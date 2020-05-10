Эпидемия не отняла День Победы: Как Россия отмечала 9 мая
Теперь можно уверенно сказать - праздник был. Россия встретила 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Не помещала нам даже самоизоляция. Радостных эмоций было не меньше, чем в то время, когда мы собирались вместе на улицах и площадях. Соцсети захлебнулись от ярких и праздничных роликов.
Сначала вся Страна смотрела на воздушный парад.
Участники акции "Бессмертный полк" на Тверской улице в Москве. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Уже вечером мы восхищались потрясающим праздничным салютом над Москвой.
Владимир Путин поздравил страну с Днём Победы.
"Праздник со слезами на глазах" в одном из окон Барнаула.Фото: Олег УКЛАДОВ
И возложил цветы к стелам городов-героев в Александровском саду.
"Бессмертный полк" в условиях карантина в Екатеринбурге.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Состоялся торжественный марш пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Кремля.
"Бессмертный полк" в самарском дворике.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Владимир Путин принял участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка». Президент взял портреты отца и матери. В России приняли участие в этой акции суммарно 3 миллиона человек, согласно официальным данным.
Празднование на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.Фото: Артем КИЛЬКИН
В Краснодаре жители улицы, которая названа в честь героя войны, всей многоэтажкой спели «День Победы».
А вот жители московской многоэтажки целый час с балконов пели военные песни. Так они решили поздравить соседей-ветеранов.
День Победы в Екатеринбурге.Фото: Алексей БУЛАТОВ
По всей стране поздравляли ветеранов. Военные приезжали прямо к их окнам.
Для 104-летнего Валентина Прокофьевича Рослякова из Сестрорецка во дворе дома устроили настоящий праздник.Фото: Олег ЗОЛОТО
В Омске сотрудники МЧС поздравили ветерана Ивана Смирнова, отметившего 100-летие, с Днем Победы. Они устроили для дедушки небольшой концерт во дворе.
У Мемориала Воинской Славы в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ
Акция "Бессмертный полк" в Волгограде. Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Курьер службы доставки еды в Москве, 9 мая 2020 г. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Праздник 9 мая на одном из балконов Иркутска.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Татарстане добровольцы исполнили мечту бабушки, родившуюся в годы войны.
В Красногорске целый дом украсили ко Дню Победы.
Поздравляли страну и российские звёзды. Филипп Киркоров вместе с отцом исполнил песню «Алёша».
Актриса Кристина Асмус прочитала стихи о войне.
Сын Сергея Лазарева прочёл стихотворение о войне.
Экс-участница группы «Серебро» Елена Темникова исполнила «Смуглянку».
Егор Крид поделился с пользователями Сети кавером на песню «Москвичи» Евгения Винокурова.
— Конечно, это все-таки особый день для всех нас. Откровенно говоря, и в нормальных условиях он носил такой семейный характер, особенно когда родители были живы, да и потом, когда уже семьей собирались, — сказал «КП» ректор МГИМО Анатолий Торкунов. — Если говорить о нынешнем празднике, я считаю, что настроение, несмотря на пандемию, очень оптимистическое. И то, что прошел воздушный парад, это очень многих порадовало. И обращение руководителя страны к народу было очень эмоциональное.
В университете прошёл отдельный «Бессмертный полк».
— Это родители ребят, которые учатся, и преподаватели наши – участники войны, а их было много очень, — напомнил ректор МГИМО. — Институт образован в 1944 году, поэтому многие преподаватели воевали. И после войны пришли преподавать в университет. Это есть у нас на сайте. Это тоже проходило в онлайне.
И что я считаю исключительно важным, что ребята наши – молодцы, они сделали несколько потрясающих концертных номеров. Большой подарок – наш хор PROXENOS исполнил шесть военных песен. Я восхищен, как им удалось синхронизировать пение, это многоголосье в этом исполнении. Все стараются поддерживать хорошее состояние, настроение. Исходим из того, что все эти трудности преодолеем, раз наши деды сумели многократно более серьезные трудности пройти и выйти победителями, то думаю, что мы справимся!
ИСТОЧНИК KP.RU