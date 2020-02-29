Екатерину Диденко нужно отправить на интернет-карантин. Пожизненный

Пока непонятно, какую ответственность понесет блогерша Екатерина Диденко, на дне рождения которой из-за использования сухого льда умерли трое человек. Но хотелось бы, чтобы среди наказаний нашлось место и интернет-карантину. Не важно, какими мерами. Многие согласятся, что эта женщина должна навсегда прекратить вести блогерскую деятельность.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763726" frameborder="0"></iframe> "Он умер! Всё, его нет больше!": момент, когда в бассейн на вечеринке бросили сухой лед, попал на видео.

В голове не укладывается, что человек, который ведет аптечный блог - аптечный, я повторяю, не про еду, не про путешествия, не про шмотки - в общем, именно этот человек не знает о свойствах сухого льда. Курс химии за десятый класс. Спокойно смотрит, как муж вываливает в бассейн двадцать пять килограммов, а потом ныряет следом.

Не меньше чем отсутствие профессиональных качеств, впечатляет и другое. После смерти супруга и, как минимум, еще двух гостей, новоиспеченная вдова, хорошенькая до невозможности, еще несколько раз выходит в эфир (с фильтрами, подчеркну) и вещает про то, как все умерли и что ей нужна помощь психолога.

Чем вызвано такое иста-стахановство? Слава Тани Савичевой спать не дает или по экономическим соображениям: мужа не вернешь, а рейтинги накручивать - надо. Миллион просмотров и реклама вдове лишними не будут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763702" frameborder="0"></iframe> Блогер Екатерина Диденко: Вали больше нет с нами, еще Наташи и Юры.

Когда-то Саша Черный написал стихотворение "У поэта умерла жена", про деятелей пера, у которых недержание. Мы рождены, чтоб Сашу сделать былью: случай блогерши Диденко - это абсурд похлеще.

Вся эта чудовищная история - еще один итог деятельности недоучек с амбициями. И то место, где надо говорить не просто об ответственности блогеров за чушь, которую они несут. А про то, что медицинские блогеры, не стесняясь, несут ерунду, говорят давно. Из последнего - история Елены Корниловой, позиционировавшей себя как биохимик и раздававшей опасные советы по употреблению БАДов. Как рассказывал научный журналист Петр Талантов, разоблачивший "биохимичку", на страничке своего Инстаграма Елена советовала беременным принимать ежедневно по 26 разнообразных таблеток, часть из которых была препаратами с недоказанной эффективностью, а другая часть - наносила откровенный вред.

Если бы вредными советами не заинтересовался Талантов, а потом - комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований, Елена бы и по сей день раздавала свои бесценные рекомендации. Как эксперта ее даже привлекали многие СМИ, позиционируя "самым популярным молодым ученым". В итоге выяснилось, что дама не имеет ни одного из указанных в блоге образований.

После скандала Корнилова закрыла страничку. Но дело ее живет. В числе вредных блогов научные журналисты называли блог вредных медицинских советов Натальи Зубаревой, с двумя миллионами подписчиков и кучи других граждан, результаты деятельности которых Талантов назвал "тихой катастрофой". Да, человек не упадет замертво, выпив таблетку, порекомендованную буйной фантазией блогера-недоучки. Но он рискует получить заболевание с течением времени.

Я не медик, чтобы говорить о том, насколько адекватны советы Диденко. Но итоги празднования дня рождения позволяют сильно усомниться в ее компетенции и задуматься о реальном количестве жертв среди подписчиков и потребителей ценных советов.

Испокон веку сложилось, что любая профессиональная деятельность - это не только деньги за работу хлебалом, но еще и постоянная угроза ответственности.

Если мастер отливал пушку - он стоял рядом с ней во время выстрела. Если инженер строил дом и этот дом разваливался - то инженер попадал в тюрьму. Если, жена писателя Бабеля Антонина Пирожкова рассчитала, что своды станции Маяковская можно строить без арматуры, то она всю ночь провела внутри этой станции и чуть не сошла с ума, слушая, как бетон трещит над макушкой.

Если бы аптечный или медицинский журналист из-за своего непрофессионализма допустил то, что допустила Диденко, он бы не просто сел, но получил бы запрет на профессию. Его бы не приняло на работу ни одно приличное издание.

Что будет с "аптечной Ревизорро"? Продолжит аптечный блог? Или переквалифицируется в погребальные блогеры? Кажется, ниша пока свободна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/763798" frameborder="0"></iframe> Смертельная вечеринка блогеров в Москве: трое погибших.«День рождения провизора!» - кричали гости «аптечного блогера» Кати Диденко и прыгали в бассейн с сухим льдом…

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