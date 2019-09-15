Мама Собчак честно рассказала о своем отношении к Богомолову

Людмила Нарусова на следующий день после свадьбы дочери Ксении Собчак появилась в студии программы "Привет, Андрей". Женщина поделилась эмоциями от торжества и разоткровенничалась о своих отношениях с зятем Константином Богомоловым.

Третий день не стихают разговоры о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова. Торжественная церемония наделала немало шума. Невеста и жених после приезда в ЗАГС на катафалке повенчались в храме Вознесения в Сторожах у Никитских ворот, за день Собчак сменила четыре наряда, а когда ее мама Людмила Нарусова покинула банкет, телеведущая устроила эротические танцы в нижнем белье под хит Ирины Аллегровой "Войди в меня".

Гости передачи "Привет, Андрей!" обсудили все детали торжества. Андрей Малахов признался, что маме Собчак было тяжело встать, но она все же нашла в себе силы и пришла в студию.

Как удалось выяснить, Людмилу Нарусову держали в неведении по поводу готовящего бракосочетания. Дочь не раскрывала подробностей свадьбы. Вероятно, она решила поберечь нервы родительницы. Но Людмила Борисовна, по ее признанию, испытала настоящий шок от эпатажной выходки новобрачных у дверей ЗАГСа.

xenia_sobchak Свадебную традицию подорвать можно только изнутри

"Какая я это пережила? Тяжело. Ты же знаешь, режиссер Богомолов там все срежиссировал, но от меня это хранили в страшном секрете и ничего заранее не говорили", - обратилась она к Малахову и рассмеялась.

Сценарий свадьбы от Людмилы Нарусовой скрывалиФото: Иван МАКЕЕВ

Нарусова не скрывает, что до сих пор не отошла: "Когда я вышла из ЗАГСа в соответствующих чувствах и прям под дверью увидела катафалк, то я решила, что прям сейчас меня туда вот... и увезут и по назначению. Это был такой шок!".

xenia_sobchak Ехали непристегнутые на месте гроба

А вот карета, в котором влюбленные приехали на венчание, ей очень понравилась. Людмила Борисовна призналась, что об идее дочери обвенчаться она узнала всего за несколько недель перед назначенной датой. Женщина с трепетом отнеслась к такому решению: "В свое время я тоже венчалась с моим мужем. И считаю, что это, может банально, брак, который заключается на небесах".

Малахов расспросил маму Собчак о новом зяте. Кстати, незадолго до свадьбы Константин принял христианство, иначе было бы невозможно провести таинство.

xenia_sobchak Этот прекрасный день позади, но эмоции продолжают переполнять!

Нарусова не стала скрывать и рассказала правду. По ее признанию, она мало общалась с Константином Богомоловым. "Надеюсь, что свое представление о нем я составлю в ближайшее время. Пока мы вместе провели только отпуск в июле. С его дочкой и с Платоном мы отдыхали на Сардинии", - поведала Людмила Борисовна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/731939" frameborder="0"></iframe> Свадьба Ксении Собчак: пятница, 13-е и катафалк с кровавой надписью.Черный катафалк и пятница, 13-е… Нет, это не начало фильма ужасов. Это Ксения Собчак выходит замуж за Богомолова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Полуголая невеста отказалась брать фамилию мужа»: Новые подробности свадьбы Собчак

Ксения Собчак и Константин Богомолов дерзко скрепили свой семейный союз в пятницу 13-го (подробности)

МНЕНИЕ

Собчачья свадьба

Обозреватель "КП" Наталья Барабаш о брачной церемонии, которая больше напоминала пиар-акцию (подробности)