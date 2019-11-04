Загитова показала номер, посвященный покойному тренеру, которая помогала фигуристке перед Олимпиадой 2018

За неделю до старта нового сезона в команде Этери Тутберидзе случилось несчастье. У хореографа Даниила Глейхенгауза умерла мама. Людмила Шалашова была хореографом в группе Тутберидзе и эту потерю тяжело восприняли все. В том числе и прима команды - олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова.

Болельщики особо подчеркивают красоту платья Алины Загитовой.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В своем личном Инстаграме в конце августа фигуристка выложила трогательный пост. На коротком видеоролике Загитова дарит Людмиле Борисовне котенка.

azagitova Алина Загитова дарит котенка своему хореографу

- Очень тяжёлый день для меня и всей нашей команды. Людмила Борисовна Шалашова, наш хореограф, учитель-наставник, мама Даниила Глейхенгауза. В прошлом балерина Большого театра, Людмила Борисовна всегда учила меня, как вживаться в образ и правильно передавать его через хореографию. Мы вместе просматривали оперу и балет, изучая новые образы, она делилась своим бесценным опытом. Людмила Борисовна олицетворяла искусство балета. В олимпийский сезон оказывала мне неимоверную поддержку! Спасибо вам огромное. Вы всегда будете жить в моем сердце и в моих программах, - написала тогда Алина Загитова.

Костюм Алины Загитовой восхищает болельщиков.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И вот за несколько дней до старта Гран-При Франции, на котором Загитова впервые в сезоне должна была выйти на лед в официальных соревнованиях, появляется неожиданная новость. Алина в Гренобле покажет новый показательный номер! И он посвящен как раз Людмиле Борисовне.

Спортсменка помнит своего тренера, которая помогала ей перед Олимпиадой 2018.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Когда я пришел на каток и рассказал Алине о своей идее, первое, что она мне сказала: «Не хотели бы вы сами на шоу катать эту программу?» Это было очень мило с ее стороны. Но все-таки мне больше нравится передавать свои идеи и задумки через тебя и твое катание, - сказал в интервью "Первому каналу" Глейхенгауз.

За несколько минут на льду Алина Загитова проживает целую жизнь.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сама же фигуристка признается, что для нее крайне важно хорошо откатать этот номер:

- Такой программы у меня точно еще не было, такой личной. Она посвящена маме Даниила Марковича, нашему любимому хореографу Людмиле Борисовне Шалашовой, которая работала со мной долгое время, готовила меня к Олимпиаде. Мы очень хорошо общались. Для меня она стала частью моей семьи, поэтому для меня это тоже была трагедия. Но надо идти дальше. Для меня очень важно – передать то, что Даниил Маркович чувствует. Я понимаю, что не могу это в точности передать, но хотя бы попробовать очень-очень важно.

Идея новой постановки родилась перед сезоном.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И сама Загитова говорит прямо - все это ради нее, хореографа, которая ушла из жизни 29 августа этого года:

- Я буду кататься в первую очередь ради нее. И попытаюсь полностью передать этот образ. Надеюсь, у меня это получится, я буду очень стараться.

За три с лишним минуты Загитова на льду проживает целую жизнь. Но особо трогательным является финал. В этой сцене Алина ложится на лед, прижимая колени к груди, и достает цветок. Который в ее руках начинает расти, символизируя новую жизнь, которая приходит на смену прежней.

Алина в интервью "Первому каналу" за несколько дней до старта в Гренобле призналась:

- Наша жизнь – не вечная, всегда есть конец. Мы рождаемся, смотрим на этот мир детскими глазами, потом у нас случается первая боль, разочарование. Это может быть любовь, в спорте это падения, потом мы со всем этим справляемся, живем, наслаждаемся жизнью. И в конце мы оглядываемся на эту жизнь, она нам нравится, мы улыбаемся.

Такой прокат фигуристки не оставляет никого равнодушным.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда же на льду во Франции Загитова завершила свое выступление, то многие были растроганы просто до слез. А самой Алине французские зрители подарили пышный букет сразу же после того, как фигуристка покинула лед.