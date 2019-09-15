Поздно попала к онкологам: Анастасия Заворотнюк принимала симптомы рака за стресс и усталость

Анастасия Заворотнюк в кругу родных и близких находится в частной клинике паллиативной помощи в Москве. Около полугода назад у актрисы диагностировали подозрение на глиому.

Это самая распространенная опухоль головного мозга. В случае с Анастасией Завортнюк, как пишет сайт "МК", она довольно поздно попала к онкологам.

Основные симптомы - головные боли и рвоту по утрам - она долгое время списывала на отравление, стрессы и напряженный график. Когда врачи подтвердили страшный недуг, Анастасии провели химиолучевую терапию, но желаемого эффекта это не принесло.

Лечение актриса решила продолжить за рубежом. Но и там ей не не смогли помочь. Актриса вернулась в Москву. Ее мучили боли, а обезболивающие не помогали, рассказала врачам мама Заворотнюк в июне.

В столице онкологи предложили ей паллиативную помощь для облегчения мучений. Неделю назад Анастасия обратилась в частную профильную клинику.

Врачи отметили у нее нарушение походки. Это говорило о том, что локализация опухоли увеличилась. А отеки и полнота были следствием приема гормональных препаратов. Ни о каких операциях или интенсивных терапиях речи уже не шло.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/728749" frameborder="0"></iframe> Заворотнюк поставили диагноз по фото.Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, стали шоком. И хотя друзья и коллеги актрисы всё опровергают, в соцсетях уже сравнивают «прекрасную няню» с Жанной Фриске...

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