"Бегает и наблюдает за мной": униженная Боня публично обратилась к Собчак

Отношения Ксении Собчак и Виктории Бони всегда вызывали интерес у тех, кто следит за жизнью девушек с тех самых времен, когда обе блистали на проекте "Дом-2". Что послужило причиной, мягко скажем, непростых отношений между красавицами, доподлинно не известно. Однако с завидной регулярностью красавицы пытаются ударить друг друга побольнее.

Виктория Боня прославилась на всю страну во время участия в шоу "Дом-2". Именно на телестройке модель познакомилась с Ксенией Собчак. 40-летняя модель уверена - виной всему стала банальная зависть к ее успехам. Боня разместила в блоге видео, посвященное заклятой подруге. Модель сделала это после того, как прочитала в прессе нелестные высказывания Ксении в свой адрес.

"Собчак назвала меня дурой, тупым блогером. Не понимаю, зачем столько энергии и сил тратить на тупого блогера, чтобы насолить ему, наперчить ему", - обратилась униженная Виктория к поклонникам.

Она не скрывает, что пыталась связаться с Ксенией. Но не тут-то было.

"Собчак меня заблокировала, но видимо бегает с левых страниц, наблюдает за мной, иначе бы не приходила к моим стилистам с моими фото и не просила их сделать такой же образ... Я для нее тупая блогерша из «Дома-2», а она общественный деятель, политик! Давайте обратимся к этому политику, чтобы наши интересы отстаивала", - призвала фанатов Боня.

victoriabonya Собчак бегает с левых страниц и наблюдает за мной

Стоит отметить, что не так давно Виктория уже рассказывала о том, как она натерпелась от Ксении. По ее словам, Собчак организовала кампанию против нее. "Она завидует привлекательным женщинам. У Ксении Анатольевны аллергия на красивых женщин", - поведала телеведущая в одном из интервью.

По ее словам, когда хакеры взломали WhatsApp Ксении и опубликовали ее переписки, она все узнала. "Была жуткая зависть. Я поехала жить в Монако, у меня молодой муж, красивый, принц практически. Тут я выхожу на Канский фестиваль, показы, везде меня приглашают. И надо все это перевернуть: то у меня платье подделка, то педикюр отвалился, якобы меня не приглашали и не пускали. Выяснилось, что это были заказы от Ксении Анатольевны, чтобы меня там поливали грязью", - вздыхает знаменитость.

Боню удивила степень лицемерия Собчак. "Ей нужно кого-то унижать, оскорблять... Без этого она не может", - сказала модель.

К слову, в свое время Ксения Собчак высмеивала Боню за полеты эконом-классом, припоминала экс-коллеге по "Дому-2"ее провальный выход на Каннском фестивале. Виктория же называла заклятую подружку стервятником. А однажды и вовсе сообщила, что Собчак травила ее жизнь!