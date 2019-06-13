"Вы на меня не всю жизнь потратили, а остаток вполне возможно": Богомолов поговорил с Собчак

Константин Богомолов стал героем нового выпуска программы "Осторожно, Собчак!". Худрук Театра на Малой Бронной дал Ксении Собчак откровенное интервью.

Пожалуй, это была первая передача Ксении Собчак, в которой она походила, скорее, на школьницу, нежели на агрессивную журналистку, которая пытается выведать у своего визави все самое сокровенное. Например, теледива не церемонилась с Анастасией Волочковой и Ольгой Бузовой. Столкнула лбами светская львица и представительниц тяжелого люкса с дерзкими красотками в купальниках из Инстаграма.

На встречу к Собчак ее возлюбленный приехал на самокате. Ксения Собчак и Константин Богомолов обсудили новую должность режиссера. Конечно, не обошлось без вопросов о личной жизни. В самом начале интервью парочка прогулялась по московским улочкам, мило беседуя на философские темы. В какой-то момент Собчак начала объяснить Богомолову, что она имела в виду, когда речь зашла о его назначении худруком. На что режиссер по-свойски ей заметил: "Я понимаю, родная". Правда, тут же с улыбкой начал оправдываться: "Родная - это обращение у меня ко всем в принципе".

xenia_sobchak Взяла вот интервью у известного режиссера

Потом парочка переместилась на новое рабочее место Константина. От зоркого глаза зрителей не ускользнуло то, что артисты сели, одинаково поставив ноги. На обоих были белые кроссовки. Ксения и Константин чувствовали себя расслаблено, беседа протекала неспешно. Судя по всему, между режиссером и телеведущей царит полное взаимопонимание. Кроме этого, почти всю беседу Константин флиртовал с журналисткой, а она кокетливо смущалась.

Одна из тем разговора касалась соцсетей. Богомолов назвал это параллельной реальностью, где раньше жил и он. Но сейчас он использует эту реальность для поддержки себя в момент депрессий. "Я себе не могу представить, что о ком-то напишу фу-фу-фу, ай-ай-ай. Но знаю, что хаму надо отвечать. Хам питается тем, что ему не отвечают", - сказал Константин.

Говоря о своем назначении, он признался: "Я никогда не верил, что стану худруком. Я боялся, что это может сорваться. Это как правило второго спектакля. Когда прошел хороший дебют, второй будет провальным. Лучше не настраивать себя на хорошее. Ведь если ты ждешь смерти, она не придет. Если чего-то ждать плохого, оно не приходит, но на надо на самом деле ждать".

В конце беседы Собчак сказала Богомолову: "Хочется узнавать про вашу личную жизнь". Режиссер на это сухо ответил, что не комментирует эту тему. Он также посетовал, что интервью быстро закончилось, на что Ксения ответила: "Я не могу свою жизнь тратить на вас". "Вы уже на меня не всю жизнь потратили, а остаток вполне возможно", - сиронизировал Богомолов.

Напомним, слухи о романе Ксении Собчак и Константина Богомолова появились летом 2018 года. При этом телеведущая продолжала делиться в соцсетях кадрами семейной идиллии. Но в декабре Максим снял обручальное кольцо, а через месяц избил Богомолова в одном из столичных кафе. В марте 2019 года Ксения и Максим официально объявили о расставании, опубликовав одновременно сообщения в своих блогах. А в июне стало известно, что Виторган и Собчак официально развелись.

К слову, сейчас Ксения и Константин находятся в Сочи на "Кинотавре". Влюбленные посещают вечеринки, а также позируют фотографам. В Сочи прилетел и Максим Виторган. Все участники любовного треугольника 12 июня оказались на премьере фильма "Давай разведемся". Обошлось без драм - артисты старались избегать друг друга.