Китайский коронавирус, последние новости на 5 февраля: Россиян вывозят из Уханя в санаторий в Тюменской области

Число заразившихся коронавирусом в мире выросло до 24 553 человек, из них 24 324 - в Китае. Погибших во всем мире 492, 490 из них - из Китая, 1 из Гонконга и 1 - в Филиппинах. Между тем, 907 пациентов победили инфекцию и выписаны из больниц. Мы собрали самые последние новости про китайский коронавирус на 5 февраля.

- 147 человек, среди которых россияне, а также граждане Белоруссии, Казахстана, Армении и Украины этой ночью эвакуируют самолетами ВКС РФ в Тюменскую область из Китая. Все они здоровы, но, согласно международным требованиям, их поместят на двухнедельный карантин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/758790" frameborder="0"></iframe> Военные медики и вирусологи прибыли в Ухань для эвакуации россиян.Два самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России Ил-76 вылетел с аэродрома Восточного военного округа во вторник в город Ухань Китайской народной республики

- Оба самолета из Китая уже прошли дозаправку и направляются в Тюмень. Людей разместят в лечебно-реабилитационном центре Gradcenter в 28 километрах от Тюмени. Мы выяснили, как выглядит санаторий.

- Одна из россиянок, покинувшая провинцию Хубэй на спецборте, рассказала нам об эвакуации и жизни в закрытом Ухане.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/758792" frameborder="0"></iframe> Эвакуируемая из Уханя россиянка: «Ожидание очень сильно выматывает».Гражданка России Виктория Маховцева, находящаяся в числе эвакуируемых их охваченного коронавирусом Уханя, поделилась свои мнением на видео во вторник

- Из-за ажиотажного спроса на медицинские маски аптечные сети начали ограничивать их продажу в одни руки. Кстати, скупать обычные маски пачками "про запас" нет смысла - тут мы объясняли, почему, а тут - что производители не ждут дефицита изделий.

- Роспотребнадзор напомнил, как эффективно защититься от коронавируса.

- На круизном лайнере Diamond Princess в Японии обнаружили коронавирус у 10 человек. На судне находятся двое граждан России, посольство выясняет ситуацию.

Людей с лайнера переводят на катер береговой охраны и доставляют на берег, где их уже ждут медикиФото: REUTERS

- Первый российский самолет с гуманитарной помощью прибыл в Ухань. Груз сопровождают пять медицинских специалистов, которые помогут китайским врачам с созданием вакцины против коронавируса.

- Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что 99% всех случаев коронавируса зарегистрировано в Китае, а 97% летальных случаев - в провинции Хубэй. "Риск дальнейшего глобального распространения остается высоким. Сейчас наступил момент, когда все страны должны готовиться", - предупредил он.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

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