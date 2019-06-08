"Мне обязательно нужна мужская поддержка": Мария Порошина впервые заговорила о личной жизни

Мария Порошина сообщила, что не любит одиночество и не может без мужской поддержки. Откровениями звезда поделилась в своем блоге.

"Я семейный человек и совсем не люблю одиночества. Некоторые женщины прекрасно живут одни, а мне обязательно нужна мужская поддержка - надежное плечо, друг, с которым могла бы делиться самым сокровенным", - написала Мария Порошина.

При этом актриса сообщила, что не тешит себя иллюзиями и все понимает: "Мечты не всегда совпадают с реальностью. Я отдаю себе в этом отчет".

В последнее время на талантливую актрису много всего навалилось. У Марии не так давно умерла мама. Актриса Наталья Красноярская ей во всем помогала и всегда поддерживала.

mashaaporoshina Я семейный человек и совсем не люблю одиночества...

Кроме того, знаменитость рассталась с мужем Ильей Древновым, с которым прожила 17 лет. От брака с ним у актрисы осталось трое детей: 13-летняя Серафима, девятилетняя Аграфена и трехлетняя Глафира. Поговаривали, что союз Порошиной с Древновым разладился из-за ее востребованности, в то время как у него было плохо с профессиональными предложениями.

Через несколько месяцев после развода актриса родила сына. Долгожданный наследник, которого назвали Андреем, появился на свет в начале 2019 года. Отцовство ребенка - факт весьма таинственный. Знаменитость не распространяется на этот счет.

Артистка снималась и гастролировала со спектаклями всю беременность, сделав перерыв лишь на два месяца до и после родов. Мария вышла из декрета, когда сыну было всего два месяца. Ей необходимо было оплачивать нянь и кормить семью - всего у нее пятеро детей. Старшая Полина родилась от отношений Порошиной с Гошей Куценко.

Кстати, Марии долгое время приписывали роман с партнером по сцене Ярославом Бойко, с которым она снималась в сериале "Всегда говори всегда". Сам Бойко всяческие инсинуации отвергает. "Конечно, ничего не было. Это все глупости. Мы давно привыкли к этому, 15 лет все обсуждают", - не раз заявлял артист.

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