Подробнее об издательстве МИФ

«Манн, Иванов и Фербер» — московское книжное издательство, основанное в 2005 году. С 2014 года контрольный пакет его акций принадлежит «Эксмо». МИФ специализируется на выпуске литературы, охватывающей широкий спектр тематик. В портфолио компании — книги по бизнесу, маркетингу, тайм-менеджменту и личностному росту, а также научно-популярная и художественная проза.

Специалисты издательства детально прорабатывают все моменты при выпуске литературы, уделяя внимание не только содержанию, но и оформлению. Они заботятся о качестве бумаги и обложки, дизайне, печати, чтобы процесс чтения был одновременно полезным и приятным, вызывая только положительные эмоции. Чтобы сделать литературу доступнее, MIF поддерживает программу лояльности, предлагает бесплатную доставку книг, регулярно проводит акции. Найти актуальные промокоды для получения скидок и другие специальные предложения компании можно на этой странице. Здесь собраны все действующие акции издательства.

Литература со скидками от издательства МИФ

За годы работы издательство выпустило более 3000 книг, многие из которых доступны со скидкой. На сайте можно заказать с дисконтом литературу, посвященную бизнесу, менеджменту, личностному и профессиональному росту, саморазвитию. Многие предложения, такие как скидки для постоянных клиентов или на крупные заказы, действуют на весь ассортимент. Помимо классических бумажных книг, дисконт распространяется на их цифровые версии и аудиолитературу.

Программа лояльности для постоянных читателей

Для постоянных клиентов в издательстве предусмотрена программа лояльности, в рамках которой читатели получают баллы за покупки — фишки. Размер кэшбэка составляет от 6% до 10%. Чем больше сумма заказа, тем большая часть от нее засчитывается в виде бонусов на счет. Дополнительно можно получать баллы за регистрацию и другие действия на сайте компании.

Накопленные бонусы эквивалентны рублям, и в дальнейшем их можно использовать для оплаты покупок. Поддерживается погашение баллами любой части стоимости заказа. Электронные и аудиокниги можно оплатить бонусами в полной мере, а при заказе бумажных изданий каждая оплаченная кэшбэком книга обойдется в 1 рубль. Можно использовать фишки и для расчета за доставку. Бонусы нельзя тратить на оплату курсов и подарочных сертификатов, но и они бывают доступны со скидкой в период акций.

Условия оплаты заказов

Покупки в издательстве МИФ можно оплатить разными способами:

наличными при получении;

банковской картой онлайн;

электронными деньгами онлайн;

подарочной картой онлайн;

безналичным переводом.

При внесении предоплаты с использованием банковской карты предоставляется дополнительная скидка 3%, действующая на весь ассортимент. Безналичная оплата доступна только юридическим лицам при оформлении покупки на сумму от 10 тысяч рублей.

Способы доставки покупок в МИФ

Компания предлагает несколько способов доставки заказов, доступность которых зависит от суммы в чеке и адреса получателя. В Москве возможен самовывоз книг со склада, расположенного возле метро Кантемировская. Если сумма заказа превышает минимальный лимит (отличается для разных городов), пересылка осуществляется бесплатно. Мелкие покупки пересылаются Почтой России.

Правила возврата товара в MIF

В издательство можно вернуть книги как надлежащего качества, так и имеющие дефекты. Возврат продукции с явными изъянами, которые обнаруживаются при осмотре в момент получения, возможен только до принятия посылки покупателем. Если выявлены скрытые дефекты, возникшие по вине производителя, такие как перевернутые, пропущенные, перепутанные или зеркальные страницы, возврат возможен в течение 20 дней с момента получения. Оплата пересылки — за счет издательства. Деньги возвращаются на счет, с которого производилась оплата, в течение 10 рабочих дней.

Книги и другие товары надлежащего качества вернуть можно в течение 7 дней с момента получения. Для возврата обязательно сохранение их первоначального вида и отсутствие следов использования. Деньги возвращаются клиенту в течение 10 дней, а транспортные услуги оплачивает покупатель.

Не подлежат возврату книги в электронном формате, загруженные пользователем. Вернуть деньги за них можно только до момента скачивания файла с сайта издательства.