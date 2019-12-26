Что нам запрещали в этом году: пять самых нелепых законодательных инициатив 2019

Живность гуляет сама по себе? Непорядочек!

Идея. Запретить бездомных животных.

Подробности. С нового года хвостатых бродяг обязаны отлавливать и помещать в приют. За свободно разгуливающих бобиков и мурзиков отвечать главам поселений. И за покусанных прохожих - тоже им. Тем животным, кому повезло иметь хозяина, надлежит выходить на променад исключительно в компании владельца. Ну держитесь, мартовские коты. На свои гулянки будете ходить только с письменным разрешением от хозяина.

И что в итоге. Новые положения закона «Об ответственном обращении с животными» приняты и вступают в силу 1 января 2020 года.

Рис. Катерина МАРТИНОВИЧ

Комментарий Трушкина:

- Считаю, верным путем идем, товарищи. Но опять полета мысли не хватает. Вот голуби у нас дикие. А они ведь везде гадят: и на памятники, и на машины полиции, и на министерства и ведомства. Надо тоже их взять и запретить. А как выполнять запрет, это не ума депутатов дело. Кому надо, тот пусть и выполняет как хочет.

Анатолий ТРУШКИН.Фото: Мила СТРИЖ

Даешь анализ на хронический запой

Идея. Запретить запойным пьяницам водить машину без справки.

Подробности. Нет, дело-то благое. Но как отличить выпивающего человека (посмотрим правде в глаза, их у нас большинство) от хронического, опасного для окружающих алкоголика. Посмотреть историю болезни? Или список его административных и уголовных правонарушений? Нет, Минздрав не ищет легких путей. Его вариант - всем водителям при получении прав нужно пройти редкие и дорогие тесты.

Рис. Катерина МАРТИНОВИЧ

И что в итоге. Скандальный приказ № 731Н должен был вступить в силу 22 ноября. Но история дошла до президента, который назвал нововведения «чушью». Документ отправили на доработку.

Комментарий Трушкина:

- Пусть инспектора на дорогах тоже тогда предъявляют справки, что они не идиоты и не хронические алкоголики. Тогда куда ни шло. Но первыми предъявить анализы из психдиспансера должны те, кто придумывает такие правила.

А сейчас вылетит птичка, но строго по ГОСТу!

Идея. Запретить непонятно кому фотографировать младенцев до 28 дней.

Подробности. Чиновники Росстандарта решили не размениваться по мелочам и железной рукой разрешить самую злободневную проблему страны. По предложенному ГОСТу приблизиться к младенцу с камерой может только некурящий и непьющий фотограф с медкнижкой и «навыками общения с новорожденными». Чтобы малыш оказался в объективе, нужно присутствие и письменное согласие законных представителей: мам, пап, приемных родителей или опекунов. То есть бабушка или крестная принести чадо в правильную фотомастерскую не сможет. А в комнате, где проходят съемки, предусмотрена влажность 50 - 70%, температура не ниже 22 градусов, тишина и кварцевание.

Рис. Катерина МАРТИНОВИЧ

И что в итоге. ГОСТ 58428-2019 отменили спустя три дня после публикации и отправили на доработку. В свое оправдание составители добавили, что любой госстандарт в России - добровольный. Типа: можете выполнять, а можете и нет.

Комментарий Трушкина:

- Удивительно, что еще нет стандарта, как себя вести, если младенец обмочился или наделал в штанишки. Это ведь целая наука - памперс поменять! Без комментариев чиновников родители сами-то не разберутся. И вообще написание ГОСТов - такой простор для творчества, любой чиновник может выделиться и почувствовать себя важным.

Дорогие гости! Проходите! Проходите лесом!

Идея. Запретить расселять туристов в жилых домах.

Подробности. Власти запретили оказывать гостиничные услуги в многоквартирных домах. Все это объясняли борьбой с ночлежками и притонами, которые мешают жить горожанам. Но быстро выяснилось, что с водой выплеснули и ребеночка. То есть под запрет попали многие вполне приличные заведения, места в которых к тому же были давно забронированы. Встал вопрос, что делать с иностранными туристами (да и нашими путешественниками), которые не хотят селиться в дорогих гостиницах. А главное - под угрозой оказался огромный рынок посуточной аренды квартир. В том числе в курортных городках. В результате закон стал причиной конфликта между верхней и нижней палатами российского парламента (редчайший случай!), сроки его вступления в силу скандально переносились.

Рис. Катерина МАРТИНОВИЧ

И что в итоге. Поправки в Жилищный кодекс все-таки вступили в силу с 1 октября 2019 года. Депутатам пришлось делать особое разъяснение, что сдача квартир в аренду не запрещена, поскольку не считается гостиничными услугами.

Комментарий Трушкина:

- Как по мне, так лучше приличная гостиница под боком, чем буйный сосед-алкаш дядя Витя. В хостеле хотя бы убирают каждый день и распорядок дня есть. А дяде Вите сам черт не указ.

И айфон по-русски пробурчит...

Идея. Запретить продавать смартфоны без установленных на них российских программ.

Подробности. Теперь в новеньком аппарате сразу должны быть продукты Яндекса и других наших компаний - точный список определят позже. Приложения-то эти, может, и хорошие, но как новшество отразится на цене телефонов? Корпорация Apple, которая известна нелюбовью к сторонним компонентам в своей продукции, раздумывает, не проще ли оставить россиян вообще без айфонов.

Рис. Катерина МАРТИНОВИЧ

И что в итоге. Изменения в закон «О защите прав потребителей» приняты в этом году. Они вступят в силу 1 июля 2020 года.

Комментарий Трушкина:

- Поддержка нашего производителя - дело хорошее. Хотя даже я, человек немолодой, могу сам закачать на телефон нужное приложение. Бесплатно и без государственной помощи. А как насчет такой поддержки, чтобы на рынках была продукция российских фермеров, а не азербайджанских или турецких деятелей?

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