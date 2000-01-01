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20%
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При единовременном заказе от 10000 рублей к скидке по акции добавим еще 5%. Если книга не участвует в акции, гарантированная скидка — 20%.
10%
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Чем больше покупаете, тем больше кэшбэк. Min кэшбэк - 6% от стоимости заказа.
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Поделитесь с друзьями своим персональным кодом, и они получат скидку 30% на первый заказ, а вы - до 500 рублей на будущие покупки за каждого приведенного друга.
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Дарим сборник активити от МИФа - челленджи, раскраски, упражнения.
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1 фишка = 1 рубль. Вы зарабатываете фишки, когда делаете заказы, на ваш бонусный счет возвращается до 10% от стоимости покупки.
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«Манн, Иванов и Фербер» — крупное российское издательство, за свою историю выпустившее более 3 тысяч книг. В официальном интернет-магазине МИФ представлен полный ассортимент литературы, охватывающий широкий круг тем. Чтобы сделать книги доступнее, компания проводит распродажи, подде ... рживает программу лояльности, дарит различные скидки постоянным покупателям и новичкам. Благодаря кэшбэку можно получать книги бесплатно, используя накопленные бонусы. А собранные на этой странице купоны акций и промокоды МИФ помогут снизить расходы на покупку качественной литературы.
Юридический адрес:
123104, г.Москва, Б. Козихинский пер., д.7, стр.2, оф. 24
Электронная почта:
support@m-i-f.ru
Телефон:
8-800-775-67-41
Соц. сети:
43 оценки поставлены средняя 4.16
«Манн, Иванов и Фербер» — крупное российское издательство, за свою историю выпустившее более 3 тысяч книг. В официальном интернет-магазине МИФ представлен полный ассортимент литературы, охватывающий широкий круг тем. Чтобы сделать книги доступнее, компания проводит распродажи, подде ... рживает программу лояльности, дарит различные скидки постоянным покупателям и новичкам. Благодаря кэшбэку можно получать книги бесплатно, используя накопленные бонусы. А собранные на этой странице купоны акций и промокоды МИФ помогут снизить расходы на покупку качественной литературы.
Юридический адрес:
123104, г.Москва, Б. Козихинский пер., д.7, стр.2, оф. 24
Электронная почта:
support@m-i-f.ru
Телефон:
8-800-775-67-41
Соц. сети:
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«Манн, Иванов и Фербер» — московское книжное издательство, основанное в 2005 году. С 2014 года контрольный пакет его акций принадлежит «Эксмо». МИФ специализируется на выпуске литературы, охватывающей широкий спектр тематик. В портфолио компании — книги по бизнесу, маркетингу, тайм-менеджменту и личностному росту, а также научно-популярная и художественная проза.
Специалисты издательства детально прорабатывают все моменты при выпуске литературы, уделяя внимание не только содержанию, но и оформлению. Они заботятся о качестве бумаги и обложки, дизайне, печати, чтобы процесс чтения был одновременно полезным и приятным, вызывая только положительные эмоции. Чтобы сделать литературу доступнее, MIF поддерживает программу лояльности, предлагает бесплатную доставку книг, регулярно проводит акции. Найти актуальные промокоды для получения скидок и другие специальные предложения компании можно на этой странице. Здесь собраны все действующие акции издательства.
За годы работы издательство выпустило более 3000 книг, многие из которых доступны со скидкой. На сайте можно заказать с дисконтом литературу, посвященную бизнесу, менеджменту, личностному и профессиональному росту, саморазвитию. Многие предложения, такие как скидки для постоянных клиентов или на крупные заказы, действуют на весь ассортимент. Помимо классических бумажных книг, дисконт распространяется на их цифровые версии и аудиолитературу.
Для постоянных клиентов в издательстве предусмотрена программа лояльности, в рамках которой читатели получают баллы за покупки — фишки. Размер кэшбэка составляет от 6% до 10%. Чем больше сумма заказа, тем большая часть от нее засчитывается в виде бонусов на счет. Дополнительно можно получать баллы за регистрацию и другие действия на сайте компании.
Накопленные бонусы эквивалентны рублям, и в дальнейшем их можно использовать для оплаты покупок. Поддерживается погашение баллами любой части стоимости заказа. Электронные и аудиокниги можно оплатить бонусами в полной мере, а при заказе бумажных изданий каждая оплаченная кэшбэком книга обойдется в 1 рубль. Можно использовать фишки и для расчета за доставку. Бонусы нельзя тратить на оплату курсов и подарочных сертификатов, но и они бывают доступны со скидкой в период акций.
Покупки в издательстве МИФ можно оплатить разными способами:
наличными при получении;
банковской картой онлайн;
электронными деньгами онлайн;
подарочной картой онлайн;
безналичным переводом.
При внесении предоплаты с использованием банковской карты предоставляется дополнительная скидка 3%, действующая на весь ассортимент. Безналичная оплата доступна только юридическим лицам при оформлении покупки на сумму от 10 тысяч рублей.
Компания предлагает несколько способов доставки заказов, доступность которых зависит от суммы в чеке и адреса получателя. В Москве возможен самовывоз книг со склада, расположенного возле метро Кантемировская. Если сумма заказа превышает минимальный лимит (отличается для разных городов), пересылка осуществляется бесплатно. Мелкие покупки пересылаются Почтой России.
В издательство можно вернуть книги как надлежащего качества, так и имеющие дефекты. Возврат продукции с явными изъянами, которые обнаруживаются при осмотре в момент получения, возможен только до принятия посылки покупателем. Если выявлены скрытые дефекты, возникшие по вине производителя, такие как перевернутые, пропущенные, перепутанные или зеркальные страницы, возврат возможен в течение 20 дней с момента получения. Оплата пересылки — за счет издательства. Деньги возвращаются на счет, с которого производилась оплата, в течение 10 рабочих дней.
Книги и другие товары надлежащего качества вернуть можно в течение 7 дней с момента получения. Для возврата обязательно сохранение их первоначального вида и отсутствие следов использования. Деньги возвращаются клиенту в течение 10 дней, а транспортные услуги оплачивает покупатель.
Не подлежат возврату книги в электронном формате, загруженные пользователем. Вернуть деньги за них можно только до момента скачивания файла с сайта издательства.
Промокод издательства МИФ представляет собой комбинацию различных символов (цифры, буквы и т. д.), ввод которой в меню заказа активирует скидку. Найти актуальный код можно на этой странице, а чтобы воспользоваться им, нужно:
Скопировать комбинацию символов из описания акции.
Перейти на сайт издательства.
Найти интересующие книги или другие товары и добавить их в корзину.
Перейти в корзину, чтобы оформить заказ.
Пролистать вниз меню оформления заказа, чтобы найти там поле «Промокод, подарочная карта».
Вставить в поле код купона и применить его для пересчета суммы.
Завершить покупку, указав реквизиты получателя.
Так как для ввода промокода и номера подарочной карты используется общее поле, одновременно воспользоваться ими невозможно. Скидки издательства, такие как дисконт по программе лояльности, можно сочетать.
Компания постоянно предлагает читателям большое количество скидок, в числе которых — дисконт на первый заказ, за предоплату, за привлечение друзей и другие действия, а также за накопленные баллы программы лояльности.
Все действующие спецпредложения компании и ее скидочные купоны, которыми можно воспользоваться сегодня, представлены в подборке на этой странице.
Для постоянных клиентов работает программа лояльности, в рамках которой за каждый заказ начисляются фишки. Их можно в будущем использовать для оплаты новых заказов и доставки.
Большинство скидок в издательстве можно комбинировать, одновременно пользуясь несколькими акционными предложениями. К примеру, сочетаются общедоступный дисконт, промокоды и баллы программы лояльности.
Компания бесплатно доставляет по Москве заказы на сумму от 1,5 тысяч рублей, а по остальной территории России — от 3 тысяч рублей.
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|Код
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|не требуется
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