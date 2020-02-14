2020-02-14T07:56:01+03:00
Общество

Китайский коронавирус, последние новости на 14 февраля 2020 года: В Китае нашли способ лечения коронавируса и строят еще одну больницу за 7 дней

Сообщаем последние новости про китайский коронавирус на 14 февраля 2020 года
Наталия КУДРЯШОВА
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В эпицентре заболевания, провинции Хубэй, за семь дней построят ещё одну больницу для пациентов с коронавирусомВ эпицентре заболевания, провинции Хубэй, за семь дней построят ещё одну больницу для пациентов с коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во всем мире число заболевших коронавирусом выросло до 64 438. За сутки зафиксировано 4065 новых случаев. Болезнь унесла жизни 1383 человек. При этом число вылечившихся пациентов уже в шесть раз превосходит число летальных случаев - из больниц по всему миру выписано 6796 человек.

Сообщаем последние новости о китайском коронавирусе на утра 14 февраля 2020 года.

Китайские врачи нашли эффективный метод лечения болезни. Антитела извлекли из плазмы выздоровевших пациентов.

А в эпицентре заболевания, провинции Хубэй, за семь дней построят ещё одну больницу для пациентов с коронавирусом. Медучреждение на 200 мест откроют на базе строящегося роддома в уезде Сишуй. Ранее в Ухане за кратчайшие сроки возвели два госпиталя - на 1 и 1,6 тысячу мест.

Опустевшие улицы китайских городов.

В Китае даже в день влюбленных жителям не дадут забыть о мерах профилактики: в букеты будут класть бутылки с дезинфицирующим средством из-за коронавируса.

В ВОЗ тоже обращают внимание на важность мер профилактики. Советник Всемирной организации здравоохранения Айру Лонджини считает, что при самом неблагоприятном сценарии коронавирусом заразится до двух третей населения Земли.

Между тем, еще одна карантинная мера вступила в силу в России: с полуночи 14 февраля запрещены все чартерные рейсы в Китай.

В нашей стране из больниц выписаны все люди, близко контактировавшие с зараженными коронавирусом китайцами в России. Это жена и дочь пациента из Читы и четверо приятелей студентки из Тюмени. Все они здоровы.

В заложниках у «Бриллиантовой принцессы».Более 3700 человек находятся на карантине на борту круизного лайнера «Бриллиантовая принцесса», дрейфующего в Японском море

Круизный лайнер Westerdam спустя 13 дней получил разрешение пристать к берегу - его не приняли 5 стран из-за страха коронавируса. Между тем, эвакуированных с карантинного лайнера Diamond Princess пассажиров поселят в спецквартиры. Число заразившихся на борту пассажиров превысило две сотни.

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

МНЕНИЕ

Эксперт-вирусолог: коронавирус не обходит ни детей, ни европейцев

Несмотря на слухи, что коронавирус поражает только китайцев, надежной статистики по теме до сих пор нет (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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