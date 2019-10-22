"Почему я вообще должна что-либо объяснять": Бочкарева дерзко ответила злопыхателям

Наталья Бочкарева, угодившая в наркоманский скандал 28 сентября, разразилась гневной отповедью в адрес завистников. Артистка не понимает причин ненависти и злости со стороны подписчиков, но терпеть травлю не намерена. Кроме того, женщина не позволит называть себя "наркоманкой".

18 октября суд лишил 39-летнюю Наталью Бочкареву водительских прав. Теперь она не сможет управлять автомобилем в течение года и восьми месяцев. Телезвезда на заседание не явилась. После скандала с наркотиками она старается не попадаться на глаза поклонникам. А на днях разместила обращение к публике, в котором рассказала о многочисленных нападках и травле в соцсетях.

"Скажите, пожалуйста, откуда у некоторых из вас ко мне столько ненависти и злости? Я впервые решила не закрывать комментарии под последним постом и получила «целый Камаз» негатива! Неужели вы считаете, что обзывать человека теми ужасными словами, которые я прочла, это нормально?", - спросила звезда сериала "Счастливы вместе" у злопыхателей.

При этом актриса прекрасно понимает интерес народа к своей персоне. "Но поймите и меня правильно. Поверьте, я молчу не просто так. Вы же не знаете и не видите, что происходит по ту сторону экрана на самом деле. Как можете судить? Вот скажите, почему я вообще должна что-либо объяснять? Почему, если ты публичный человек, то, значит, обязательно должен рассказывать о каждом своем шаге на весь мир?", - гневается звезда.

natalia_bochkareva_official !Скажите, пожалуйста, откуда у некоторых из вас ко мне столько ненависти и злости?

В качестве оправдания она привела случаи, когда публичные люди принципиально не показывают определенные вещи из своей жизни. "У меня тоже есть семья, как и у всех вас. Я не хочу, чтобы журналисты вмешивались туда, куда им не нужно, портили мне жизнь в поисках искрометных заголовков, донимали моих детей, друзей и родственников, дежурили под моим домом, выключали свет, выкуривали дымом, чтобы я не могла сидеть в квартире. А некоторые, «особо активные» персонажи, бегали по всем телешоу с целью опорочить, сделать себе и программам рейтинги", - негодует Наталья.

Бочкарева заверила, что ни от кого не прячется. Однако не может спокойно дышать из-за давления. "Вы бы знали какое! Можете сейчас хоть 28 раз перекрутить мои слова и снова начать обзывать, но, прежде, чем это сделать, взгляните себе под нос", - советует знаменитость.

Она призвала публику успокоиться и не переживать. "Процесс разбирательств идет. Убедительная просьба СМИ оставить меня в покое и мирно ждать итог. Лишение прав я комментировать не буду. Все узнаете, я вам обещаю. Но! Называть себя «наркоманкой» тоже не позволю! Хватит! Тем, кто яро высказывается в мой адрес, желаю 300 раз подумать, прежде, чем это сделать... Жизнь расставит все на свои места. Вот тогда и поговорим", - пригрозила Бочкарева.

Напомним, скандал с Наталье Бочкаревой разгорелся 28 сентября. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого, по некоторым данным, была Наталья Бочкарева, для проверки документов. Полицейские обратили внимание на странное поведение женщины. Они спросили, не употребляла ли та запрещенные вещества. Та не стала отпираться и рассказала о спрятанной у себя в трусах купюре с кокаином. Источники в правоохранительных органах уверяют, что задержанная - Наталья Бочкарева. Сама артистка опровергла эту информацию, а позже обратилась к поклонникам. Позже актриса сорвала "Прямой эфир" Андрею Малахову. Наталья должна была стать главной героиней программы и рассказать о том, что же с ней произошло на самом деле. Но на передачу не пришла. Ее близкий друг сообщил, что у Бочкаревой на фоне громкого скандала парализовало половину лица.