Об интернет-магазине Читай-город

Торговая сеть Читай-город основана в 2009 году, а в 2012 году открылся онлайн-магазин с уникальным ассортиментом книг, настольных игр, наборов для творчества, канцелярии и сувениров. Сегодня ритейлер располагает сетью из более 500 торговых залов и около 1000 пунктов самовывоза, расположенных по всей России. В своей работе торговая компания опирается на товарное разнообразие, клиентоориентированность и единый европейский стандарт обустройства магазинов, независимо от величины города и удаленности региона.

В интернет-магазине Читай-город можно заказать триллеры, фэнтези, комиксы, мангу, любовные романы, мистику, детективы и литературу других жанров. Сайт магазина имеет удобную навигацию и рубрикатор, где легко найти увлекательные релизы, бестселлеры, классику и современную прозу. Кроме книг, в интернет-магазине большой выбор канцтоваров, настольных игр, игрушек и других товаров.

В торговых залах сети регулярно проводятся мастер-классы, тренинги, встречи с авторами и другие мероприятия. Компания также участвует в благотворительных проектах. Для интернет-покупателей Читай-город систематически предлагает выгодные промокоды, благодаря которым можно получить персональную скидку на покупки.

Популярные товары интернет-магазина

Бессменной популярностью торговой сети пользуется классика. Этот культурный пласт активно осваивает новое поколение. Постоянные продажи имеют Ремарк, Оруэлл, Булгаков. Летом, когда школьникам нужна литература на каникулы, в разы вырастают продажи произведений Пушкина, Толстого, Лермонтова, Салтыкова-Щедрина, Бунина, Достоевского, Гоголя и других классических авторов. Часто покупают легкие детективы, дамские романы, обучающую и эзотерическую литературу. Также востребованы книги из разделов «Новинки» и «Лучшие из лучших».

Программа лояльности

Клиенты, сделавшие покупку в торговой сети или заказ в онлайн-магазине Читай-город на сумму от 1000 рублей, получают право на участие в бонусной программе ритейлера. Для этого нужно заполнить анкету на сайте магазина и добавить к заказу бонусную карту. После активации карты клиентам начисляются бонусы в размере, зависящем от общей суммы покупки. При заказе на сумму до 9999 рублей количество баллов составит 2,5%, от 10 000 до 19 999 рублей – 3,5%, от 20 000 до 29 999 рублей – 4,5%, 30 000 до 39 999 рублей – 5,5%, от 40 000 рублей – 7,5%. При покупках в розничных магазинов торговой сети и предъявлении пластиковой карты бонусов будет в два раза выше. Накопленными баллами можно оплатить до 100% от стоимости заказа.

Способы оплаты

Оплатить заказ можно онлайн картой на сайте, наличными или картой при получении. Важно учитывать, что при оплате наложенном платежом придется заплатить 2% комиссии на Почте России. К оплате на сайте Читай-город принимаются банковские карты Visa и MasterCard, Мир. Транзакции с банковскими картами осуществляются с применением 3D-Secure с перенаправлением на платежную страницу банка. Вся платежная информация клиента передается в зашифрованном виде, поэтому введенные данные не предоставляются третьим лицам.

Варианты доставки

Заказы, сделанные на сайте Читай-город, отправляются во все населенные пункты России с московского склада. Из вариантов доставки доступны курьерская служба, отправка почтой и самовывоз из пунктов Связной, PickPoint, СДЭК, BoxBerry, IML, DPD, 5Post, GURU и СберЛогистика.

В магазины торговой сети доставка бесплатная, а стоимость транспортных услуг до пункта выдачи и посредством курьера зависит от удаленности адреса клиента и отображается во время оформления заказа. При передаче предоплаченного заказа курьер или сотрудник пункта выдачи может запросить удостоверение личности.

Условия возврата

Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после вручения – в течение 7 дней. Возврат качественного товара допустим при условии сохранения его товарного вида, потребительских свойств и наличия отгрузочных документов. Нарушение упаковки (в том числе целлофановой пленки) является нарушением товарного вида, и такие изделия не принимаются к возврату.

Можно отправить покупку обратно Почтой России или принести ее в любой розничный магазин. Претензии по товару ненадлежащего качества принимаются в форме обратной связи, которая есть в правилах продаж интернет-магазина Читай-город. После того как товар придет на склад продавца, деньги будут возвращены покупателю в течение 10 дней тем способом, которыми они были уплачены.