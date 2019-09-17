Анастасия Заворотнюк перенесла несколько пластических операций

Новый специальный выпуск программы "Пусть говорят" был посвящен Анастасии Заворотнюк, чье имя который день на слуху у всей страны. По некоторым данным, 48-летняя актриса борется с четвертой стадией рака мозга, она впала в опухолевую кому и у нее развилась полиорганная недостаточность.

Гости студии попытались докопаться до истины и выяснить, что же произошло со звездой сериала "Моя прекрасная няня". Ведь ни сама Анастасия Заворотнюк, ни представители ее семьи никак не комментировали слухи и домыслы. Все попытки связаться с супругом артистки Петром Чернышевым не дают результатов.

И пока одни гости студии проводили параллели происходящего с Заворотнюк с тем, что пережила Жанна Фриске, у которой рак мозга начал активно прогрессировать после того, как она родила сына Платона, другие считают, что всему виной стали косметические процедуры. Мол, актриса пользовалась услугами пластических хирургов, а якобы однажды ей даже откачали 20 литров жира.

"Пластические операции она делала. Это я знаю точно", - заявил в эфире "Пусть говорят" пластический хирург Александр Тепляшин. Он также решил поделиться некоторыми фактами, которые ему доподлинно известны, потому что он родился и вырос в семье врачей, а его родственники работают в разных больницах Москвы.

"Она обращалась где-то полгода назад в институт нейрохирургии. Ее консультировали и ей отказали в помощи, так как это глиобластома. Она обратилась в другой медицинский центр, в котором она сейчас находится. Не буду говорить. Ситуация там очень сложная", - поведал специалист. Он отметил, что актрисе и ее семье в такой момент очень нужны деньги, потому что лечение очень дорогое.

Напомним, как удалось выяснить "КП", с большой долей вероятности актриса находится на лечении в одном из самых современных частных медцентров столицы. Особенность этой больницы в том, что все службы в ней работают круглосуточно, а пациентов принимают в любом состоянии. "Когда в других учреждениях тяжелого пациента отправляют домой, там двери всегда открыты. Паллиативная помощь там действительно на высшем уровне", - рассказал источник в медицинских кругах. Но и позволить себе лечение в подобной клинике может не каждый. Перед госпитализацией на счет пациента вносится сумма от восьми тысяч евро. "Сумма не окончательная - как только деньги заканчиваются, надо платить снова. Пребывание в палате реанимации - от одной тысячи евро в сутки", - уточнил врач. Если актрису положили в клинику на прошлой неделе, то речь идет о сумме от 20 тысяч евро.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/728749" frameborder="0"></iframe> Заворотнюк поставили диагноз по фото.Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, стали шоком. И хотя друзья и коллеги актрисы всё опровергают, в соцсетях уже сравнивают «прекрасную няню» с Жанной Фриске...

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