоориентированность и единый европейский стандарт обустройства магазинов, независимо от величины города и удаленности региона.
В интернет-магазине Читай-город можно заказать триллеры, фэнтези, комиксы, мангу, любовные романы, мистику, детективы и литературу других жанров. Сайт магазина имеет удобную навигацию и рубрикатор, где легко найти увлекательные релизы, бестселлеры, классику и современную прозу. Кроме книг, в интернет-магазине большой выбор канцтоваров, настольных игр, игрушек и других товаров.
В торговых залах сети регулярно проводятся мастер-классы, тренинги, встречи с авторами и другие мероприятия. Компания также участвует в благотворительных проектах. Для интернет-покупателей Читай-город систематически предлагает выгодные промокоды, благодаря которым можно получить персональную скидку на покупки.
Бессменной популярностью торговой сети пользуется классика. Этот культурный пласт активно осваивает новое поколение. Постоянные продажи имеют Ремарк, Оруэлл, Булгаков. Летом, когда школьникам нужна литература на каникулы, в разы вырастают продажи произведений Пушкина, Толстого, Лермонтова, Салтыкова-Щедрина, Бунина, Достоевского, Гоголя и других классических авторов. Часто покупают легкие детективы, дамские романы, обучающую и эзотерическую литературу. Также востребованы книги из разделов «Новинки» и «Лучшие из лучших».
Клиенты, сделавшие покупку в торговой сети или заказ в онлайн-магазине Читай-город на сумму от 1000 рублей, получают право на участие в бонусной программе ритейлера. Для этого нужно заполнить анкету на сайте магазина и добавить к заказу бонусную карту. После активации карты клиентам начисляются бонусы в размере, зависящем от общей суммы покупки. При заказе на сумму до 9999 рублей количество баллов составит 2,5%, от 10 000 до 19 999 рублей – 3,5%, от 20 000 до 29 999 рублей – 4,5%, 30 000 до 39 999 рублей – 5,5%, от 40 000 рублей – 7,5%. При покупках в розничных магазинов торговой сети и предъявлении пластиковой карты бонусов будет в два раза выше. Накопленными баллами можно оплатить до 100% от стоимости заказа.
Оплатить заказ можно онлайн картой на сайте, наличными или картой при получении. Важно учитывать, что при оплате наложенном платежом придется заплатить 2% комиссии на Почте России. К оплате на сайте Читай-город принимаются банковские карты Visa и MasterCard, Мир. Транзакции с банковскими картами осуществляются с применением 3D-Secure с перенаправлением на платежную страницу банка. Вся платежная информация клиента передается в зашифрованном виде, поэтому введенные данные не предоставляются третьим лицам.
Заказы, сделанные на сайте Читай-город, отправляются во все населенные пункты России с московского склада. Из вариантов доставки доступны курьерская служба, отправка почтой и самовывоз из пунктов Связной, PickPoint, СДЭК, BoxBerry, IML, DPD, 5Post, GURU и СберЛогистика.
В магазины торговой сети доставка бесплатная, а стоимость транспортных услуг до пункта выдачи и посредством курьера зависит от удаленности адреса клиента и отображается во время оформления заказа. При передаче предоплаченного заказа курьер или сотрудник пункта выдачи может запросить удостоверение личности.
Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после вручения – в течение 7 дней. Возврат качественного товара допустим при условии сохранения его товарного вида, потребительских свойств и наличия отгрузочных документов. Нарушение упаковки (в том числе целлофановой пленки) является нарушением товарного вида, и такие изделия не принимаются к возврату.
Можно отправить покупку обратно Почтой России или принести ее в любой розничный магазин. Претензии по товару ненадлежащего качества принимаются в форме обратной связи, которая есть в правилах продаж интернет-магазина Читай-город. После того как товар придет на склад продавца, деньги будут возвращены покупателю в течение 10 дней тем способом, которыми они были уплачены.
Опубликованные на этом сайте скидочные купоны содержат описание акций и промокоды. Чтобы воспользоваться спецпредложением, нужно:
Найти подходящий купон и ознакомиться с условиями акции или промокода.
Кликнуть на промокод и перейти на сайт магазина.
Добавить товары в корзину и перейти в нее.
Вставить промокод в специальное поле и нажать «Активировать».
После активации промокода сумма заказа уменьшится на указанный номинал.
Сроки доставки зависят от удаленности региона от Москвы и выбранного способа получения. Примерный срок указан в карточке заказа.
Да, если товар заказывался самовывозом из магазинов торговой сети Читай-город. При курьерской доставке, получении из пунктов выдачи и отправке Почтой России частичный выкуп невозможен.
Бонусы начисляются сразу после получения заказа, а потратить их можно через 14 дней.
Это зависит от пункта выдачи. Сроки хранения по каждому поставщику услуг указаны на сайте магазина в разделе «Оплата и доставка».
Карта выдается при покупке от 1000 рублей. Ее можно оформить на кассе или добавить в интернет-заказ. Чтобы активировать бонусную карту, необходимо заполнить анкету клиента на сайте магазина или в торговом зале фирменной сети.
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