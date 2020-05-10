Эпидемия не отняла День Победы: Как Россия отмечала 9 мая

Теперь можно уверенно сказать - праздник был. Россия встретила 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Не помещала нам даже самоизоляция. Радостных эмоций было не меньше, чем в то время, когда мы собирались вместе на улицах и площадях. Соцсети захлебнулись от ярких и праздничных роликов.

Сначала вся Страна смотрела на воздушный парад.

Участники акции "Бессмертный полк" на Тверской улице в Москве. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Уже вечером мы восхищались потрясающим праздничным салютом над Москвой.

Владимир Путин поздравил страну с Днём Победы.

"Праздник со слезами на глазах" в одном из окон Барнаула.Фото: Олег УКЛАДОВ

И возложил цветы к стелам городов-героев в Александровском саду.

"Бессмертный полк" в условиях карантина в Екатеринбурге.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Состоялся торжественный марш пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Кремля.

"Бессмертный полк" в самарском дворике.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Владимир Путин принял участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка». Президент взял портреты отца и матери. В России приняли участие в этой акции суммарно 3 миллиона человек, согласно официальным данным.

Празднование на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.Фото: Артем КИЛЬКИН

В Краснодаре жители улицы, которая названа в честь героя войны, всей многоэтажкой спели «День Победы».

А вот жители московской многоэтажки целый час с балконов пели военные песни. Так они решили поздравить соседей-ветеранов.

День Победы в Екатеринбурге.Фото: Алексей БУЛАТОВ

По всей стране поздравляли ветеранов. Военные приезжали прямо к их окнам.

Для 104-летнего Валентина Прокофьевича Рослякова из Сестрорецка во дворе дома устроили настоящий праздник.Фото: Олег ЗОЛОТО

В Омске сотрудники МЧС поздравили ветерана Ивана Смирнова, отметившего 100-летие, с Днем Победы. Они устроили для дедушки небольшой концерт во дворе.

У Мемориала Воинской Славы в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Акция "Бессмертный полк" в Волгограде. Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Курьер службы доставки еды в Москве, 9 мая 2020 г. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Праздник 9 мая на одном из балконов Иркутска.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане добровольцы исполнили мечту бабушки, родившуюся в годы войны.

В Красногорске целый дом украсили ко Дню Победы.

Поздравляли страну и российские звёзды. Филипп Киркоров вместе с отцом исполнил песню «Алёша».

fkirkorov В честь 75-летия Победы мы с папои вновь исполнили песню Але ша вместе. 35 лет спустя... А ведь уже и мало кто вспомнит, что именно эта песня стала для меня дебютнои в программе Шире круг на Центральном Телевидении. В далеком 1985 году. Как все начиналось...

Актриса Кристина Асмус прочитала стихи о войне.

asmuskristina Вчерашний день стал для меня другим, особым Днем Победы

Сын Сергея Лазарева прочёл стихотворение о войне.

lazarevsergey Как важно, чтобы молодое поколение знало о подвигах наших дедов и прадедов!

Экс-участница группы «Серебро» Елена Темникова исполнила «Смуглянку».

lenatemnikovaofficial Самое главное, что хочется пожелать в этот день - мира.

Егор Крид поделился с пользователями Сети кавером на песню «Москвичи» Евгения Винокурова.

egorkreed Сделал кавер на песню Москвичи (Сережка с Малой Бронной), чтобы поздравить своих слушателей с Великим Днём, с 75-летием Победы!

— Конечно, это все-таки особый день для всех нас. Откровенно говоря, и в нормальных условиях он носил такой семейный характер, особенно когда родители были живы, да и потом, когда уже семьей собирались, — сказал «КП» ректор МГИМО Анатолий Торкунов. — Если говорить о нынешнем празднике, я считаю, что настроение, несмотря на пандемию, очень оптимистическое. И то, что прошел воздушный парад, это очень многих порадовало. И обращение руководителя страны к народу было очень эмоциональное.

В университете прошёл отдельный «Бессмертный полк».

— Это родители ребят, которые учатся, и преподаватели наши – участники войны, а их было много очень, — напомнил ректор МГИМО. — Институт образован в 1944 году, поэтому многие преподаватели воевали. И после войны пришли преподавать в университет. Это есть у нас на сайте. Это тоже проходило в онлайне.

И что я считаю исключительно важным, что ребята наши – молодцы, они сделали несколько потрясающих концертных номеров. Большой подарок – наш хор PROXENOS исполнил шесть военных песен. Я восхищен, как им удалось синхронизировать пение, это многоголосье в этом исполнении. Все стараются поддерживать хорошее состояние, настроение. Исходим из того, что все эти трудности преодолеем, раз наши деды сумели многократно более серьезные трудности пройти и выйти победителями, то думаю, что мы справимся!