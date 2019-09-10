2019-09-10T13:12:35+03:00
Звезды

Анастасия Заворотнюк обратилась с просьбой к поклонникам

Вот уже две недели не утихают слухи об онкологическом заболевании актрисы
Ольга ЛИБГАРДТ
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Роман (на фото слева с табличкой в руке) пропал пять дней назадРоман (на фото слева с табличкой в руке) пропал пять дней назадФото: Личный архив
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Вся страна с замиранием сердца пристально следит за новостями о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк. В августе появилась информация о том, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" якобы нашли онкологию. И вот впервые за долгое время актриса обратилась к публике.

Анастасия Завортнюк предпочитает не комментировать слухи и сплетни о своем возможном недуге. В окружении артистки ранее сообщили, что правду она откроет в сентябре в эфире одного из ток-шоу. Сейчас телезвезда ведет переговоры с федеральными каналами. Мол, она хочет,чтобы ее признание прозвучало на всю страну.

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Попробуем описать няню Вику...
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А некоторое время назад звезда проявилась в соцсетях. "Попробуем описать няню Вику тремя эмодзи? И не забывайте смотреть «Мою прекрасную няню»", - обратилась она к поклонникам в блоге.

Конечно же это сообщение произвело эффект разорвавшейся бомбы. Публика стала активно писать своей любимице. Фолловеры выказывают ей слова поддержки и любви.

Напомним, слухи о страшном недуге Анастасии Заворотнюк распространились со скоростью вихря после того, как журнал "Тайны звезд" разместил статью и фотографию актрисы на обложке. В статье говорится, что якобы у знаменитости заподозрили рак мозга. Будто бы особо наблюдательные разглядели на шее у артистки шрам, который может свидетельствовать о взятии биопсии для диагностирования онкологии. Сама актриса и ее представители не подтверждают данную информацию.

Заворотнюк поставили диагноз по фото.Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, стали шоком. И хотя друзья и коллеги актрисы всё опровергают, в соцсетях уже сравнивают «прекрасную няню» с Жанной Фриске...

ИСТОЧНИК KP.RU

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