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26 оценок поставлено средняя 4.46

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Скидки интернет-магазина Читай-город

Новинки литературы, бестселлеры и классические произведения, а также канцелярские принадлежности и другие товары можно купить с существенной скидкой по актуальным промокодам от Читай-города. Еще здесь действует выгодная бонусная система, проводятся акции, распродажи и интересные мер ... оприятия для клиентов. С ритейлером сотрудничают популярные российские издательства Эксмо, АСТ, Азбука, Альпина Паблишер и Росмэн. Для тех, кто затрудняется с выбором, магазин предлагает интересные подборки и рубрику «Что еще почитать?».


Посетить Читай-город
Контакты Читай-город

Юридический адрес:
127322, г. Москва, Огородный проезд, д.20, стр.27

Телефон:
8 (800) 444-8-444

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

26 оценок поставлено средняя 4.46

Скидки интернет-магазина Читай-город

Новинки литературы, бестселлеры и классические произведения, а также канцелярские принадлежности и другие товары можно купить с существенной скидкой по актуальным промокодам от Читай-города. Еще здесь действует выгодная бонусная система, проводятся акции, распродажи и интересные мер ... оприятия для клиентов. С ритейлером сотрудничают популярные российские издательства Эксмо, АСТ, Азбука, Альпина Паблишер и Росмэн. Для тех, кто затрудняется с выбором, магазин предлагает интересные подборки и рубрику «Что еще почитать?».


Посетить Читай-город
Контакты Читай-город

Юридический адрес:
127322, г. Москва, Огородный проезд, д.20, стр.27

Телефон:
8 (800) 444-8-444

Соц. сети:

vkfacebook instagram

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Специальные предложения от Читай-город

Об интернет-магазине Читай-город

Торговая сеть Читай-город основана в 2009 году, а в 2012 году открылся онлайн-магазин с уникальным ассортиментом книг, настольных игр, наборов для творчества, канцелярии и сувениров. Сегодня ритейлер располагает сетью из более 500 торговых залов и около 1000 пунктов самовывоза, расположенных по всей России. В своей работе торговая компания опирается на товарное разнообразие, клиентоориентированность и единый европейский стандарт обустройства магазинов, независимо от величины города и удаленности региона.

В интернет-магазине Читай-город можно заказать триллеры, фэнтези, комиксы, мангу, любовные романы, мистику, детективы и литературу других жанров. Сайт магазина имеет удобную навигацию и рубрикатор, где легко найти увлекательные релизы, бестселлеры, классику и современную прозу. Кроме книг, в интернет-магазине большой выбор канцтоваров, настольных игр, игрушек и других товаров.

В торговых залах сети регулярно проводятся мастер-классы, тренинги, встречи с авторами и другие мероприятия. Компания также участвует в благотворительных проектах. Для интернет-покупателей Читай-город систематически предлагает выгодные промокоды, благодаря которым можно получить персональную скидку на покупки. 

Популярные товары интернет-магазина

Бессменной популярностью торговой сети пользуется классика. Этот культурный пласт активно осваивает новое поколение. Постоянные продажи имеют Ремарк, Оруэлл, Булгаков. Летом, когда школьникам нужна литература на каникулы, в разы вырастают продажи произведений Пушкина, Толстого, Лермонтова, Салтыкова-Щедрина, Бунина, Достоевского, Гоголя и других классических авторов. Часто покупают легкие детективы, дамские романы, обучающую и эзотерическую литературу. Также востребованы книги из разделов «Новинки» и «Лучшие из лучших».

Программа лояльности

Клиенты, сделавшие покупку в торговой сети или заказ в онлайн-магазине Читай-город на сумму от 1000 рублей, получают право на участие в бонусной программе ритейлера. Для этого нужно заполнить анкету на сайте магазина и добавить к заказу бонусную карту. После активации карты клиентам начисляются бонусы в размере, зависящем от общей суммы покупки. При заказе на сумму до 9999 рублей количество баллов составит 2,5%, от 10 000 до 19 999 рублей – 3,5%, от 20 000 до 29 999 рублей – 4,5%, 30 000 до 39 999 рублей – 5,5%, от 40 000 рублей – 7,5%. При покупках в розничных магазинов торговой сети и предъявлении пластиковой карты бонусов будет в два раза выше. Накопленными баллами можно оплатить до 100% от стоимости заказа.

Способы оплаты

Оплатить заказ можно онлайн картой на сайте, наличными или картой при получении. Важно учитывать, что при оплате наложенном платежом придется заплатить 2% комиссии на Почте России. К оплате на сайте Читай-город принимаются банковские карты Visa и MasterCard, Мир. Транзакции с банковскими картами осуществляются с применением 3D-Secure с перенаправлением на платежную страницу банка. Вся платежная информация клиента передается в зашифрованном виде, поэтому введенные данные не предоставляются третьим лицам.

Варианты доставки

Заказы, сделанные на сайте Читай-город, отправляются во все населенные пункты России с московского склада. Из вариантов доставки доступны курьерская служба, отправка почтой и самовывоз из пунктов Связной, PickPoint, СДЭК, BoxBerry, IML, DPD, 5Post, GURU и СберЛогистика. 

В магазины торговой сети доставка бесплатная, а стоимость транспортных услуг до пункта выдачи и посредством курьера зависит от удаленности адреса клиента и отображается во время оформления заказа. При передаче предоплаченного заказа курьер или сотрудник пункта выдачи может запросить удостоверение личности.

Условия возврата

Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после вручения – в течение 7 дней. Возврат качественного товара допустим при условии сохранения его товарного вида, потребительских свойств и наличия отгрузочных документов. Нарушение упаковки (в том числе целлофановой пленки) является нарушением товарного вида, и такие изделия не принимаются к возврату. 

Можно отправить покупку обратно Почтой России или принести ее в любой розничный магазин. Претензии по товару ненадлежащего качества принимаются в форме обратной связи, которая есть в правилах продаж интернет-магазина Читай-город. После того как товар придет на склад продавца, деньги будут возвращены покупателю в течение 10 дней тем способом, которыми они были уплачены.

Как воспользоваться промокодом интернет-магазина Читай-город

Опубликованные на этом сайте скидочные купоны содержат описание акций и промокоды. Чтобы воспользоваться спецпредложением, нужно:

  1. Найти подходящий купон и ознакомиться с условиями акции или промокода.

  2. Кликнуть на промокод и перейти на сайт магазина.

  3. Добавить товары в корзину и перейти в нее.

  4. Вставить промокод в специальное поле и нажать «Активировать».

После активации промокода сумма заказа уменьшится на указанный номинал.

Часто задаваемые вопросы про Читай-город

★ Каковы сроки доставки?

Сроки доставки зависят от удаленности региона от Москвы и выбранного способа получения. Примерный срок указан в карточке заказа.

★ Можно ли частично выкупить заказ?

Да, если товар заказывался самовывозом из магазинов торговой сети Читай-город. При курьерской доставке, получении из пунктов выдачи и отправке Почтой России частичный выкуп невозможен.

★ Как начисляются бонусы и когда их можно потратить?

Бонусы начисляются сразу после получения заказа, а потратить их можно через 14 дней.

★ Сколько дней товар может храниться в пункте самовывоза?

Это зависит от пункта выдачи. Сроки хранения по каждому поставщику услуг указаны на сайте магазина в разделе «Оплата и доставка».

★ Как получить бонусную карту?

Карта выдается при покупке от 1000 рублей. Ее можно оформить на кассе или добавить в интернет-заказ. Чтобы активировать бонусную карту, необходимо заполнить анкету клиента на сайте магазина или в торговом зале фирменной сети.

Лучшие промокоды Читай-город

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