Запрет на чемпионаты, штраф в 100 000 долларов или полное прощение: три возможных сценария развития допингового скандала

9 декабря у российского спорта очередная дата икс. Исполком ВАДА будет решать, как наказать Россию за то, что в базе Московской антидопинговой лаборатории нашли исправления. Разбираться, кто и как их вносил, никто не собирается. Никакого следствия - сразу обвинительное заключение. Вопрос только в том, насколько суров будет приговор.

За что судят

Для начала вспомним хронологию событий.

2015 г. Доклад ВАДА по Олимпиаде в Сочи-2014. РУСАДА дисквалифицировано. Московская антидопинговая лаборатория, где якобы скрывали и меняли положительные пробы россиян, опечатана.

2016 г. После побега в США главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова разгорается грандиозный допинговый скандал.

2017 г. Родченков и его заместители, бежавшие в США, из-за рубежа имеющие доступ к базе данных московской лаборатории, скачивают ее и передают в ВАДА. Именно этот вариант базы ВАДА считает правильным.

2018 г., сентябрь. РУСАДА, которое становится независимым, восстанавливают в правах с испытательным сроком.

2018 г., декабрь. Комиссию ВАДА не пускают в московскую лабораторию, которая опечатана Следственным комитетом. Доступ к электронной базе открывают только в середине января 2019 года.

2019 г., сентябрь. ВАДА заявляет, что электронная база, которую агентству отдали в Москве, не сходится с первоначальной - той, что скачал Родченков. России дают три недели, чтобы объяснить, кто и зачем ее «подделал».

2019 г., ноябрь. Комиссия ВАДА рекомендует дисквалифицировать РУСАДА и всех российских спортсменов на четыре года.

Надеемся, что болельщики будут поддерживать россиян при любом раскладе.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как накажут нашу страну

Ужасный сценарий. Он маловероятен, но, если сбудется, Россия на четыре года окажется под самыми жесткими спортивными санкциями. На двух Олимпиадах - летней 2020 года и зимней 2022-го точно не будет российского флага. Мало того, наших спортсменов не разрешат даже называть «нейтральные атлеты из России», как это было в Пхенчхане-2018.

Никаких сборных команд в волейболе, футболе, баскетболе и т. д. Никакой собственной формы! Флаг на турнирах - под запретом вплоть до дисквалификации. Опять будут прописывать строгие инструкции и запрещать красить спортсменкам ногти в бело-сине-красные цвета. Участвовать в Олимпиаде разрешат только единичным спортсменам по специальным приглашениям МОК. Именоваться они будут ANA (авторизированный независимый атлет).

Та же история со всеми чемпионатами мира, включая футбольный ЧМ-2022 в Катаре. То есть сборная России может быть даже не допущена до отборочных матчей. Более того, чемпионат Европы, на который пробилась команда Черчесова, тоже может обойтись без российского флага. Будут только какие-то «нейтральные футболисты»... Кубки мира, вроде биатлонных и лыжных турниров, скорее всего, тоже пройдут без нас и точно без флага России.

Все, какие можно, международные соревнования у России заберут. И запретят выдвигать свои города на проведение других турниров.

Но это самый жесткий сценарий. В выполнении его заинтересовано только ВАДА. Тогда авторитет этой организации взлетит до небес. А вот МОК и многие международные федерации не хотят такого тотального унижения. Они боятся потерять Россию, ее спортсменов и ее инвестиции. Как, например, будет выглядеть международный хоккей без России? Насколько авторитетны будут чемпионаты мира по этому виду спорта? И кому интересен хоккейный олимпийский турнир без россиян?

Просто плохой сценарий. Возможно, санкции против России будут носить умеренный характер. И в основном касаться только Олимпиад. Там из наших спортсменов опять сделают «нейтральных атлетов из России», но все равно будут считать их медали отдельной строкой в общей таблице.

Что же касается чемпионатов мира по разным видам спорта, то международным федерациям предоставят право самим решать, как поступать. Не может хоккей без России? Значит, хоккеисты не будут поражены в правах. Нужна ФИФА сборная России по футболу? Значит, в футбол будем играть, как прежде. Не справятся фехтовальщики без денег Алишера Усманова, который является главой международной федерации, значит, наших оттуда никто не подвинет. А вот Международная федерация легкой атлетики продолжит давить на россиян - потому что в «королеве спорта» всего-то осталось две-три звезды из нашей страны.

Хороший сценарий. Его попросту нет. Наказание последует в любом случае. Но есть апелляция. В общественном сознании слишком закрепился посыл «Россия - страна допинга». Но уже сейчас слышны голоса тех, кто считает, что все осталось в прошлом. Тот же биатлонист Мартен Фуркад, который раньше был настроен к нам крайне негативно, говорит, что наказывать надо только тех, кто нарушал правила, а российский паспорт - это не повод для дисквалификации.

В любом случае после вердикта будет возможность подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд. И там, в Лозанне, потребуется не играть на эмоциях, а говорить на юридическом языке и выяснять, действительно ли кто-то безбожно правил ту самую злополучную базу.

СЛОВАРИК

В связи с новым витком скандала напоминаем главные термины и действующих лиц.

ВАДА (WADA) - Всемирное антидопинговое агентство;

РУСАДА - Российское антидопинговое агентство;

CAS - Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Доклад Макларена - описывает процесс подмены грязных проб на чистые в более чем 30 видах спорта на зимних и летних Олимпийских играх между 2012 и 2014 годами.

ТИ (TUE, Therapeutic use exemptions) - терапевтические исключения, когда спортсменам разрешается принимать запрещенные препараты по запросам врача.

Григорий Родченков - экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, бежавший в США, где стал информатором ВАДА.

Крейг Риди - нынешний глава ВАДА.

Витольд Банька - новый глава ВАДА (с 1 января 2020 года).

Томас Бах - президент Международного олимпийского комитета.

САНКЦИИ

Рекомендации комиссии ВАДА

Они будут рассмотрены на исполкоме 9 декабря

- российские правительственные чиновники/спортивные деятели не могут быть членами советов или комитетов или любых других органов, действующих в поле антидопингового кодекса;

- российские правительственные чиновники/спортивные деятели в течение четырех лет не могут участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх, а также в других крупных мероприятиях, включая любой чемпионат мира;

- Россия в течение четырехлетнего периода не может проводить какие-либо международные соревнования, а если соревнования уже заявлены, отозвать это право и перенести в другую страну;

- российский флаг не может быть поднят на каком-либо крупном событии, организованном в течение четырехлетнего периода.

- российские спортсмены могут участвовать в крупных мероприятиях только в том случае, если они не упоминаются в расследовании Макларена и в базе данных нет их положительных результатов тестирования... При таких обстоятельствах они не могут представлять Российскую Федерацию;

- РУСАДА должно оплатить все расходы ВАДА, понесенные с января 2019 года и, кроме того, штраф в размере 10% от дохода в 2019 году или максимальный штраф, доступный по правилам ($100 000).

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