У Натальи Бочкаревой роман с личным помощником

После наркоманского скандала, в который угодила Наталья Бочкарева, она решила залечь на дно. Актриса не появляется на людях и вывезла вещи из школы-студии для одаренных детей, которую создала и в которой преподавала. Но в эти непростые времена рядом со звездой сериала "Счастливы вместе" находится ее новый возлюбленный.

Наталья Бочкарева очень дорожила своей школой актерского мастерства для одаренных детей. Актриса открыла ее в сентябре, а идею проекта вынашивала долгое время. Ее во всем поддерживал молодой красавец.

"Сама проводила занятия. На открытии школы ее сопровождал личный помощник Роман. Позже мы узнали, что вроде они вместе живут. Мужчина ни на шаг от нее не отходил", - цитирует сайт mk.ru сотрудницу института, где Бочкарева арендовала помещение.

Что касается возлюбленного актрисы, то о нем известно не так много. Наталья Бочкарева съехалась с ним в 2018 году. Избранник без ума от Натальи и буквально заваливает ее ювелирными подарками, пишет "СтарХит".

"Да, мы живем вместе. Мы вдвоем, и у нас все хорошо. Что касается колечка, то для меня эта игра в «предложение-помолвку-свадьбу» уже давно не актуальна. Мой любимый довольно часто дарит мне ювелирные украшения и без повода. Мы действительно счастливы вместе даже без официально узаконенных отношений. Надеюсь, это уже навсегда", - рассказывала актриса.

Дети Натальи нормально восприняли выбор мамы. 11-летний Иван и 10-летняя Мария родились в браке актрисы с Николаем Борисовым. С ним она познакомилась в вагоне поезда "Москва - Нижний Новгород". Однако в 2010 году супруги подали заявление на развод. По решению суда дети остались с мамой. Бочкаревой также досталась одна из квартир в Москве, в которой она и живет с помощником-красавцем.

Напомним, скандал с Наталье Бочкаревой разгорелся 28 сентября. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого, по некоторым данным, была Наталья Бочкарева, для проверки документов. Полицейские обратили внимание на странное поведение женщины. Они спросили, не употребляла ли та запрещенные вещества. Та не стала отпираться и рассказала о спрятанной у себя в трусах купюре с кокаином. Источники в правоохранительных органах уверяют, что задержанная - Наталья Бочкарева. Сама артистка опровергла эту информацию, а позже обратилась к поклонникам. Позже актриса сорвала "Прямой эфир" Андрею Малахову. Наталья должна была стать главной героиней программы и рассказать о том, что же с ней произошло на самом деле. Но на передачу не пришла. Ее близкий друг сообщил, что у Бочкаревой на фоне громкого скандала парализовало половину лица.